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Новини Війна
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Перша партія снарядів для України за ініціативою Чехії надійде Києву в червні, - прем’єр Фіала

У червні Україні надійде перша партія снарядів за ініціативою Чехії

Перша партія снарядів калібру 155 мм, придбана у межах чеської ініціативи, надійде до України "найближчими днями".

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фіала зазначив, що на закупівлю снарядів для України в межах чеської ініціативи зібрано вже 1,6 мільярда євро. А перша партія боєприпасів надійде Києву "найбижчими днями".

"Перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 мм будуть доставлені в червні. Україна може очікувати першу партію вже найближчими днями", - заявив очільник чеського уряду.

Зазначимо, що у вівторок, 28 травня, у Празі пройшла неформальна зустріч союзників України - лідерів Чехії, Польщі, Латвії, Данії й Нідерландів та представника США. Українську сторону на зустрічі представляв очільник Кабміну Денис Шмигаль.

Читайте також: Майже 20 країн разом придбають 500 тисяч снарядів для України, - прем’єр Чехії Фіала

Чеська ініціатива закупівлі снарядів для Україн

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України і працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.
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Топ коментарі
+6
мама любит скорость ?
треба було думати кого вибирати у 2019-му, то й снаряди може не знадоюились

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28.05.2024 23:34
+6
Дякуємо, пан Президент Павел, Чехіє і всім партнерам !
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28.05.2024 23:35
+6
Методички сук@беєвої житимуть ще довго серед таких кацапів як ти.
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29.05.2024 00:07
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затрахали своєю швидкістю
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28.05.2024 23:00 Відповісти
мама любит скорость ?
треба було думати кого вибирати у 2019-му, то й снаряди може не знадоюились

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28.05.2024 23:34 Відповісти
Дякуємо, пан Президент Павел, Чехіє і всім партнерам !
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28.05.2024 23:35 Відповісти
2025 ?
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28.05.2024 23:04 Відповісти
скоріше б...
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28.05.2024 23:06 Відповісти
Головне , що прибудуть і на тому велика подяка 🙁
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28.05.2024 23:08 Відповісти
Весь сенс допомоги полягає у її своєчасності бо інакше вона втрачає той самий сенс...
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28.05.2024 23:11 Відповісти
"ду-ма-те !"
Вєлічайший ЗЕленский

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28.05.2024 23:39 Відповісти
червні якого року?
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28.05.2024 23:13 Відповісти
Група хакерів Head Mare обвалила сервіси найбільшого в РФ оператора доставки СДЕК. Компанія вже третій день не може поновити роботу.
Про успішну атаку СДЕК Head Mare повідомила 27 травня на своєму обліковому записі в соцмережі Х.
У Head Mare зазначили, що сисадміни СДЕК "виявилися надто слабкими". Хакери розмістили скріншоти проникнення до системи російської компанії. Резервні копії (так званий "бекап") було видалено.

А тим часом у Z-каналах почалися страждання з приводу обвалення СДЕК. Як виявилося, компанія дуже активно була задіяна у постачанні окупаційної армії рф в Україні.



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28.05.2024 23:15 Відповісти
Кілька місяців тому десь пройшла інфа що чехи волають до України - заберіть же ж нарешті снаряди - нам складів не вистачає їх зберігати!..
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28.05.2024 23:23 Відповісти
Методички сук@беєвої житимуть ще довго серед таких кацапів як ти.
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29.05.2024 00:07 Відповісти
Кума кумi казала?! Ценна инфа агов йой!
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29.05.2024 05:56 Відповісти
Намагаюсь уявити собі персюків або вузькооких, які раз по раз обіцяють *******, що озброєння йому надійдуть ос-ось! Ось-ось-ось!
Ги...
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29.05.2024 06:18 Відповісти
 
 