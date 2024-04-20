Серійне виробництво танків Challenger 3 стартувало у Великій Британії
У місті Телдфорд, у Великій Британії, розпочалося будівництво вітчизняних танків Challenger 3 на бронетанковому підприємстві RBSL.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони країни Грант Шеппс.
"Зараз у Телфорді проводяться передові модернізації, щоб зробити цей танк найбільш смертоносним в історії армії Великої Британії, даючи нашим солдатам вогневу міць, необхідну для захисту країни", - написав Шеппс.
Як він зазначив, це перший повністю британський танк за останні 22 роки.
Challenger 3 є модернізованою версією танка Challenger 2.
Зазначається, що ця подія ознаменувалася завершенням будівництва останнього, восьмого прототипу танка Challenger 3, який став першим, виробленим на заводі RBSL у місті Телдфорд.
Перший прототип уже демонструє свої можливості на випробуваннях. Усі прототипи випробовуватимуть у робочих умовах, щоб підтвердити їхню продуктивність і вдосконалити в разі потреби. Загалом планують збудувати ще 140 танків Challenger 3.
Нові башти для Challenger 3 виробляють на підприємстві Armstrong Works шляхом зварювання, а не відливки, як це було у виробництві його попередника Challenger 2. Нова башта має деякі зміни в конструкції: її подовжили в кормовій частині для винесення снарядів з машини бойового відділення.
Повідомляється, що Challenger 3 озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою L55A1 завдовжки 55 калібрів, яка може вести вогонь більшістю снарядів НАТО. Німецька гармата, встановлена в Challenger 3, має вищу початкову швидкість снаряда та більшу пробивну здатність, ніж Challenger 2.
Challenger 3 розвиває швидкість 60 км/год. Він оснащений новим композитним пакетом бронювання, відомим як EPSON, а також системою активного захисту Trophy, яка може виявляти та нейтралізувати атаки за лічені секунди. Крім того, є можливість встановити додатковий навісний захист Farnham.
Постачання перших танків планувалося в 2027 році, але через війну в Україні Міністерство оборони Британії вирішило прискорити цей процес і мати перші танки вже в 2025 році.
Нагадаємо, в травні 2023 року Велика Британія підтвердила, що всі обіцяні танки Challenger 2, а також запасні частини до них прибули в Україну.
У вересні 2023 року міноборони Великої Британії підтвердило знищення танка Challenger 2 в Україні.
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20 квітня 2024, 10:47 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html Это ж сколько можно было купить систем ПВО...
Журналисты Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы журнал Time внес их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрюша Ермак, глава жОПы преЗЕдента. Средний чек - от 10 до 30 млн долларов.
дЕрьмаку это стоило 27 млн. баксов….???
Журналісти Bellingcat про цей свій "винахід" знають?
Сенс електроніки - швидкість отримання даних та прийняття рішень, точність та влучність.
Сенс ********* зв'язку - мережево-цетрична війна, коли кожен учасник бою в курсі, що роблять інші.
Совкові Т-55, Т-62, Т-64, Т-72 і всі похідні під них - сталеві гроби, у яких екіпаж тупо гине разом з танком. Трактористів ще наловлять.
Леопарди, Челенжери, Абрамси, Бредлі та інша західна техніка навпаки - максимально захищає екіпаж і дає змогу вижити та евакуюватися.
Роіся може собі дозволити воювати м'ясом, а ми ні. Тому вибір на користь західної бронетезніки очевидний.
Китай та Роіся можуть собі дозволити хоч на танках першої світової воювати аби побільше.
В умовах високої ціни та обмеженості кількості особового складу вірний вибір - технологічність зброї.
Тому, якщо кацапи бадуть посилати в атаку толпи голих мобиків з лопатами замість нормальної зброї, це не означає, що і нам так треба.
Правда живёт это оружие сопоставимо с низко технологичным. И защита экипажа выражается в том что шанс умереть при поражении скажем не 80%, а 60%. Причём учитывая что в западных танках 4 члена экипажа, а не 3, ещё надо хорошо посчитать где потери будут меньше.
Короче получается копирование стратегии немцев в ВОВ. Они несокрушимый "Тигр". СССР на него 17 штук Т - 34. Пусть даже Тигр подожжёт 10, но 7 его спалят и поедут помогать 17 которые напали на другой Тигр. А пока будут делать следующий Тигр - добавится ещё 17 Т-34, к тем что остались от дуэлей с прошлыми Тиграми.
***** скільки живе танк. Головне, що він встигне зробити і, щоб вижив екіпаж.
У війні совків переможе той, у кого більше м'яса. І при такому роскладі шансів у нас нуль.
Тому годі міркувати, як совки.
Пройдёт ещё время, и будут говорить что "до 50 попаданий атомной бомбой".
Сами Англичане говорили о танке который выдержал 15 попаданий из РПГ (не уточняя какого), и о 70 попаданиях из РПГ без пробития по всем танкам за войну в Ираке. Один танк получил до 50 попаданий из чего то типа крупнокалиберного пулемёта, или автопушки. При этом другой танк прекрасно пробился из не самого нового РПГ прямо в лоб корпуса (водителю пальцы на ноге оторвало).
У этого танка хорошо защищён лоб башни. Лоб корпуса защищён даже слабее чем у Т - 64/72, борта башни и корпуса - примерно на одном уровне с ними. Задница и крыша - слабее. Я бы сказал, что брони у него одинаково с Т - 72, но она распределена менее равномерно. Где то больше, но где то и меньше. Разница в массе - из за большего заброневого обьёма (из за лишнего члена экипажа). Живучесть выше, из за лучшей защиты снарядов (но хуже чем у Абрамса или Меркавы).
В Украине же дуэлей между танками практически не бывает.
Хорошо звучал план разработчиков Челленджера 2. За счёт мощнейшей пушки с хорошим стабилизатором и баллистическим вычислителем - чуть не с 6 км отстреливать вражеские танки. При том если вдруг до него долетит ответный выстрел - он хрен пробьёт лобовую броню.
В Украине же, если взять 2 произвольные точки на расстоянии 6 км, то между ними скорее всего будет пару высот метров по 50 - 100, пару деревень, и штук 5 лесополос. Так что хрен ты сможешь использовать дальнобойность орудия. И опасность для тебя будут представлять не танки, а огонь артиллерии и дроны, которые могут выцелить на танке уязвимое место. А на данном конкретном танке, уязвимо наверное 70% машины. Даже лобовая плита корпуса менее 100 мм, и пусть она под наклоном чуть не 87 градусов, дрон в неё сверху и залетит, а там водитель и топливные баки
Значить в старій снаряди разом з екіпажем.
Однак:
Повідомляється, що Challenger 3 озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою L55A1 завдовжки 55 калібрів, яка може вести вогонь більшістю снарядів НАТО. Німецька гармата, встановлена в Challenger 3, має вищу початкову швидкість снаряда та більшу пробивну здатність, ніж Challenger 2.
Однак:
Він оснащений новим композитним пакетом бронювання, відомим як EPSON, а також израильской системою активного захисту Trophy, яка може виявляти та нейтралізувати атаки за лічені секунди. "
І тут хваляться танком Оплот, але він не має найкращої у світі німецької гармати, що стоїть на Меркавах і Абрамсах і він не має ізраїльської системи захисту "Вітровка" (Trophy), яка стоїть на Меркавах і Абрамсах, а тепер і на Челенджерах...
В 60 годы Англия выпускала для себя и на экспорт танки Чифтен, которые были предназначены для борьбы с Т - 55.
По мере того как начали появляться Т - 72 - Чифтен устарел. Была начата модернизация Чифтена на экспорт, и запущена программа разработки нового танка для Англии. При том новому танку были заданы такие требования, что сроки разработки и лимиты финансирования начали безудержно расти. Время шло, нового танка всё не было. В конце концов Англичане решили отложить разработку нового танка, и принять себе модернизированный экспортный Чифтен. Обозвали его Челленджер 1.
Когда Челленджер 1 устарел - история повторилась: Снова разработка нового танка и модернизация старого на экспорт. Снова новый провален по срокам, и взят модернизированный Челленджер 1 (Чифтен).
Судя по тому что снова модернизируется Челленджер 2 (Челленджер 1 (Чифтен)) - новый танк снова сделать не вышло.