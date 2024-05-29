Украина уже несколько раз била по РФ западным оружием. Последний раз - по Краснодару, - AFP

Силы обороны Украины уже применяли западное оружие для ударов по территории России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет AFP со ссылкой на источники.

Так, отмечают авторы, Украина уже несколько раз применяла западное оружие для атак по территории России, в последний раз - против южного города Краснодар. Также Украина била по оккупированному Крыму, который Кремль считает "неприкосновенным".

Бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО Джеймс Эверард сказал: "Украинцы ударили по нему (оккупированному Крыму. - Ред.) из американского оружия, и ничего не произошло".

Военные эксперты, по данным издания, говорят, что Украине трудно защищаться, если она не может поражать военные цели по ту сторону границы.

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Удары по территории РФ

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ, по меньшей мере, 1 раз использовали Раtriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ.

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

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