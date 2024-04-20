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Новини
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Серійне виробництво танків Challenger 3 стартувало у Великій Британії

танк,британія,challenger3

У місті Телдфорд, у Великій Британії, розпочалося будівництво вітчизняних танків Challenger 3 на бронетанковому підприємстві RBSL.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони країни Грант Шеппс.

"Зараз у Телфорді проводяться передові модернізації, щоб зробити цей танк найбільш смертоносним в історії армії Великої Британії, даючи нашим солдатам вогневу міць, необхідну для захисту країни", - написав Шеппс.

Як він зазначив, це перший повністю британський танк за останні 22 роки.

Challenger 3 є модернізованою версією танка Challenger 2.

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Зазначається, що ця подія ознаменувалася завершенням будівництва останнього, восьмого прототипу танка Challenger 3, який став першим, виробленим на заводі RBSL у місті Телдфорд.

Перший прототип уже демонструє свої можливості на випробуваннях. Усі прототипи випробовуватимуть у робочих умовах, щоб підтвердити їхню продуктивність і вдосконалити в разі потреби. Загалом планують збудувати ще 140 танків Challenger 3.

Нові башти для Challenger 3 виробляють на підприємстві Armstrong Works шляхом зварювання, а не відливки, як це було у виробництві його попередника Challenger 2. Нова башта має деякі зміни в конструкції: її подовжили в кормовій частині для винесення снарядів з машини бойового відділення.

Повідомляється, що Challenger 3 озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою L55A1 завдовжки 55 калібрів, яка може вести вогонь більшістю снарядів НАТО. Німецька гармата, встановлена в Challenger 3, має вищу початкову швидкість снаряда та більшу пробивну здатність, ніж Challenger 2.

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Challenger 3 розвиває швидкість 60 км/год. Він оснащений новим композитним пакетом бронювання, відомим як EPSON, а також системою активного захисту Trophy, яка може виявляти та нейтралізувати атаки за лічені секунди. Крім того, є можливість встановити додатковий навісний захист Farnham.

Постачання перших танків планувалося в 2027 році, але через війну в Україні Міністерство оборони Британії вирішило прискорити цей процес і мати перші танки вже в 2025 році.

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Нагадаємо, в травні 2023 року Велика Британія підтвердила, що всі обіцяні танки Challenger 2, а також запасні частини до них прибули в Україну.

У вересні 2023 року міноборони Великої Британії підтвердило знищення танка Challenger 2 в Україні.

Автор: 

Велика Британія (5569) виробництво (1624) танк (2063) Шеппс Грант (63)


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Топ коментарі
+8
Той, хто пасеться на кацапських помийках, нічим не кращий за дєрьмака.
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20.04.2024 15:52
+6
Не однаково.
Сенс електроніки - швидкість отримання даних та прийняття рішень, точність та влучність.
Сенс ********* зв'язку - мережево-цетрична війна, коли кожен учасник бою в курсі, що роблять інші.

Совкові Т-55, Т-62, Т-64, Т-72 і всі похідні під них - сталеві гроби, у яких екіпаж тупо гине разом з танком. Трактористів ще наловлять.

Леопарди, Челенжери, Абрамси, Бредлі та інша західна техніка навпаки - максимально захищає екіпаж і дає змогу вижити та евакуюватися.

Роіся може собі дозволити воювати м'ясом, а ми ні. Тому вибір на користь західної бронетезніки очевидний.
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20.04.2024 17:57
+4
Нахрена нам потрібні подібні новини? Все одно він не кращий за "Оплот". Тільки робити у нас його нікому. Краще клянчити всіляке барахло якому 30 років мінімум.
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20.04.2024 15:48
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Єрмак, теж за Україну хвилюється…

20 квітня 2024, 10:47 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html Это ж сколько можно было купить систем ПВО...

Журналисты Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы журнал Time внес их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрюша Ермак, глава жОПы преЗЕдента. Средний чек - от 10 до 30 млн долларов.
дЕрьмаку это стоило 27 млн. баксов….???
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20.04.2024 15:46 Відповісти
Той, хто пасеться на кацапських помийках, нічим не кращий за дєрьмака.
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20.04.2024 15:52 Відповісти
Як би це не було кацапським фейком, новина була би давно на Цензорі.
Журналісти Bellingcat про цей свій "винахід" знають?
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20.04.2024 15:58 Відповісти
Нахрена нам потрібні подібні новини? Все одно він не кращий за "Оплот". Тільки робити у нас його нікому. Краще клянчити всіляке барахло якому 30 років мінімум.
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20.04.2024 15:48 Відповісти
Кращий.
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20.04.2024 15:50 Відповісти
Бездоказова інформація.
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20.04.2024 15:51 Відповісти
Починай доводити, що апгрейднутий совок кращий по електрониці, зв'язку, ергономіці, динамічному захисту ніж ******** брмтанський танк.
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20.04.2024 15:54 Відповісти
Смысл в этой электронике, если оказалось что Т-55, что Абрамс, что Челленждер, Леопард одинаково уязвимы для всего. Для войны в Украине нужно много, дешево и быстро.
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20.04.2024 16:06 Відповісти
Китайські гольфкари
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20.04.2024 17:26 Відповісти
Не однаково.
Сенс електроніки - швидкість отримання даних та прийняття рішень, точність та влучність.
Сенс ********* зв'язку - мережево-цетрична війна, коли кожен учасник бою в курсі, що роблять інші.

Совкові Т-55, Т-62, Т-64, Т-72 і всі похідні під них - сталеві гроби, у яких екіпаж тупо гине разом з танком. Трактористів ще наловлять.

Леопарди, Челенжери, Абрамси, Бредлі та інша західна техніка навпаки - максимально захищає екіпаж і дає змогу вижити та евакуюватися.

Роіся може собі дозволити воювати м'ясом, а ми ні. Тому вибір на користь західної бронетезніки очевидний.
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20.04.2024 17:57 Відповісти
Багато, дешево, швидко - це коли у тебе м'яса, як лайна.

Китай та Роіся можуть собі дозволити хоч на танках першої світової воювати аби побільше.

В умовах високої ціни та обмеженості кількості особового складу вірний вибір - технологічність зброї.

Тому, якщо кацапи бадуть посилати в атаку толпи голих мобиків з лопатами замість нормальної зброї, це не означає, що і нам так треба.
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20.04.2024 18:03 Відповісти
В условиях высокой цены и ограниченности количества личного состава верный выбор - технологичность оружия.

Правда живёт это оружие сопоставимо с низко технологичным. И защита экипажа выражается в том что шанс умереть при поражении скажем не 80%, а 60%. Причём учитывая что в западных танках 4 члена экипажа, а не 3, ещё надо хорошо посчитать где потери будут меньше.

Короче получается копирование стратегии немцев в ВОВ. Они несокрушимый "Тигр". СССР на него 17 штук Т - 34. Пусть даже Тигр подожжёт 10, но 7 его спалят и поедут помогать 17 которые напали на другой Тигр. А пока будут делать следующий Тигр - добавится ещё 17 Т-34, к тем что остались от дуэлей с прошлыми Тиграми.
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20.04.2024 19:16 Відповісти
Ще раз для тих, хто у совецькому танку застряг:
***** скільки живе танк. Головне, що він встигне зробити і, щоб вижив екіпаж.
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20.04.2024 20:36 Відповісти
Хоча, якщо використовувати Абрамс, як Т-64, то дійсно сенсу не буде.

У війні совків переможе той, у кого більше м'яса. І при такому роскладі шансів у нас нуль.
Тому годі міркувати, як совки.
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20.04.2024 18:07 Відповісти
Просвіти нас-"совків", як по-********* використовувати танк в залежності від країни-виробника.
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20.04.2024 18:22 Відповісти
Ага. Я вже побачив твоє "просвєщєніє". Головне щоб живим евакуюватися. Тоді танк-супер.👍
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20.04.2024 18:24 Відповісти
Не одинаково ,Челенджер выдерживает до 50 выстрелов с обычного РПГ. А Т-64 горят лучше. Но, У нас нет выбора. Лучше Оплот, чем довольствоватсяь подачками. Но я после 19 уже не видел видео о передаче танков в войска, какие были при Порошенко. Тогда ХТЗ в 3 смены работал, в 2019 как пришел Зельц- 2 дня неделю стали -специалисты разбежались. Как сейчас, я не знаю.
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20.04.2024 20:03 Відповісти
Челленджер выдерживает до 50 выстрелов из обычного РПГ.

Пройдёт ещё время, и будут говорить что "до 50 попаданий атомной бомбой".

Сами Англичане говорили о танке который выдержал 15 попаданий из РПГ (не уточняя какого), и о 70 попаданиях из РПГ без пробития по всем танкам за войну в Ираке. Один танк получил до 50 попаданий из чего то типа крупнокалиберного пулемёта, или автопушки. При этом другой танк прекрасно пробился из не самого нового РПГ прямо в лоб корпуса (водителю пальцы на ноге оторвало).

У этого танка хорошо защищён лоб башни. Лоб корпуса защищён даже слабее чем у Т - 64/72, борта башни и корпуса - примерно на одном уровне с ними. Задница и крыша - слабее. Я бы сказал, что брони у него одинаково с Т - 72, но она распределена менее равномерно. Где то больше, но где то и меньше. Разница в массе - из за большего заброневого обьёма (из за лишнего члена экипажа). Живучесть выше, из за лучшей защиты снарядов (но хуже чем у Абрамса или Меркавы).
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20.04.2024 20:34 Відповісти
Я не проти Оплота, тим більше я не проти Ятагана, який зроблений по стандартах НАТО. Але величайший клоун ********** розвалив ХТЗ у 2019, коли прийшов до влади. Аби не Порошенко. Тому вибираємо з тих подачок, що нам нададуть партнери.
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22.04.2024 14:00 Відповісти
Справа, як на мене, не в тому. Думаю, що будь-який танк, це вже вчорашній день. Зараз копійочні дрони розберуть за хвилину навіть самий крутезний ************* танк, котрий коштує мільони.
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20.04.2024 16:53 Відповісти
Ніт. Ізраїль майже не втратив танків, коли воює у Газі. У них танки Меркава обладнані активним захистом, який збиває дрони.
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22.04.2024 14:01 Відповісти
Так на кацапах їх і потрібно випробувати, це в якості поради. Не дякуйте.
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20.04.2024 15:49 Відповісти
У Лондоні є багато музеів! Це буде черговий експонат для музея! Щось не чули, де англійські танкетки Challenger 2 проявили себе на війні на Україні з рашкою. Як і немецьки Леопарди , американськи абрамси! Сплошні понти!
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20.04.2024 16:10 Відповісти
Думаю справа у тому, що дрони й взагалі ******* технології, настільки змінили війну, що танк тепер не на головних ролях, й взагалі з часом може щезнути з поля боя. Коштує великих грошей, а живе на полі бою хвилини. Невигідно й програшно.
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20.04.2024 16:56 Відповісти
ВСЕ Западные танки разрабатывались конкретно для борьбы с советскими танками. Были на это рассчитаны.

В Украине же дуэлей между танками практически не бывает.

Хорошо звучал план разработчиков Челленджера 2. За счёт мощнейшей пушки с хорошим стабилизатором и баллистическим вычислителем - чуть не с 6 км отстреливать вражеские танки. При том если вдруг до него долетит ответный выстрел - он хрен пробьёт лобовую броню.

В Украине же, если взять 2 произвольные точки на расстоянии 6 км, то между ними скорее всего будет пару высот метров по 50 - 100, пару деревень, и штук 5 лесополос. Так что хрен ты сможешь использовать дальнобойность орудия. И опасность для тебя будут представлять не танки, а огонь артиллерии и дроны, которые могут выцелить на танке уязвимое место. А на данном конкретном танке, уязвимо наверное 70% машины. Даже лобовая плита корпуса менее 100 мм, и пусть она под наклоном чуть не 87 градусов, дрон в неё сверху и залетит, а там водитель и топливные баки
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20.04.2024 17:39 Відповісти
Эта война должна полностью изменить облик танка. Если Англичане делают новый танк, модернизируя старый - мне кажется, это мёртворождённый проект. Надо делать с нуля что то совершенно новое и не похожее классические танки
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20.04.2024 17:43 Відповісти
Ніт. Ізраїль майже не втратив танків, коли воює у Газі. 3-4 танки У них танки Меркава обладнані активним захистом Trophy, який збиває дрони, РПГ, ракети. І його вдосконалюють постійно. Там тільки сзаду зверху сліпа зона над люком, де зробили невеличкі мангали. До речі в них двигун зпереду, а не сзаду, на відміну від більшості танків.
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22.04.2024 14:07 Відповісти
У радянські часи було прораховано, що танк існує не більш 15 хвилин при прямому зіткинені!.
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20.04.2024 18:03 Відповісти
Нова башта має деякі зміни в конструкції: її подовжили в кормовій частині для винесення снарядів з машини бойового відділення. Джерело:

Значить в старій снаряди разом з екіпажем.
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20.04.2024 17:07 Відповісти
"Як він зазначив, це перший повністю британський танк за останні 22 роки."

Однак:
Повідомляється, що Challenger 3 озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою L55A1 завдовжки 55 калібрів, яка може вести вогонь більшістю снарядів НАТО. Німецька гармата, встановлена в Challenger 3, має вищу початкову швидкість снаряда та більшу пробивну здатність, ніж Challenger 2.

Однак:
Він оснащений новим композитним пакетом бронювання, відомим як EPSON, а також израильской системою активного захисту Trophy, яка може виявляти та нейтралізувати атаки за лічені секунди. "

І тут хваляться танком Оплот, але він не має найкращої у світі німецької гармати, що стоїть на Меркавах і Абрамсах і він не має ізраїльської системи захисту "Вітровка" (Trophy), яка стоїть на Меркавах і Абрамсах, а тепер і на Челенджерах...
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20.04.2024 18:24 Відповісти
Годы идут - но ничего не меняется.

В 60 годы Англия выпускала для себя и на экспорт танки Чифтен, которые были предназначены для борьбы с Т - 55.

По мере того как начали появляться Т - 72 - Чифтен устарел. Была начата модернизация Чифтена на экспорт, и запущена программа разработки нового танка для Англии. При том новому танку были заданы такие требования, что сроки разработки и лимиты финансирования начали безудержно расти. Время шло, нового танка всё не было. В конце концов Англичане решили отложить разработку нового танка, и принять себе модернизированный экспортный Чифтен. Обозвали его Челленджер 1.

Когда Челленджер 1 устарел - история повторилась: Снова разработка нового танка и модернизация старого на экспорт. Снова новый провален по срокам, и взят модернизированный Челленджер 1 (Чифтен).

Судя по тому что снова модернизируется Челленджер 2 (Челленджер 1 (Чифтен)) - новый танк снова сделать не вышло.
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20.04.2024 21:01 Відповісти
 
 