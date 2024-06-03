Умеров призвал мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в Украине
Глава Минбороны Украины Рустем Умеров призвал ведущие мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в нашей стране, а также создавать совместные оборонные предприятия.
Об этом Рустем Умеров рассказал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
В рамках Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle и другие.
Министр призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия.
"Это партнерство имеет большой потенциал: Украина получает доступ к новейшим технологиям, а компании - возможность разрабатывать передовое оружие. Создание мощной военной индустрии является для нас вопросом национальной безопасности", - заявил Умеров.
Глава оборонного ведомства отметил, что Украина уже сотрудничает с упомянутыми компаниями. А воины ВСУ, по его словам, успешно испытывают их вооружение, технику и технологии на поле боя, предоставляя уникальную обратную связь, которая помогает улучшать продукцию.
"Наш фокус - это производство в Украине или привлечение украинских компаний к сотрудничеству с этими мировыми гигантами", - заявил глава Минобороны.
Напоследок он поблагодарил ведущие мировые корпорации за постоянную поддержку нашего государства.
Напомним, что ранее министр обороны Рустем Умеров призвал соседние страны-члены НАТО закрыть небо над западными областями нашей страны.
Пожалуйста, подождите...
1. Як слушно зауважив пан вище - де брати електрику?
2. Хто буде вкладати бабло в ризиковане комерціне підприємство, яке можуть розбомбити?
3. Хто там буде працювати? Робітників ОПК гребуть в ТЦК. Реєструвати завод як шапіто?
4. Далеко не у всіх західних підприємств є бюджет на хабарі. Байрактар вже заплатив мільон, який просили електрики за підключення?
5. Відчизняні виробники нехай повиздихають?
Я за Байрактар.
Просили 1/60 от стоимости одного изделия. Не дали потому что турки, у них это не принято, руки только к себе гребут
*** яке воно дурне, хто буде інвестувати гроші в країну, де влада хронічні брехуни і корупціонери!??
І як писали вище: у оборонних підприємств нестача персоналу і як і у всій країні проблеми з генерацією електрики.
бажано гроші вперед, через інвестняню .