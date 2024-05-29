УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9596 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 122 6
боєприпаси (2212) зброя (7278) допомога і підтримка (1117) Дуда (732)

Надання Україні зброї є обов’язком Заходу, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда

Країни Заходу повинні зробити все, щоб допомогти Україні зупинити російську агресію. Поразка Києва буде стратегічною загрозою для всього євроатлантичного регіону.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polskie Radio.

Дуда висловив думку, що на фронті в Україні артилерійські снаряди мають вирішальне значення.

Лідер Польщі висловився щодо агресії РФ та наголосив, що Захід повинен зробити все, щоб допомогти Україні у захисті.

За його словами, у разі успіху Москви у поразки Києва у цій війні буде стратегічна загроза для всього Атлантичного регіону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща не може передати Україні Patriot, оскільки сама лише починає отримувати замовлені комплекси, - Дуда

Дуда відзначив, що чеська ініціатива щодо передачі ЗСУ боєприпасів має велике значення.

Президент Польщі наголосив, що це наразі одна з основних пропозицій для зміцнення української обороноздатності в дуже короткий період часу.

"Чеська ініціатива має повну політичну та фінансову підтримку польської сторони", - зазначив він.

Польща "з радістю приймає" заявку Чехії про готовність доправити 800 тисяч артилерійських снарядів в Україну, написав Дуда у соцмережі Х.

Читайте також: Перша партія снарядів для України за ініціативою Чехії надійде Києву в червні, - прем’єр Фіала

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слова не мальчика - но мужа
показати весь коментар
29.05.2024 08:13 Відповісти
зерно хочя б не вивалюйте в поле і дайте вантажівкам прохід...
показати весь коментар
29.05.2024 08:35 Відповісти
Чим воно табе допоможе.Зерно почолось вивозитись з 22року,і неприпинялось.Але гроші,отримані за нього осіли в офшорах.До бюджету дійшло тіки 5%.Зато як ж...у рвали ідіоти проти поляків 3 місяця назад.
показати весь коментар
29.05.2024 09:36 Відповісти
от як воно...
як - мені за *** знає скількі кілометрів треба і болить,
а цей пітух щє мене в цьoму і звинувачює...
показати весь коментар
29.05.2024 09:41 Відповісти
І ще інфа,у польші якийсь урод кинув в машину презідента Дуди коктель молотова.
показати весь коментар
29.05.2024 09:31 Відповісти
І блокування кордонів також!???
показати весь коментар
29.05.2024 14:29 Відповісти
 
 