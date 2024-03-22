Производитель танков KNDS создаст филиал в Украине
Франция и Германия достигли соглашения, которое позволит компании KNDS создать филиал в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню после переговоров со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.
"Мы объявляем, что французско-германская компания начнет действовать в Украине, создав там филиал", – сказал Лекорню.
По его словам, подразделение компании должно заняться выпуском запчастей и обучением местного персонала.
Производитель танков KNDS является холдинговой структурой, образованной французским Nexter и немецким Krauss-Maffei-Wegmann.
Топ комментарии
+8 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий22.03.2024 14:58 Ответить Ссылка
+3 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+2 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий22.03.2024 14:58 Ответить Ссылка
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вони ж сказали, що б україна не програла, а не що б виграла.
буржуї планують, сто річну війну?
якщо ти не в курсі
Оборону Києва очолював київський та волинський князь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%86%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мстислав Ізяславович .
Пильнуймо, за приблудами95! Їх час, визначений Конституцією..