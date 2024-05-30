УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5295 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 169 15
Німеччина (7094) зброя (7279) Шольц Олаф (1079)

Німеччина "обережно" схиляється до дозволу Україні бити по території РФ німецькою зброєю, - Politico

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Уряд Німеччини поступово та "обережно" відмовляється від своїх застережень щодо дозволу Україні бити німецькою зброєю по військовим цілям території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Зазначається, що Берлін схиляється до того, щоб дозволити Україні завдавати ударів по Росії німецькою зброєю.

Представник канцлера Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що "оборонні дії України не обмежуються власною територією".

"Оборонні дії України не обмежуються власною територією, але можуть бути розширеними й на територію агресора", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не варто публічно обговорювати дозвіл Україні на удари по РФ, - міністр оборони Німеччини Пісторіус

Проте він наголосив, що не може розкрити "конфіденційні" домовленості з Києвом щодо використання німецької зброї.

Гебештрайт також стверджував, що заява Шольца річної давнини, в якій він сказав, що існує "консенсус" щодо того, що Україна не буде використовувати німецьку зброю на території Росії, була "констатацією факту", яка була правдивою на той час, але не обов'язково буде правдивою в майбутньому.

Неназваний співрозмовник журналістів, знайомий з позицією німецького уряду, також сказав, що Шольц виступає за дозвіл використання західної зброї проти цілей всередині Росії, не вдаючись у подробиці.

Читайте також: Шольц заявив, що не хоче "спекулювати" на тему застосування західної зброї по території Росії: "Ми маємо чіткі правила"

Удари по території РФ

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не повинно бути жодних обмежень щодо застосування Україною західної зброї для ударів по РФ, - заступник міністра оборони Польщі Томчик

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає удари ЗСУ по об’єктах на території Росії законними, якщо вони завдаються пропорційно.

Також читайте: Україна вже кілька разів била по РФ західною зброєю. Востаннє - по Краснодару, - AFP

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
ну тогда пусть заберут свои компоненты из ракет которыми паРаша обстреливает Украину...!
показати весь коментар
30.05.2024 08:21
+1
як, що, ви згадаєте, шольц, ще два роки тому казав:
німеччина дасть все, але не перша, і після сша.
спасибі, німцям, що виплачують наші пенсії!
показати весь коментар
30.05.2024 08:24
+1
Пісторіус скоро скаже - шо можна бити - злегка - по - лошадиному
показати весь коментар
30.05.2024 08:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну тогда пусть заберут свои компоненты из ракет которыми паРаша обстреливает Украину...!
показати весь коментар
30.05.2024 08:21 Відповісти
як, що, ви згадаєте, шольц, ще два роки тому казав:
німеччина дасть все, але не перша, і після сша.
спасибі, німцям, що виплачують наші пенсії!
показати весь коментар
30.05.2024 08:24 Відповісти
Пісторіус скоро скаже - шо можна бити - злегка - по - лошадиному
показати весь коментар
30.05.2024 08:24 Відповісти
Всі ці "обережні" рухи коштують життя українському народові(Тягнуть до виборів в Америці?(Наївні,неможливо передбачити ,що буде після них,тому краще виріште все до.
показати весь коментар
30.05.2024 08:26 Відповісти
Трамп придет - порядок наведет. Он хоть и клован типа нашего бубочки, но всяко лучше старика в деменции Байдена
показати весь коментар
30.05.2024 08:54 Відповісти
Хтозна. Я схильний думати, що особливої різниці між ними нема - обоє дідуганів потроху кульгають на голову.
показати весь коментар
30.05.2024 12:15 Відповісти
вислів "німеччина обережно схиляється" не має подвійного сенсу
показати весь коментар
30.05.2024 08:37 Відповісти
Шольц как собака Павлова. Управляется сигналами из Белого дома.
показати весь коментар
30.05.2024 08:59 Відповісти
Треба розуміти, що колишня соціалістична НДР - це як ЛНР і ДНР у Німеччині.
Вони голосують за комуністів, співчувають Москві і постійно мутять воду.
І цей головняк вже дістав всіх політиків, включно із Шольцом.
показати весь коментар
30.05.2024 09:34 Відповісти
Це точно, ваня? А, випадково, не з москви?
показати весь коментар
30.05.2024 12:13 Відповісти
Шольц каже: "Нє віноватий я! Оні самі лупят по Россіі !"
показати весь коментар
30.05.2024 09:29 Відповісти
Забороняють бити по орді то таке.

Чому немає ударів західною зброєю по Донецьку, Луганську, Маріуполю, по Півдню? Там же ж військові бази, склади, логістика, військові госпіталі, "центрьі принятия решений"??!!

Чи таємний договорняк вже підписано і воно вже не Україна??
показати весь коментар
30.05.2024 10:26 Відповісти
У герра Шольца апетит до грошей зростає скорше, ніж кацапи можуть його оплатити?
показати весь коментар
30.05.2024 12:11 Відповісти
Якщо Шольцу дати стусана, то швидше піде
показати весь коментар
30.05.2024 12:48 Відповісти
 
 