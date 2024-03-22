Виробник танків KNDS створить філію в Україні

Франція та Німеччина досягли угоди, яка дасть можливість компанії KNDS створити філію в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню після переговорів зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

"Ми оголошуємо, що французько-німецька компанія почне діяти в Україні, створивши там філію", - сказав Лекорню.

За його словами, підрозділ компанії має зайнятися випуском запчастин і навчанням місцевого персоналу.

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Виробник танків KNDS є холдинговою структурою, утвореною французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.