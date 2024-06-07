Производитель танков KNDS объявил о создании филиала в Украине, - СМИ

В пятницу, 7 июня, франко-немецкий оружейный концерн KNDS объявил о создании дочернего предприятия в Украине. Компания будет производить военную технику и боеприпасы на украинской территории.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro и BMFTV.

Отмечается, что KNDS - один из основных европейских игроков в области наземных вооружений. Группа производит артиллерийские системы, боевые танки (в частности - Leopard 1 и 2), а также САУ Caesar, которые Франция поставляет Киеву.

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Указано, что 7 июня KNDS и украинская компания ENMEK подписали две декларации о намерениях, в одной из которых говорилось о создании центра технического обслуживания САУ Caesar. Во второй речь шла о 3D-печати запасных частей.

Также был формализован контракт о передаче Украине лицензионного производства снарядов калибра 155 мм.

Владимир Зеленский и министр обороны Франции Себастьян Лекорню сегодня должны посетить место расположения оружейной группы в Версале под Парижем.

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Напомним, в конце марта министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус объявили, что завод будет производить военную технику и боеприпасы на украинской земле.