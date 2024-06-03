Умєров закликав світові оборонні компанії інвестувати у виробництво зброї в Україні
Глава Мінборони України Рустем Умєров закликав провідні світові оборонні компанії інвестувати у виробництво зброї у нашій країні, а також створювати спільні оборонні підприємства.
Про Рустем Умєров розповів на своїй сторінці у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
У межах Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" очільник оборонного відомства України Рустем Умєров зустрівся з представниками провідних світових оборонних компаній та технологічних гігантів, включаючи BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google та Oracle та інші.
Міністр закликав їх інвестувати у виробництво зброї в Україні та створювати спільні оборонні підприємства.
"Це партнерство має великий потенціал: Україна отримує доступ до новітніх технологій, а компанії - можливість розробляти передову зброю. Створення потужної військової індустрії є для нас питанням національної безпеки", - заявив Умєров.
Очільник оборонного відомства зазначив, що Україна вже співпрацює зі згаданими компаніями. А воїни ЗСУ, за його словами, успішно випробовують їхнє озброєння, техніку та технології на полі бою, надаючи унікальний зворотний зв'язок, який допомогає покращувати продукцію.
"Наш фокус - це виробництво в Україні або залучення українських компаній до співпраці з цими світовими гігантами", - заявив глава Міноборони.
Наостанок він подякував провідним світовим корпораціям за постійну підтримку нашої держави.
Нагадаємо, що раніше міністр оборони Рустем Умєров закликав сусідні країни-члени НАТО закрити небо над західними областями нашої країни.
Будь ласка, зачекайте...
1. Як слушно зауважив пан вище - де брати електрику?
2. Хто буде вкладати бабло в ризиковане комерціне підприємство, яке можуть розбомбити?
3. Хто там буде працювати? Робітників ОПК гребуть в ТЦК. Реєструвати завод як шапіто?
4. Далеко не у всіх західних підприємств є бюджет на хабарі. Байрактар вже заплатив мільон, який просили електрики за підключення?
5. Відчизняні виробники нехай повиздихають?
Я за Байрактар.
Просили 1/60 от стоимости одного изделия. Не дали потому что турки, у них это не принято, руки только к себе гребут
*** яке воно дурне, хто буде інвестувати гроші в країну, де влада хронічні брехуни і корупціонери!??
І як писали вище: у оборонних підприємств нестача персоналу і як і у всій країні проблеми з генерацією електрики.
бажано гроші вперед, через інвестняню .