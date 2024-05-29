Надання Україні зброї є обов’язком Заходу, - Дуда

Країни Заходу повинні зробити все, щоб допомогти Україні зупинити російську агресію. Поразка Києва буде стратегічною загрозою для всього євроатлантичного регіону.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polskie Radio.

Дуда висловив думку, що на фронті в Україні артилерійські снаряди мають вирішальне значення.

Лідер Польщі висловився щодо агресії РФ та наголосив, що Захід повинен зробити все, щоб допомогти Україні у захисті.

За його словами, у разі успіху Москви у поразки Києва у цій війні буде стратегічна загроза для всього Атлантичного регіону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща не може передати Україні Patriot, оскільки сама лише починає отримувати замовлені комплекси, - Дуда

Дуда відзначив, що чеська ініціатива щодо передачі ЗСУ боєприпасів має велике значення.

Президент Польщі наголосив, що це наразі одна з основних пропозицій для зміцнення української обороноздатності в дуже короткий період часу.

"Чеська ініціатива має повну політичну та фінансову підтримку польської сторони", - зазначив він.

Польща "з радістю приймає" заявку Чехії про готовність доправити 800 тисяч артилерійських снарядів в Україну, написав Дуда у соцмережі Х.

Читайте також: Перша партія снарядів для України за ініціативою Чехії надійде Києву в червні, - прем’єр Фіала