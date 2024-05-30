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Новини Війна
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Посилення ППО та формування нових підрозділів ЗСУ є пріоритетами для України, - Умєров

Умєров озвучив Пісторіусу пріоритети України у сфері оборони

Посилення протиповітряної оборони, а також оновлення існуючих та формування нових підрозділів ЗСУ наразі є пріоритетом для України.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час спільного брифінгу зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, Умєров зазначив, що Україна потребує більше систем ППО та ракет до них, щоб протистояти російському терору.

"Ціную вашу ініціативу та заклик до всіх партнерів зміцнювати українську систему ППО. Це наш пріоритет сьогодні, ми потребуємо більше систем ППО, ракет та запчастин, щоб припинити російський терор", - заявив очільник оборонного відомства.

Ще одним пріорітетом для України, за словами міністра, є оновлення існуючих та формування нових підрозділів ЗСУ для боротьби з російськими загарбниками. Очільник Міноборони наголосив, що для їх оснащення потрібно більше броньованої техніки, артилерії та іншого озброєння.

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Також Умєров наголосив на важливості для України завдавати удари по території РФ.

"Перед тим, як обговорювати питання щодо ударів Україною по військових об'єктах на території РФ, слід згадати питання Криму та Донбасу. Ці питання повинні бути спрямовані не українській стороні, а партнерам, які забезпечують Україну відповідними видами озброєння", - заявив міністр.

Серед іншого очільник оборонного відомства України подякував Німеччині за участь у коаліціях ППО, бронетехніки, дронів, артилерії та інших.

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Нагадаємо, що у четвер, 30 травня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неоголошеним візитом в Одесу та анонсував пакет підтримки України на 500 мільйонів євро.

Автор: 

Німеччина (7349) ППО (3183) ЗСУ (7540) Умєров Рустем (606)


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Топ коментарі
+7
Яке ж тупе керівництво. Управління військами нормального нема досі. Аналіз після бою не проводиться і як наслідок одні і ті помилки на інших ділянках фронту. Слово фортифікації йому не знайоме. Давай ще 1 млн. новобранців а на нулі 100 001 Створення нових підрозділів які не зможуть ефективно воювати. Замість поповнити найкращі підрозділи і на їх базі формувати воїнькі підрозділи. ГУР забрати з МО перевівши в ЗСУ і так само Нацгвардію. Формувати ВПС України як рід військ.
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30.05.2024 23:39
+4
Шо цей узбек меле?
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30.05.2024 23:05
+3
таке враження що їхня задача всіх шакалів пристроїти
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30.05.2024 23:15
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Шо цей узбек меле?
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30.05.2024 23:05 Відповісти
ну він стільниковим звʼязком у Ахмєтова займався, потім рулив дережзервом, потім возив ушльопків СН нетіряпку якусь та свого падельніка часів його роботи на Ахмєтова та його ПР до Турції. Бо він добре продавав LIFE-связі то сьогодні... А ОТ ЧИ СЛУЖИВ? ЯК ТАЛАНОВИТЕ ДИТЯ КИРИМЛИ? Бо навчався в Америках ... Так що звідки воно знає що йому робити в ЗСУ та для ЗСУ !Й що це не головні задачі для ЗСУ, а основа його існування , котру він з Єрмаком та Безугдою ламають як можуть.
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30.05.2024 23:54 Відповісти
але прогрес- колись АМЄРІКА давай диктував Подляк !
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30.05.2024 23:55 Відповісти
Ну він не може сказати що пріоритетом є кінець зе шобли, то табу.
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30.05.2024 23:08 Відповісти
таке враження що їхня задача всіх шакалів пристроїти
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30.05.2024 23:15 Відповісти
Яке ж тупе керівництво. Управління військами нормального нема досі. Аналіз після бою не проводиться і як наслідок одні і ті помилки на інших ділянках фронту. Слово фортифікації йому не знайоме. Давай ще 1 млн. новобранців а на нулі 100 001 Створення нових підрозділів які не зможуть ефективно воювати. Замість поповнити найкращі підрозділи і на їх базі формувати воїнькі підрозділи. ГУР забрати з МО перевівши в ЗСУ і так само Нацгвардію. Формувати ВПС України як рід військ.
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30.05.2024 23:39 Відповісти
ти не розумієш, ще не всіх проплативших по штабах пристроїли. От і потрібно нові підрозділи.
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31.05.2024 09:33 Відповісти
Клон клована.
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30.05.2024 23:43 Відповісти
Падельнік Козира Кремлівського та спільний їхній пахан наместнік кремля в Україні Ахмєтов , Недавно тільки дізналася що Ахмєтов живе в Україні тільки не висовується. А Європа вже пищить від його захоплень бізнесових полян - не гребує ніякими можливостями. Погугліть бізнес Ахмєтова у ЄС ..
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30.05.2024 23:59 Відповісти
а навіщо висовуватись- його менеджери рулять в кабміні , навіть в МІНОБОРОНИ!!!
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31.05.2024 00:00 Відповісти
Хоуки где переданные? Кто слышал? Где- то сквозануло одно использование на Цензорк и ни одного уничтоженного от морф... Пачками Пэтриоты, Насамсы, Айрисы.... Но ни Хоуки и не Кротали...
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31.05.2024 00:01 Відповісти
Існуючі підрозділи уже під нуль стесали? Згинути мають всі? Відновлення боєздатності підрозділів в армії і ротації це тепер як вибори і демократія в тилу - вороже ІПСО та пропаганда?

Формування нових підрозділів за відсутності професійного особового складу, належного озброєння для їх наповнення при критичній некомплектності уже існуючих підрозділів не наслідки управлінського удару по центру прінятія рєшєній, адже одне командування підрозділів воювати ніколи не буде?

Як зруйнувати ******* армію "врага", зробити її небоєздатною зграєю натовпу у військовій формі - найважливіше воєнне мистецтво, якого навчають в монголо-мацковськіх ваєнних учіліщах - це:
- закріпачити, криміналізувати й морально знищити особовий склад противника, щоб відпало будь-яке бажання захищати свій народ, країну від окупанта,
- військовим кримінальним насильством, правовим терором і бєзпрєдєлом в цивільному тилу заблокувати будь-яке поповнення армії противника, посіяти зневіру, ворожнечу, ненависть до військових, які чинять опір окупанту, на грунті примусової насильницької мобілізації, а тих хто проскочив посадити на корупційну голку,
- забезпечити "сваім камандірам і гєнєралам" безмежну владу над о/с противника з повною безвідповідальністю й карт-бланшем на будь-які втрати, а о/с противника найбільш жорстку відповідальність,
- зруйнувати загальновійськову структуру єдиних збройних угруповань, розформувавши й дезорганізувавши навчені й злагоджені високобоєздатні бойові підрозділи противника,
- забюрократизувати, завалити непритаманною адмінроботою непідконтрольних командирів нижньої бойової ланки, щоб не мали можливості ефективно керувати боєм,
- поставити найслабші, обеззброєні й небоєздатні підрозділи на заздалегідь "підготовлені" відсутністю належних укріплень ділянки фронту, які потрібно здати наступаючому окупанту, дочекатись їх знищення, а виживших посадити за дезертирство,
- наостанок заблокувати будь-яку можливість заміни "свого свєрхефектівного" верховного командного складу.
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31.05.2024 00:51 Відповісти
Якісь загальні фрази у цього умєрова , 1 в 1 як у зеленського.
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31.05.2024 08:04 Відповісти
180 бригад, 120 отдельных полков и батальонов, везде не хватает людей, техники и вооружения, что делать?!
Правильно - формировать новые))
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31.05.2024 09:39 Відповісти
 
 