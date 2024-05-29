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Украина уже несколько раз била по РФ западным оружием. Последний раз - по Краснодару, - AFP

Україна била по Росії західною зброєю

Силы обороны Украины уже применяли западное оружие для ударов по территории России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет AFP со ссылкой на источники.

Так, отмечают авторы, Украина уже несколько раз применяла западное оружие для атак по территории России, в последний раз - против южного города Краснодар. Также Украина била по оккупированному Крыму, который Кремль считает "неприкосновенным".

Бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО Джеймс Эверард сказал: "Украинцы ударили по нему (оккупированному Крыму. - Ред.) из американского оружия, и ничего не произошло".

Военные эксперты, по данным издания, говорят, что Украине трудно защищаться, если она не может поражать военные цели по ту сторону границы.

Также читайте: Путин пригрозил западными странам "серьезными последствиями" в случае разрешения Украине бить по территории РФ

Удары по территории РФ

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ, по меньшей мере, 1 раз использовали Раtriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ.

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не должно быть никаких ограничений относительно применения Украиной западного оружия для ударов по РФ, - замминистра обороны Польши Томчик
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Топ комментарии
+8
Сколько можно мусолить эту тему. Нужно просто бить и никого не спрашивать. А шольц пошел в жопу, все равно таурусы не дает, старый занюханый куколд
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29.05.2024 10:35
+6
І як довго ми будемо так бити без постачання Атакамсів та ракет до Петріотів від США?
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29.05.2024 10:38
+5
Та ні хто ні куди небив... То простий "збій" системи наведення з-за роботи кацапського РЕБ.
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29.05.2024 10:41
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Правила форума Совет форумчан
Сколько можно мусолить эту тему. Нужно просто бить и никого не спрашивать. А шольц пошел в жопу, все равно таурусы не дает, старый занюханый куколд
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29.05.2024 10:35 Ответить
шольц, оплачує пенсію українцям.
нажаль, ми дуже залежні від нього.
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29.05.2024 10:37 Ответить
І як довго ми будемо так бити без постачання Атакамсів та ракет до Петріотів від США?
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29.05.2024 10:38 Ответить
Да не прыпынят они поставки. Они ж не хотят шоб мы с мышебратьями потом плечо об плечо ишли тырить фаянцевые унитазы в Берлине? Или хотят
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29.05.2024 10:43 Ответить
А попередні півроку це що було, не прыпынення?
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29.05.2024 12:09 Ответить
Петріоти могли постачатись не напряму з США.
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29.05.2024 10:48 Ответить
НИНІШНЯ ЗАБОРОНА УКРАЇНІ НАНОСИТИ УДАРИ ЗАХІДНОЮ ЗБРОЄЮ,- ВСЕ ОДНО,ЩО В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ, ДІЯЛА Б ЗАБОРОНА АНТИГІТЛЕРІВСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ, НА ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ЗБРОЇ СОВКОВОМУ СОЮЗУ ,ДЛЯ НАНЕСЕННЯ УДАРІВ ПО ТЕРИТОРІЇ "ФАТЕРЛЯНДУ" (ПСЯКРЕВ)
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29.05.2024 10:40 Ответить
Та ні хто ні куди небив... То простий "збій" системи наведення з-за роботи кацапського РЕБ.
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29.05.2024 10:41 Ответить
Лица пилотов засветили... Но Вова не причем.

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29.05.2024 10:43 Ответить
Так і було задумано.
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29.05.2024 10:48 Ответить
Пілоти повинні мати зріст не вище середнього.
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29.05.2024 10:52 Ответить
і сцяти раз в тиждень!
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29.05.2024 11:18 Ответить
Настрочили йому немарких светрів і лазить як джюма по містах та селах
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29.05.2024 10:49 Ответить
Зе-марафон ?
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29.05.2024 10:49 Ответить
Правил потрібно дотримуватись,якщо своєї зброї ноль цілих...
З іншого боку,чому не бити напр.по харківському напряму,де йдуть втрати і відступ через нестачу вогневих засобів,що головніше?
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29.05.2024 10:46 Ответить
А кто запрещает. У тех у кого есть такое оружие, Франция, Великобритания кажуть можна. США не заохочують, это не запрет. Не видно штоле, что Зеленскому нужно только свалить вину на кого-то? Не то так другое.
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29.05.2024 10:54 Ответить
Так крим та Краснодар це ж Україна!
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29.05.2024 10:57 Ответить
а то ніхто не бачив...
але тут є пункт - наскільки уперті і Джо і Шольц - можна залишитися без домоги.
був би рижий? - за суткі би все порішав і на всяк випадок ********* Лінтенштейн, який точно не причому...
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29.05.2024 11:01 Ответить
два кольoри мої два кольoри!
зелений то ото, а рудий теж саме.
два бомбардувальника ротом....
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29.05.2024 11:08 Ответить
я конєшно, вибачаюсь, але якісь заяви про "ракетний удар по Краснодару західними ракетами" з посиланням на "джерела" схожі на звичайний піздьож.
По перше до Краснодара від ЛБЗ в районі Вугледара по прямій мінімум 320 км. По друге - не вказана дата удару, по третє - об'єкт, по якоу удар був завданий. У сам Краснодар хіба що рік тому прилитало пару дронів, хоча невідомо, що у самому Краснодарі можно було обрати ціллю. Хіба що ті пару дронів могли посмішити 275-й авіаційний ремзавод, який знаходиться поряд з летовищем.
Тому від цієї інфи якось трохи смердить конашенківщиною.
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29.05.2024 11:11 Ответить
Можливо, натякають на знищення А-50У.
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29.05.2024 12:06 Ответить
чим? Подивіться відстань. ТТХ "петріота" у відкритому доступі.
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29.05.2024 12:16 Ответить
Це міг бути якийсь "смаколик" накшталт тої ж AGM-88 HARM, але з більшою дальністю. Не обов'язково "патріот".
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29.05.2024 12:46 Ответить
"накшталт" не канає. Нема таких ракет повітря-повітря з такю дальністю ураження, навіть якщо б таку можно було би почепити на "сушку". От навіщо ви фантазуєте?
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29.05.2024 13:31 Ответить
Чого ж не пофантазувати? Згадуючи HARM, я мав на увазі принцип наведення (на випромінення "тарілки"). А щодо дальності... Русня ж заявляє дальність Р-37 понад 300 км (розробка 80-х). Чому б не припустити, що такі розробки є і у наших партнерів? І навіть адаптовані для СУ-шки...
Не заважайте фантазувати!
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29.05.2024 13:50 Ответить
от розумієте, у чому тут річ: фантазії AFP та не названих "джерел" просувають російський наратив про начебто нашу недоговороспроможність, і що ми начебто не дотримуємось тих вимог, що нам висувають наші західні партнери щодо застосуваня наданого озброєння, хоча по суті військової логіки ті вимоги щонайменше уйобіщні. Це по перше.
А по друге щодо дальності... Русня завжди ******* про ТТХ своїх говнєтів, тому ті цифри треба завжди ділити на два, і це буде більш наближено до реальності.
Звісно можно припускати все, що завгодно, але поки що нема таких розробок ракет повітря-повітря, які літають на відстань більше трьохсот кілометрів, а тим більш адаптованих під антикварні платформи (чого ніхто не зробить, і робити не буде).
І звісно, я ніяк не можу завадити фантазувати ні вам, ні тим більше AFP, навіть якби я цього і захотів би.
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29.05.2024 14:20 Ответить
В Крым, который есть "неотъемлемой скрепной частью расии" скальпы, шедоувы и атакмсы прилетают с момента их появления в Украине. И все с этим согласны.
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29.05.2024 11:21 Ответить
у трампа дуже і дуже великі шанси - 73% відсотка паралічних на мозок
але по американські...
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29.05.2024 11:28 Ответить
А навіщо пан за Зеленського голосував?
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29.05.2024 12:38 Ответить
якщо пан має на увазі мене,
то в мене і не було такої можливості,
бо нема українського громадянства
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29.05.2024 12:44 Ответить
вже років 30 як тому...
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29.05.2024 12:46 Ответить
Тому довожу пану до відома, що за зєлю голосувало не більше 10%(у першому турі). Другий тур - обирання меньшого зла. 73% з тих, хто прийшов на вибори
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29.05.2024 13:14 Ответить
все це не має зараз ніякого значення.
5 зелeних років вже в минулому.
шо воно зараз? - навіть воно не знає...
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29.05.2024 13:21 Ответить
Згадка про Крим тут зовсім недоречна. Крим - це Україна.
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29.05.2024 12:04 Ответить
Українці і так не б'ють по цивільним об'єктам, а виключно по військовим цілям РФ. В той час, як росіяни майже виключно б'ють по об'єктам цивільної інфроструктури і по житловому фонду. Про це каже кількість загиблих цивільних, зокрема у харківських гіпермаркетах, і не тільки харківських
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29.05.2024 12:36 Ответить
Что значит "Последний раз - по Краснодару"?
Не последний, а била и будет бить, и не только по Краснодару!
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29.05.2024 13:57 Ответить
 
 