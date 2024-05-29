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боеприпасы (2280) оружие (10028) помощь и поддержка (826) Дуда (717)

Предоставление Украине оружия является обязанностью Запада, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда

Страны Запада должны сделать все, чтобы помочь Украине остановить российскую агрессию. Поражение Киева будет стратегической угрозой для всего евроатлантического региона.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskie Radio.

Дуда выразил мнение, что на фронте в Украине артиллерийские снаряды имеют решающее значение.

Лидер Польши высказался относительно агрессии РФ и подчеркнул, что Запад должен сделать все, чтобы помочь Украине в защите.

По его словам, в случае успеха Москвы у поражения Киева в этой войне будет стратегическая угроза для всего Атлантического региона.

Читайте: Польша готова к размещению ядерного оружия, но решения еще нет, - Дуда

Дуда отметил, что чешская инициатива по передаче ВСУ боеприпасов имеет большое значение.

Президент Польши подчеркнул, что это сейчас одно из основных предложений для укрепления украинской обороноспособности в очень короткий период времени.

"Чешская инициатива имеет полную политическую и финансовую поддержку польской стороны", - отметил он.

Польша "с радостью принимает" заявку Чехии о готовности доставить 800 тысяч артиллерийских снарядов в Украину, написал Дуда в соцсети Х.

Также читайте: Первая партия снарядов для Украины по инициативе Чехии поступит Киеву в июне, - премьер Фиала
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Слова не мальчика - но мужа
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29.05.2024 08:13 Ответить
зерно хочя б не вивалюйте в поле і дайте вантажівкам прохід...
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29.05.2024 08:35 Ответить
Чим воно табе допоможе.Зерно почолось вивозитись з 22року,і неприпинялось.Але гроші,отримані за нього осіли в офшорах.До бюджету дійшло тіки 5%.Зато як ж...у рвали ідіоти проти поляків 3 місяця назад.
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29.05.2024 09:36 Ответить
от як воно...
як - мені за *** знає скількі кілометрів треба і болить,
а цей пітух щє мене в цьoму і звинувачює...
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29.05.2024 09:41 Ответить
І ще інфа,у польші якийсь урод кинув в машину презідента Дуди коктель молотова.
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29.05.2024 09:31 Ответить
І блокування кордонів також!???
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29.05.2024 14:29 Ответить
 
 