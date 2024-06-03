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Умеров призвал мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в Украине

Умєров закликав світові оборонні компанії інвестувати у виробництво зброї в Україні

Глава Минбороны Украины Рустем Умеров призвал ведущие мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в нашей стране, а также создавать совместные оборонные предприятия.

Об этом Рустем Умеров рассказал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

В рамках Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle и другие.

Министр призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия.

"Это партнерство имеет большой потенциал: Украина получает доступ к новейшим технологиям, а компании - возможность разрабатывать передовое оружие. Создание мощной военной индустрии является для нас вопросом национальной безопасности", - заявил Умеров.

Глава оборонного ведомства отметил, что Украина уже сотрудничает с упомянутыми компаниями. А воины ВСУ, по его словам, успешно испытывают их вооружение, технику и технологии на поле боя, предоставляя уникальную обратную связь, которая помогает улучшать продукцию.

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"Наш фокус - это производство в Украине или привлечение украинских компаний к сотрудничеству с этими мировыми гигантами", - заявил глава Минобороны.

Напоследок он поблагодарил ведущие мировые корпорации за постоянную поддержку нашего государства.

Напомним, что ранее министр обороны Рустем Умеров призвал соседние страны-члены НАТО закрыть небо над западными областями нашей страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Усиление ПВО и формирование новых подразделений ВСУ являются приоритетами для Украины, - Умеров
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Топ комментарии
+11
Умєров, ти дебіл? (далі попунктно)
1. Як слушно зауважив пан вище - де брати електрику?
2. Хто буде вкладати бабло в ризиковане комерціне підприємство, яке можуть розбомбити?
3. Хто там буде працювати? Робітників ОПК гребуть в ТЦК. Реєструвати завод як шапіто?
4. Далеко не у всіх західних підприємств є бюджет на хабарі. Байрактар вже заплатив мільон, який просили електрики за підключення?
5. Відчизняні виробники нехай повиздихають?
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03.06.2024 17:17
+4
Хочуть вже інвкстиції розкрадати. Ніяк сарана зелена не нажереться.
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03.06.2024 17:33
+3
ВОНО - Їбанько - АЛЕ - УЙОБИЩЕ- ВОНО виконує замовлення по пошуку ДУРНІВ - які ЗЕгнидам дадуть КЕШ - а потім Дермократія їх "ОСВОЇТЬ". Вони ВСім скопом прикидаються, що стоять на захисті інтересів держави Україна. Насправді - мета одна - ЯК і у шапкокрада четвертого. ТУПО КРАСТИ. Тупо красти і зробити це"Законним шлахом" - ПОБУДУВАТИ "законні" ланцюжки "освоєння" коштів з держбюджету.ВЖЕ зараз УСІ більш =-менш толкові стартапи "освоюються" або ТУПО топляться через жОПу найвеличнічого. Через це - намагання "проїбсти" або ПРОЇБАТИ все- що не дають грошима. А потім бігати по світу і як Шура Балаганов смикати чужі гаманці і кричати - "ДАЙ МУЛЬЯРД". На ОДИН кондом + ОДИН гандон цього не скажуть. В кращому випадку зійде за вороже ІПсО і "такогоНе було". І похєр що ВЖЕ 70% цьому НЕ ВІРЯТЬ. Пока бюджет під контролем = треба жерти, поки не вдавляться. Вони не Раджа з мультику про золоту антилопу. Вони ніколи не скажуть ДОСИТЬ. ГНИДИ - вони настирні і НЕ ДАЮТЬ ВАМ жити поки є на тілі держави Україна.
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03.06.2024 17:18
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Потрібно якісь підземні заводи чи в горах - як в Ірані - бо рашка **********
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03.06.2024 17:06 Ответить
Цей вчорашній управлінець ( великий офісний планктон ) тупо зливає в ФСБ про наміри розумних людей і не здивуюсь, якщо здасть точні координати прямо на стіл *****.
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03.06.2024 17:16 Ответить
Умєров, ти дебіл? (далі попунктно)
1. Як слушно зауважив пан вище - де брати електрику?
2. Хто буде вкладати бабло в ризиковане комерціне підприємство, яке можуть розбомбити?
3. Хто там буде працювати? Робітників ОПК гребуть в ТЦК. Реєструвати завод як шапіто?
4. Далеко не у всіх західних підприємств є бюджет на хабарі. Байрактар вже заплатив мільон, який просили електрики за підключення?
5. Відчизняні виробники нехай повиздихають?
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03.06.2024 17:17 Ответить
"А тональность одна, дел иметь не хотим со жлобами"
Я за Байрактар.
Просили 1/60 от стоимости одного изделия. Не дали потому что турки, у них это не принято, руки только к себе гребут
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03.06.2024 17:29 Ответить
1\60 то ще не багато. Колись давно знайомий розробляв засоби захисту інформації. Поліз продавати їх мєнтам. Прийшов від мєнтов чувак в погонах і сказав, що продаж буде тільки за умови перепису 90% компанії на його довірену особу.
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03.06.2024 17:35 Ответить
ВОНО - Їбанько - АЛЕ - УЙОБИЩЕ- ВОНО виконує замовлення по пошуку ДУРНІВ - які ЗЕгнидам дадуть КЕШ - а потім Дермократія їх "ОСВОЇТЬ". Вони ВСім скопом прикидаються, що стоять на захисті інтересів держави Україна. Насправді - мета одна - ЯК і у шапкокрада четвертого. ТУПО КРАСТИ. Тупо красти і зробити це"Законним шлахом" - ПОБУДУВАТИ "законні" ланцюжки "освоєння" коштів з держбюджету.ВЖЕ зараз УСІ більш =-менш толкові стартапи "освоюються" або ТУПО топляться через жОПу найвеличнічого. Через це - намагання "проїбсти" або ПРОЇБАТИ все- що не дають грошима. А потім бігати по світу і як Шура Балаганов смикати чужі гаманці і кричати - "ДАЙ МУЛЬЯРД". На ОДИН кондом + ОДИН гандон цього не скажуть. В кращому випадку зійде за вороже ІПсО і "такогоНе було". І похєр що ВЖЕ 70% цьому НЕ ВІРЯТЬ. Пока бюджет під контролем = треба жерти, поки не вдавляться. Вони не Раджа з мультику про золоту антилопу. Вони ніколи не скажуть ДОСИТЬ. ГНИДИ - вони настирні і НЕ ДАЮТЬ ВАМ жити поки є на тілі держави Україна.
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03.06.2024 17:18 Ответить
з такими рожами, скоро взагалі ніхто й ніяких грошей їм не дасть.
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03.06.2024 17:35 Ответить
це шоб через рік господарський суд переписав право власності на якогось депутата?
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03.06.2024 17:26 Ответить
шо опять? "святоє ж оп-ноє ніщенство! дэнгы давай! давай дэнгы,.."
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03.06.2024 17:26 Ответить
Хочуть вже інвкстиції розкрадати. Ніяк сарана зелена не нажереться.
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03.06.2024 17:33 Ответить
Заклики-це не робота, це фігня, умови потрібно створювати.
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03.06.2024 18:07 Ответить
🤦🤦🤦
*** яке воно дурне, хто буде інвестувати гроші в країну, де влада хронічні брехуни і корупціонери!??
І як писали вище: у оборонних підприємств нестача персоналу і як і у всій країні проблеми з генерацією електрики.
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03.06.2024 18:19 Ответить
....заклик патужний ,
бажано гроші вперед, через інвестняню .
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03.06.2024 18:23 Ответить
Шановні іноземних компанії, ви інвестуйте ваші гроші в Україну, і так щоб побільше! А ми наші гроші з України за кордон в офшори.
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03.06.2024 18:51 Ответить
Держава крадіїв, до якої немає поваги, хоче інвестиції??? Я вас умоляю!
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04.06.2024 06:56 Ответить
 
 