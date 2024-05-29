Україна вже кілька разів била по РФ західною зброєю. Востаннє - по Краснодару, - AFP
Сили оборони України вже застосовували західну зброю для ударів по території Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише AFP із посиланням на джерела.
Так, зазначають автори, Україна вже кілька разів застосовувала західну зброю для атак по території Росії, востаннє проти південного міста Краснодар. Також Україна била по окупованому Криму, який Кремль вважає "недоторканим".
Колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО Джеймс Еверард сказав: "Українці вдарили по ньому (окупованому Криму. - Ред.) з американської зброї, і нічого не сталося".
Військові експерти, за даними видання, кажуть, що Україні важко захищатися, якщо вона не може уразити військові цілі по той бік кордону.
Удари по території РФ
Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.
Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.
Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.
Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.
Будь ласка, зачекайте...
нажаль, ми дуже залежні від нього.
З іншого боку,чому не бити напр.по харківському напряму,де йдуть втрати і відступ через нестачу вогневих засобів,що головніше?
але тут є пункт - наскільки уперті і Джо і Шольц - можна залишитися без домоги.
був би рижий? - за суткі би все порішав і на всяк випадок ********* Лінтенштейн, який точно не причому...
зелений то ото, а рудий теж саме.
два бомбардувальника ротом....
По перше до Краснодара від ЛБЗ в районі Вугледара по прямій мінімум 320 км. По друге - не вказана дата удару, по третє - об'єкт, по якоу удар був завданий. У сам Краснодар хіба що рік тому прилитало пару дронів, хоча невідомо, що у самому Краснодарі можно було обрати ціллю. Хіба що ті пару дронів могли посмішити 275-й авіаційний ремзавод, який знаходиться поряд з летовищем.
Тому від цієї інфи якось трохи смердить конашенківщиною.
Не заважайте фантазувати!
А по друге щодо дальності... Русня завжди ******* про ТТХ своїх говнєтів, тому ті цифри треба завжди ділити на два, і це буде більш наближено до реальності.
Звісно можно припускати все, що завгодно, але поки що нема таких розробок ракет повітря-повітря, які літають на відстань більше трьохсот кілометрів, а тим більш адаптованих під антикварні платформи (чого ніхто не зробить, і робити не буде).
І звісно, я ніяк не можу завадити фантазувати ні вам, ні тим більше AFP, навіть якби я цього і захотів би.
але по американські...
то в мене і не було такої можливості,
бо нема українського громадянства
5 зелeних років вже в минулому.
шо воно зараз? - навіть воно не знає...
Не последний, а била и будет бить, и не только по Краснодару!