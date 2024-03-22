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Новини
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Виробник танків KNDS створить філію в Україні

виробник,knds,танків

Франція та Німеччина досягли угоди, яка дасть можливість компанії KNDS створити філію в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню після переговорів зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

"Ми оголошуємо, що французько-німецька компанія почне діяти в Україні, створивши там філію", - сказав Лекорню.

За його словами, підрозділ компанії має зайнятися випуском запчастин і навчанням місцевого персоналу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання про відправку сухопутних військ в Україну не стоїть, - міністр оборони Франції Лекорню

Виробник танків KNDS є холдинговою структурою, утвореною французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.

Автор: 

Німеччина (7484) виробництво (1659) Франція (3106) Лекорню Себастьєн (82)


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Топ коментарі
+8
Тільки не пускайте фоткатися отих, з ОПУ чи ВРУ, бо буде горе, а Плани усі підприємства, на столі у воєнного злочинця з болота…
Пильнуймо, за приблудами95! Їх час, визначений Конституцією..
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22.03.2024 14:58 Відповісти
+3
нікуя з цього не вийде.Чергова брехлива туфта від європейських аферистів для українського народу.
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22.03.2024 15:04 Відповісти
+2
нафіга?
вони ж сказали, що б україна не програла, а не що б виграла.
буржуї планують, сто річну війну?
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22.03.2024 14:58 Відповісти
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нафіга?
вони ж сказали, що б україна не програла, а не що б виграла.
буржуї планують, сто річну війну?
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22.03.2024 14:58 Відповісти
війна з рашкою триває вже з 1612 р., коли пан Гетьман Сагайдачний чморив кацапів під мацквой,

якщо ти не в курсі
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22.03.2024 16:02 Відповісти
850 років тому - 12 березня 1169 року - війська на чолі з Володимиро-суздальським князем Андрієм Боголюбським захопили і сплюндрували Київ. Цю подію публіцисти інколи називають першою українсько-російською війною.

Оборону Києва очолював київський та волинський князь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%86%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мстислав Ізяславович .
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22.03.2024 16:07 Відповісти
Планують війну до тих пір, поки тебе туди не відправлять. Після цього угомоняцця
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22.03.2024 16:52 Відповісти
Тільки не пускайте фоткатися отих, з ОПУ чи ВРУ, бо буде горе, а Плани усі підприємства, на столі у воєнного злочинця з болота…
Пильнуймо, за приблудами95! Їх час, визначений Конституцією..
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22.03.2024 14:58 Відповісти
нікуя з цього не вийде.Чергова брехлива туфта від європейських аферистів для українського народу.
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22.03.2024 15:04 Відповісти
Вилами по воді.
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22.03.2024 15:06 Відповісти
«Леоклерк» або «Гепалерк» вийде, ну як домовляться.
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22.03.2024 15:13 Відповісти
А ці танки в нас вже є аби їм були потрібні запасні частини?! Це що, обслуговування раніш навіть погодження отримання чи нам щось невідомо?!
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22.03.2024 15:15 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/krauss-maffei-wegmann-ta-nexter-ob-yednalys/ Для виставки Eurosatory у 2022 році KNDS представила останню ітерацію своєї нової бойової машини. Це глибоко модифіковане бойове відділення Leclerc на шасі Leopard 2A7. Виробник показував цей зразок як технологію нового проєкту.
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22.03.2024 15:23 Відповісти
Про "під прикриттям житлових будинків" ти "vit603" прям як у воду бзднув! За весь час, жодного разу не бачив військову техніку ЗСУ хоч будь яку, хоч ППО хоч РСЗО із артою біля чи серед житлових будинків, навіть РЕБ я не бачив. А ти де спромігся ТАКЕ "побачити"?!
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22.03.2024 15:26 Відповісти
І скільки ж "слуги" запитають мільйонів відкату за підключення електрики та водопроводу?
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22.03.2024 15:45 Відповісти
Якщо будуватимуть цей філіал на базі евакуйованного з-ду ім.Малишева та інших бт ремпідприємств то це буде швидше, ніж будувати його з нуля..ЗСУ дуже потрібна бтт..Але таке велике підприємство потребує значних сил ПВО,а його обмаль
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22.03.2024 18:19 Відповісти
 
 