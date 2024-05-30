Посилення ППО та формування нових підрозділів ЗСУ є пріоритетами для України, - Умєров
Посилення протиповітряної оборони, а також оновлення існуючих та формування нових підрозділів ЗСУ наразі є пріоритетом для України.
Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час спільного брифінгу зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, Умєров зазначив, що Україна потребує більше систем ППО та ракет до них, щоб протистояти російському терору.
"Ціную вашу ініціативу та заклик до всіх партнерів зміцнювати українську систему ППО. Це наш пріоритет сьогодні, ми потребуємо більше систем ППО, ракет та запчастин, щоб припинити російський терор", - заявив очільник оборонного відомства.
Ще одним пріорітетом для України, за словами міністра, є оновлення існуючих та формування нових підрозділів ЗСУ для боротьби з російськими загарбниками. Очільник Міноборони наголосив, що для їх оснащення потрібно більше броньованої техніки, артилерії та іншого озброєння.
Також Умєров наголосив на важливості для України завдавати удари по території РФ.
"Перед тим, як обговорювати питання щодо ударів Україною по військових об'єктах на території РФ, слід згадати питання Криму та Донбасу. Ці питання повинні бути спрямовані не українській стороні, а партнерам, які забезпечують Україну відповідними видами озброєння", - заявив міністр.
Серед іншого очільник оборонного відомства України подякував Німеччині за участь у коаліціях ППО, бронетехніки, дронів, артилерії та інших.
Нагадаємо, що у четвер, 30 травня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неоголошеним візитом в Одесу та анонсував пакет підтримки України на 500 мільйонів євро.
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Формування нових підрозділів за відсутності професійного особового складу, належного озброєння для їх наповнення при критичній некомплектності уже існуючих підрозділів не наслідки управлінського удару по центру прінятія рєшєній, адже одне командування підрозділів воювати ніколи не буде?
Як зруйнувати ******* армію "врага", зробити її небоєздатною зграєю натовпу у військовій формі - найважливіше воєнне мистецтво, якого навчають в монголо-мацковськіх ваєнних учіліщах - це:
- закріпачити, криміналізувати й морально знищити особовий склад противника, щоб відпало будь-яке бажання захищати свій народ, країну від окупанта,
- військовим кримінальним насильством, правовим терором і бєзпрєдєлом в цивільному тилу заблокувати будь-яке поповнення армії противника, посіяти зневіру, ворожнечу, ненависть до військових, які чинять опір окупанту, на грунті примусової насильницької мобілізації, а тих хто проскочив посадити на корупційну голку,
- забезпечити "сваім камандірам і гєнєралам" безмежну владу над о/с противника з повною безвідповідальністю й карт-бланшем на будь-які втрати, а о/с противника найбільш жорстку відповідальність,
- зруйнувати загальновійськову структуру єдиних збройних угруповань, розформувавши й дезорганізувавши навчені й злагоджені високобоєздатні бойові підрозділи противника,
- забюрократизувати, завалити непритаманною адмінроботою непідконтрольних командирів нижньої бойової ланки, щоб не мали можливості ефективно керувати боєм,
- поставити найслабші, обеззброєні й небоєздатні підрозділи на заздалегідь "підготовлені" відсутністю належних укріплень ділянки фронту, які потрібно здати наступаючому окупанту, дочекатись їх знищення, а виживших посадити за дезертирство,
- наостанок заблокувати будь-яку можливість заміни "свого свєрхефектівного" верховного командного складу.
Правильно - формировать новые))