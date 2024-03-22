Виробник танків KNDS створить філію в Україні
Франція та Німеччина досягли угоди, яка дасть можливість компанії KNDS створити філію в Україні
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню після переговорів зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.
"Ми оголошуємо, що французько-німецька компанія почне діяти в Україні, створивши там філію", - сказав Лекорню.
За його словами, підрозділ компанії має зайнятися випуском запчастин і навчанням місцевого персоналу.
Виробник танків KNDS є холдинговою структурою, утвореною французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.
Топ коментарі
+8 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар22.03.2024 14:58 Відповісти Посилання
+3 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+2 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар22.03.2024 14:58 Відповісти Посилання
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вони ж сказали, що б україна не програла, а не що б виграла.
буржуї планують, сто річну війну?
якщо ти не в курсі
Оборону Києва очолював київський та волинський князь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%86%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мстислав Ізяславович .
Пильнуймо, за приблудами95! Їх час, визначений Конституцією..