Серійне виробництво танків Challenger 3 стартувало у Великій Британії

У місті Телдфорд, у Великій Британії, розпочалося будівництво вітчизняних танків Challenger 3 на бронетанковому підприємстві RBSL.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони країни Грант Шеппс.

"Зараз у Телфорді проводяться передові модернізації, щоб зробити цей танк найбільш смертоносним в історії армії Великої Британії, даючи нашим солдатам вогневу міць, необхідну для захисту країни", - написав Шеппс.

Як він зазначив, це перший повністю британський танк за останні 22 роки.

Challenger 3 є модернізованою версією танка Challenger 2.

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Зазначається, що ця подія ознаменувалася завершенням будівництва останнього, восьмого прототипу танка Challenger 3, який став першим, виробленим на заводі RBSL у місті Телдфорд.

Перший прототип уже демонструє свої можливості на випробуваннях. Усі прототипи випробовуватимуть у робочих умовах, щоб підтвердити їхню продуктивність і вдосконалити в разі потреби. Загалом планують збудувати ще 140 танків Challenger 3.

Нові башти для Challenger 3 виробляють на підприємстві Armstrong Works шляхом зварювання, а не відливки, як це було у виробництві його попередника Challenger 2. Нова башта має деякі зміни в конструкції: її подовжили в кормовій частині для винесення снарядів з машини бойового відділення.

Повідомляється, що Challenger 3 озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою L55A1 завдовжки 55 калібрів, яка може вести вогонь більшістю снарядів НАТО. Німецька гармата, встановлена в Challenger 3, має вищу початкову швидкість снаряда та більшу пробивну здатність, ніж Challenger 2.

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Challenger 3 розвиває швидкість 60 км/год. Він оснащений новим композитним пакетом бронювання, відомим як EPSON, а також системою активного захисту Trophy, яка може виявляти та нейтралізувати атаки за лічені секунди. Крім того, є можливість встановити додатковий навісний захист Farnham.

Постачання перших танків планувалося в 2027 році, але через війну в Україні Міністерство оборони Британії вирішило прискорити цей процес і мати перші танки вже в 2025 році.

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Нагадаємо, в травні 2023 року Велика Британія підтвердила, що всі обіцяні танки Challenger 2, а також запасні частини до них прибули в Україну.

У вересні 2023 року міноборони Великої Британії підтвердило знищення танка Challenger 2 в Україні.