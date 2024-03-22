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Производитель танков KNDS создаст филиал в Украине

виробник,knds,танків

Франция и Германия достигли соглашения, которое позволит компании KNDS создать филиал в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню после переговоров со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.

"Мы объявляем, что французско-германская компания начнет действовать в Украине, создав там филиал", – сказал Лекорню.

По его словам, подразделение компании должно заняться выпуском запчастей и обучением местного персонала.

Производитель танков KNDS является холдинговой структурой, образованной французским Nexter и немецким Krauss-Maffei-Wegmann.

Читайте также: В этом году Украина потратит около $5 млрд на внутреннее производство вооружений, - The Washington Post

Автор: 

Германия (7076) производство (480) Франция (3545) Лекорню Себастьян (75)


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Топ комментарии
+8
Тільки не пускайте фоткатися отих, з ОПУ чи ВРУ, бо буде горе, а Плани усі підприємства, на столі у воєнного злочинця з болота…
Пильнуймо, за приблудами95! Їх час, визначений Конституцією..
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22.03.2024 14:58 Ответить
+3
нікуя з цього не вийде.Чергова брехлива туфта від європейських аферистів для українського народу.
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22.03.2024 15:04 Ответить
+2
нафіга?
вони ж сказали, що б україна не програла, а не що б виграла.
буржуї планують, сто річну війну?
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22.03.2024 14:58 Ответить
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нафіга?
вони ж сказали, що б україна не програла, а не що б виграла.
буржуї планують, сто річну війну?
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22.03.2024 14:58 Ответить
війна з рашкою триває вже з 1612 р., коли пан Гетьман Сагайдачний чморив кацапів під мацквой,

якщо ти не в курсі
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22.03.2024 16:02 Ответить
850 років тому - 12 березня 1169 року - війська на чолі з Володимиро-суздальським князем Андрієм Боголюбським захопили і сплюндрували Київ. Цю подію публіцисти інколи називають першою українсько-російською війною.

Оборону Києва очолював київський та волинський князь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%86%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мстислав Ізяславович .
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22.03.2024 16:07 Ответить
Планують війну до тих пір, поки тебе туди не відправлять. Після цього угомоняцця
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22.03.2024 16:52 Ответить
Тільки не пускайте фоткатися отих, з ОПУ чи ВРУ, бо буде горе, а Плани усі підприємства, на столі у воєнного злочинця з болота…
Пильнуймо, за приблудами95! Їх час, визначений Конституцією..
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22.03.2024 14:58 Ответить
нікуя з цього не вийде.Чергова брехлива туфта від європейських аферистів для українського народу.
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22.03.2024 15:04 Ответить
Вилами по воді.
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22.03.2024 15:06 Ответить
«Леоклерк» або «Гепалерк» вийде, ну як домовляться.
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22.03.2024 15:13 Ответить
А ці танки в нас вже є аби їм були потрібні запасні частини?! Це що, обслуговування раніш навіть погодження отримання чи нам щось невідомо?!
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22.03.2024 15:15 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/krauss-maffei-wegmann-ta-nexter-ob-yednalys/ Для виставки Eurosatory у 2022 році KNDS представила останню ітерацію своєї нової бойової машини. Це глибоко модифіковане бойове відділення Leclerc на шасі Leopard 2A7. Виробник показував цей зразок як технологію нового проєкту.
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22.03.2024 15:23 Ответить
Про "під прикриттям житлових будинків" ти "vit603" прям як у воду бзднув! За весь час, жодного разу не бачив військову техніку ЗСУ хоч будь яку, хоч ППО хоч РСЗО із артою біля чи серед житлових будинків, навіть РЕБ я не бачив. А ти де спромігся ТАКЕ "побачити"?!
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22.03.2024 15:26 Ответить
І скільки ж "слуги" запитають мільйонів відкату за підключення електрики та водопроводу?
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22.03.2024 15:45 Ответить
Якщо будуватимуть цей філіал на базі евакуйованного з-ду ім.Малишева та інших бт ремпідприємств то це буде швидше, ніж будувати його з нуля..ЗСУ дуже потрібна бтт..Але таке велике підприємство потребує значних сил ПВО,а його обмаль
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22.03.2024 18:19 Ответить
 
 