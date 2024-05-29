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Україна вже кілька разів била по РФ західною зброєю. Востаннє - по Краснодару, - AFP

Україна била по Росії західною зброєю

Сили оборони України вже застосовували західну зброю для ударів по території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише AFP із посиланням на джерела.

Так, зазначають автори, Україна вже кілька разів застосовувала західну зброю для атак по території Росії, востаннє проти південного міста Краснодар. Також Україна била по окупованому Криму, який Кремль вважає "недоторканим".

Колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО Джеймс Еверард сказав: "Українці вдарили по ньому (окупованому Криму. - Ред.) з американської зброї, і нічого не сталося".

Військові експерти, за даними видання, кажуть, що Україні важко захищатися, якщо вона не може уразити військові цілі по той бік кордону.

Також читайте: Путін пригрозив західними країнам "серйозними наслідками" в разі дозволу Україні бити по території РФ

Удари по території РФ

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Читайте: Надання Україні зброї є обов’язком Заходу, - Дуда

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Топ коментарі
+8
Сколько можно мусолить эту тему. Нужно просто бить и никого не спрашивать. А шольц пошел в жопу, все равно таурусы не дает, старый занюханый куколд
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29.05.2024 10:35
+6
І як довго ми будемо так бити без постачання Атакамсів та ракет до Петріотів від США?
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29.05.2024 10:38
+5
Та ні хто ні куди небив... То простий "збій" системи наведення з-за роботи кацапського РЕБ.
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29.05.2024 10:41
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Сколько можно мусолить эту тему. Нужно просто бить и никого не спрашивать. А шольц пошел в жопу, все равно таурусы не дает, старый занюханый куколд
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29.05.2024 10:35 Відповісти
шольц, оплачує пенсію українцям.
нажаль, ми дуже залежні від нього.
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29.05.2024 10:37 Відповісти
І як довго ми будемо так бити без постачання Атакамсів та ракет до Петріотів від США?
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29.05.2024 10:38 Відповісти
Да не прыпынят они поставки. Они ж не хотят шоб мы с мышебратьями потом плечо об плечо ишли тырить фаянцевые унитазы в Берлине? Или хотят
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29.05.2024 10:43 Відповісти
А попередні півроку це що було, не прыпынення?
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29.05.2024 12:09 Відповісти
Петріоти могли постачатись не напряму з США.
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29.05.2024 10:48 Відповісти
НИНІШНЯ ЗАБОРОНА УКРАЇНІ НАНОСИТИ УДАРИ ЗАХІДНОЮ ЗБРОЄЮ,- ВСЕ ОДНО,ЩО В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ, ДІЯЛА Б ЗАБОРОНА АНТИГІТЛЕРІВСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ, НА ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ЗБРОЇ СОВКОВОМУ СОЮЗУ ,ДЛЯ НАНЕСЕННЯ УДАРІВ ПО ТЕРИТОРІЇ "ФАТЕРЛЯНДУ" (ПСЯКРЕВ)
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29.05.2024 10:40 Відповісти
Та ні хто ні куди небив... То простий "збій" системи наведення з-за роботи кацапського РЕБ.
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29.05.2024 10:41 Відповісти
Лица пилотов засветили... Но Вова не причем.

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29.05.2024 10:43 Відповісти
Так і було задумано.
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29.05.2024 10:48 Відповісти
Пілоти повинні мати зріст не вище середнього.
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29.05.2024 10:52 Відповісти
і сцяти раз в тиждень!
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29.05.2024 11:18 Відповісти
Настрочили йому немарких светрів і лазить як джюма по містах та селах
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29.05.2024 10:49 Відповісти
Зе-марафон ?
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29.05.2024 10:49 Відповісти
Правил потрібно дотримуватись,якщо своєї зброї ноль цілих...
З іншого боку,чому не бити напр.по харківському напряму,де йдуть втрати і відступ через нестачу вогневих засобів,що головніше?
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29.05.2024 10:46 Відповісти
А кто запрещает. У тех у кого есть такое оружие, Франция, Великобритания кажуть можна. США не заохочують, это не запрет. Не видно штоле, что Зеленскому нужно только свалить вину на кого-то? Не то так другое.
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29.05.2024 10:54 Відповісти
Так крим та Краснодар це ж Україна!
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29.05.2024 10:57 Відповісти
а то ніхто не бачив...
але тут є пункт - наскільки уперті і Джо і Шольц - можна залишитися без домоги.
був би рижий? - за суткі би все порішав і на всяк випадок ********* Лінтенштейн, який точно не причому...
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29.05.2024 11:01 Відповісти
два кольoри мої два кольoри!
зелений то ото, а рудий теж саме.
два бомбардувальника ротом....
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29.05.2024 11:08 Відповісти
я конєшно, вибачаюсь, але якісь заяви про "ракетний удар по Краснодару західними ракетами" з посиланням на "джерела" схожі на звичайний піздьож.
По перше до Краснодара від ЛБЗ в районі Вугледара по прямій мінімум 320 км. По друге - не вказана дата удару, по третє - об'єкт, по якоу удар був завданий. У сам Краснодар хіба що рік тому прилитало пару дронів, хоча невідомо, що у самому Краснодарі можно було обрати ціллю. Хіба що ті пару дронів могли посмішити 275-й авіаційний ремзавод, який знаходиться поряд з летовищем.
Тому від цієї інфи якось трохи смердить конашенківщиною.
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29.05.2024 11:11 Відповісти
Можливо, натякають на знищення А-50У.
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29.05.2024 12:06 Відповісти
чим? Подивіться відстань. ТТХ "петріота" у відкритому доступі.
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29.05.2024 12:16 Відповісти
Це міг бути якийсь "смаколик" накшталт тої ж AGM-88 HARM, але з більшою дальністю. Не обов'язково "патріот".
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29.05.2024 12:46 Відповісти
"накшталт" не канає. Нема таких ракет повітря-повітря з такю дальністю ураження, навіть якщо б таку можно було би почепити на "сушку". От навіщо ви фантазуєте?
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29.05.2024 13:31 Відповісти
Чого ж не пофантазувати? Згадуючи HARM, я мав на увазі принцип наведення (на випромінення "тарілки"). А щодо дальності... Русня ж заявляє дальність Р-37 понад 300 км (розробка 80-х). Чому б не припустити, що такі розробки є і у наших партнерів? І навіть адаптовані для СУ-шки...
Не заважайте фантазувати!
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29.05.2024 13:50 Відповісти
от розумієте, у чому тут річ: фантазії AFP та не названих "джерел" просувають російський наратив про начебто нашу недоговороспроможність, і що ми начебто не дотримуємось тих вимог, що нам висувають наші західні партнери щодо застосуваня наданого озброєння, хоча по суті військової логіки ті вимоги щонайменше уйобіщні. Це по перше.
А по друге щодо дальності... Русня завжди ******* про ТТХ своїх говнєтів, тому ті цифри треба завжди ділити на два, і це буде більш наближено до реальності.
Звісно можно припускати все, що завгодно, але поки що нема таких розробок ракет повітря-повітря, які літають на відстань більше трьохсот кілометрів, а тим більш адаптованих під антикварні платформи (чого ніхто не зробить, і робити не буде).
І звісно, я ніяк не можу завадити фантазувати ні вам, ні тим більше AFP, навіть якби я цього і захотів би.
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29.05.2024 14:20 Відповісти
В Крым, который есть "неотъемлемой скрепной частью расии" скальпы, шедоувы и атакмсы прилетают с момента их появления в Украине. И все с этим согласны.
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29.05.2024 11:21 Відповісти
у трампа дуже і дуже великі шанси - 73% відсотка паралічних на мозок
але по американські...
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29.05.2024 11:28 Відповісти
А навіщо пан за Зеленського голосував?
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29.05.2024 12:38 Відповісти
якщо пан має на увазі мене,
то в мене і не було такої можливості,
бо нема українського громадянства
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29.05.2024 12:44 Відповісти
вже років 30 як тому...
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29.05.2024 12:46 Відповісти
Тому довожу пану до відома, що за зєлю голосувало не більше 10%(у першому турі). Другий тур - обирання меньшого зла. 73% з тих, хто прийшов на вибори
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29.05.2024 13:14 Відповісти
все це не має зараз ніякого значення.
5 зелeних років вже в минулому.
шо воно зараз? - навіть воно не знає...
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29.05.2024 13:21 Відповісти
Згадка про Крим тут зовсім недоречна. Крим - це Україна.
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29.05.2024 12:04 Відповісти
Українці і так не б'ють по цивільним об'єктам, а виключно по військовим цілям РФ. В той час, як росіяни майже виключно б'ють по об'єктам цивільної інфроструктури і по житловому фонду. Про це каже кількість загиблих цивільних, зокрема у харківських гіпермаркетах, і не тільки харківських
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29.05.2024 12:36 Відповісти
Что значит "Последний раз - по Краснодару"?
Не последний, а била и будет бить, и не только по Краснодару!
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29.05.2024 13:57 Відповісти
 
 