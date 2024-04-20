Серийное производство танков Challenger 3 стартовало в Великобритании

В городе Телдфорд, расположенном в Великобритании, началось строительство отечественных танков Challenger 3 на бронетанковом предприятии RBSL.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны страны Грант Шеппс.

"Сейчас в Телфорде проводятся передовые модернизации, чтобы сделать этот танк самым смертоносным в истории армии Великобритании, давая нашим солдатам огневую мощь, необходимую для защиты страны", - написал Шеппс.

Как он отметил, это первый британский танк за последние 22 года.

Challenger 3 представляет собой модернизированную версию танка Challenger 2.

Отмечается, что это событие ознаменовалось завершением строительства последнего, восьмого прототипа танка Challenger 3, ставшего первым, произведенным на заводе RBSL в городе Телдфорд.

Первый прототип уже показывает свои возможности на испытаниях. Все прототипы будут испытываться в рабочих условиях, чтобы подтвердить их производительность и усовершенствовать в случае необходимости. В общей сложности планируют построить еще 140 танков Challenger 3.

Новые башни для Challenger 3 производят на предприятии Armstrong Works путём сварки, а не отливки, как это было в производстве его предшественника Challenger 2. Новая башня имеет некоторые изменения в конструкции: ее удлинили в кормовой части для выноса снарядов из машины боевого отделения.

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Сообщается, что Challenger 3 вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой L55A1 длиной 55 калибров, которая может вести огонь большинством снарядов НАТО. Немецкая пушка, установленная в Challenger 3, обладает более высокой начальной скоростью снаряда и большей пробивной способностью, чем Challenger 2.

Challenger 3 развивает скорость 60 км/ч. Он оснащен новым композитным пакетом бронирования, известным как EPSON, а также системой активной защиты Trophy, которая может обнаруживать и нейтрализовать атаки в считанные секунды. Кроме того, есть возможность установить дополнительную навесную защиту Farnham.

Снабжение первых танков планировалось в 2027 году, но из-за войны войны в Украине Министерство обороны Британии решило ускорить этот процесс и иметь первые танки уже в 2025 году.

Напомним, в мае 2023 г. Великобритания подтвердила, что все обещанные танки Challenger 2, а также запасные части к ним прибыли в Украину.

В сентябре 2023 года минобороны Великобритании подтвердило уничтожение танка Challenger 2 в Украине.