Производитель танков KNDS объявил о создании филиала в Украине, - СМИ
В пятницу, 7 июня, франко-немецкий оружейный концерн KNDS объявил о создании дочернего предприятия в Украине. Компания будет производить военную технику и боеприпасы на украинской территории.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro и BMFTV.
Отмечается, что KNDS - один из основных европейских игроков в области наземных вооружений. Группа производит артиллерийские системы, боевые танки (в частности - Leopard 1 и 2), а также САУ Caesar, которые Франция поставляет Киеву.
Указано, что 7 июня KNDS и украинская компания ENMEK подписали две декларации о намерениях, в одной из которых говорилось о создании центра технического обслуживания САУ Caesar. Во второй речь шла о 3D-печати запасных частей.
Также был формализован контракт о передаче Украине лицензионного производства снарядов калибра 155 мм.
Владимир Зеленский и министр обороны Франции Себастьян Лекорню сегодня должны посетить место расположения оружейной группы в Версале под Парижем.
Напомним, в конце марта министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус объявили, что завод будет производить военную технику и боеприпасы на украинской земле.
Пожалуйста, подождите...
без КАЗ будь-який ******** танк - ********
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Фсьопаплану...
випуск Арти і снарядів до неї - так,
випускати ж танки вартістю десяток міліонів, які знищуються дронами вартістю в тисячу доларів - не бачу в цьому сенсу. Хоча і визнаю, що я не експерт