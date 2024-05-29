Предоставление Украине оружия является обязанностью Запада, - Дуда

Страны Запада должны сделать все, чтобы помочь Украине остановить российскую агрессию. Поражение Киева будет стратегической угрозой для всего евроатлантического региона.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskie Radio.

Дуда выразил мнение, что на фронте в Украине артиллерийские снаряды имеют решающее значение.

Лидер Польши высказался относительно агрессии РФ и подчеркнул, что Запад должен сделать все, чтобы помочь Украине в защите.

По его словам, в случае успеха Москвы у поражения Киева в этой войне будет стратегическая угроза для всего Атлантического региона.

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Дуда отметил, что чешская инициатива по передаче ВСУ боеприпасов имеет большое значение.

Президент Польши подчеркнул, что это сейчас одно из основных предложений для укрепления украинской обороноспособности в очень короткий период времени.

"Чешская инициатива имеет полную политическую и финансовую поддержку польской стороны", - отметил он.

Польша "с радостью принимает" заявку Чехии о готовности доставить 800 тысяч артиллерийских снарядов в Украину, написал Дуда в соцсети Х.

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