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Производитель танков KNDS объявил о создании филиала в Украине, - СМИ

Виробник танків KNDS

В пятницу, 7 июня, франко-немецкий оружейный концерн KNDS объявил о создании дочернего предприятия в Украине. Компания будет производить военную технику и боеприпасы на украинской территории.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro и BMFTV.

Отмечается, что KNDS - один из основных европейских игроков в области наземных вооружений. Группа производит артиллерийские системы, боевые танки (в частности - Leopard 1 и 2), а также САУ Caesar, которые Франция поставляет Киеву.

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Указано, что 7 июня KNDS и украинская компания ENMEK подписали две декларации о намерениях, в одной из которых говорилось о создании центра технического обслуживания САУ Caesar. Во второй речь шла о 3D-печати запасных частей.

Также был формализован контракт о передаче Украине лицензионного производства снарядов калибра 155 мм.

Владимир Зеленский и министр обороны Франции Себастьян Лекорню сегодня должны посетить место расположения оружейной группы в Версале под Парижем.

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Напомним, в конце марта министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус объявили, что завод будет производить военную технику и боеприпасы на украинской земле.
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Топ комментарии
+6
Это они так думают пока первый налоговый инспектор или пожарник не придет...
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07.06.2024 15:59
+6
"Понти для приезжих" Бояться - щоб корейці неперехопили замовлення У них дешевше!
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07.06.2024 16:02
+3
Добре - але це ж на роки - нам би зараз зо 400 Леопардів
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07.06.2024 15:56
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Добре - але це ж на роки - нам би зараз зо 400 Леопардів
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07.06.2024 15:56 Ответить
і що далі?

без КАЗ будь-який ******** танк - ********

.
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07.06.2024 16:01 Ответить
Так обладнати
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07.06.2024 16:06 Ответить
Нам би ракет якихось кілька тисяч....
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07.06.2024 16:30 Ответить
Это они так думают пока первый налоговый инспектор или пожарник не придет...
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07.06.2024 15:59 Ответить
Ага, зєняні, котрі інвест
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07.06.2024 16:36 Ответить
"Понти для приезжих" Бояться - щоб корейці неперехопили замовлення У них дешевше!
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07.06.2024 16:02 Ответить
"Демілітарізація" у повному разгарі...
Фсьопаплану...
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07.06.2024 16:05 Ответить
Заодно треба тащить ППО, бо у нас "патріотів" як гівна, наведуть через пару днів.
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07.06.2024 16:34 Ответить
Ремонт техніки - так,
випуск Арти і снарядів до неї - так,
випускати ж танки вартістю десяток міліонів, які знищуються дронами вартістю в тисячу доларів - не бачу в цьому сенсу. Хоча і визнаю, що я не експерт
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07.06.2024 18:02 Ответить
Знову випарювання "майбутнього" українцям. Та кажіть вже про будівництвозорельотіа в майбутньому. Дістали
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08.06.2024 08:58 Ответить
 
 