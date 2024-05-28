Первая партия снарядов для Украины по инициативе Чехии поступит Киеву в июне, - премьер Фиала

Первая партия снарядов калибра 155 мм, приобретенная в рамках чешской инициативы, поступит в Украину "в ближайшие дни".

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Фиала отметил, что на закупку снарядов для Украины в рамках чешской инициативы собрано уже 1,6 миллиарда евро. А первая партия боеприпасов поступит Киеву "в ближайшие дни".

"Первые десятки тысяч боеприпасов калибра 155 мм будут доставлены в июне. Украина может ожидать первую партию уже в ближайшие дни", - заявил глава чешского правительства.

Отметим, что во вторник, 28 мая, в Праге прошла неформальная встреча союзников Украины - лидеров Чехии, Польши, Латвии, Дании и Нидерландов и представителя США. Украинскую сторону на встрече представлял глава Кабмина Денис Шмыгаль.

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Чешская инициатива закупки снарядов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.