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Новости Война
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боеприпасы (2280) Чехия (1658) Фиала Петр (63)

Первая партия снарядов для Украины по инициативе Чехии поступит Киеву в июне, - премьер Фиала

У червні Україні надійде перша партія снарядів за ініціативою Чехії

Первая партия снарядов калибра 155 мм, приобретенная в рамках чешской инициативы, поступит в Украину "в ближайшие дни".

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Фиала отметил, что на закупку снарядов для Украины в рамках чешской инициативы собрано уже 1,6 миллиарда евро. А первая партия боеприпасов поступит Киеву "в ближайшие дни".

"Первые десятки тысяч боеприпасов калибра 155 мм будут доставлены в июне. Украина может ожидать первую партию уже в ближайшие дни", - заявил глава чешского правительства.

Отметим, что во вторник, 28 мая, в Праге прошла неформальная встреча союзников Украины - лидеров Чехии, Польши, Латвии, Дании и Нидерландов и представителя США. Украинскую сторону на встрече представлял глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Читайте также: Около 20 стран вместе приобретут 500 тысяч снарядов для Украины, - премьер Чехии Фиала

Чешская инициатива закупки снарядов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.
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Топ комментарии
+6
мама любит скорость ?
треба було думати кого вибирати у 2019-му, то й снаряди може не знадоюились

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28.05.2024 23:34
+6
Дякуємо, пан Президент Павел, Чехіє і всім партнерам !
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28.05.2024 23:35
+6
Методички сук@беєвої житимуть ще довго серед таких кацапів як ти.
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29.05.2024 00:07
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затрахали своєю швидкістю
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28.05.2024 23:00 Ответить
мама любит скорость ?
треба було думати кого вибирати у 2019-му, то й снаряди може не знадоюились

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28.05.2024 23:34 Ответить
Дякуємо, пан Президент Павел, Чехіє і всім партнерам !
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28.05.2024 23:35 Ответить
2025 ?
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28.05.2024 23:04 Ответить
скоріше б...
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28.05.2024 23:06 Ответить
Головне , що прибудуть і на тому велика подяка 🙁
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28.05.2024 23:08 Ответить
Весь сенс допомоги полягає у її своєчасності бо інакше вона втрачає той самий сенс...
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28.05.2024 23:11 Ответить
"ду-ма-те !"
Вєлічайший ЗЕленский

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28.05.2024 23:39 Ответить
червні якого року?
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28.05.2024 23:13 Ответить
Група хакерів Head Mare обвалила сервіси найбільшого в РФ оператора доставки СДЕК. Компанія вже третій день не може поновити роботу.
Про успішну атаку СДЕК Head Mare повідомила 27 травня на своєму обліковому записі в соцмережі Х.
У Head Mare зазначили, що сисадміни СДЕК "виявилися надто слабкими". Хакери розмістили скріншоти проникнення до системи російської компанії. Резервні копії (так званий "бекап") було видалено.

А тим часом у Z-каналах почалися страждання з приводу обвалення СДЕК. Як виявилося, компанія дуже активно була задіяна у постачанні окупаційної армії рф в Україні.



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28.05.2024 23:15 Ответить
Кілька місяців тому десь пройшла інфа що чехи волають до України - заберіть же ж нарешті снаряди - нам складів не вистачає їх зберігати!..
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28.05.2024 23:23 Ответить
Методички сук@беєвої житимуть ще довго серед таких кацапів як ти.
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29.05.2024 00:07 Ответить
Кума кумi казала?! Ценна инфа агов йой!
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29.05.2024 05:56 Ответить
Намагаюсь уявити собі персюків або вузькооких, які раз по раз обіцяють *******, що озброєння йому надійдуть ос-ось! Ось-ось-ось!
Ги...
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29.05.2024 06:18 Ответить
 
 