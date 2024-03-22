Производитель танков KNDS создаст филиал в Украине

Франция и Германия достигли соглашения, которое позволит компании KNDS создать филиал в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню после переговоров со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.

"Мы объявляем, что французско-германская компания начнет действовать в Украине, создав там филиал", – сказал Лекорню.

По его словам, подразделение компании должно заняться выпуском запчастей и обучением местного персонала.

Производитель танков KNDS является холдинговой структурой, образованной французским Nexter и немецким Krauss-Maffei-Wegmann.

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