Украина уже несколько раз била по РФ западным оружием. Последний раз - по Краснодару, - AFP
Силы обороны Украины уже применяли западное оружие для ударов по территории России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет AFP со ссылкой на источники.
Так, отмечают авторы, Украина уже несколько раз применяла западное оружие для атак по территории России, в последний раз - против южного города Краснодар. Также Украина била по оккупированному Крыму, который Кремль считает "неприкосновенным".
Бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО Джеймс Эверард сказал: "Украинцы ударили по нему (оккупированному Крыму. - Ред.) из американского оружия, и ничего не произошло".
Военные эксперты, по данным издания, говорят, что Украине трудно защищаться, если она не может поражать военные цели по ту сторону границы.
Удары по территории РФ
Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ, по меньшей мере, 1 раз использовали Раtriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.
Президент Владимир Зеленский заявил, что несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ.
Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.
Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.
В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.
Пожалуйста, подождите...
нажаль, ми дуже залежні від нього.
З іншого боку,чому не бити напр.по харківському напряму,де йдуть втрати і відступ через нестачу вогневих засобів,що головніше?
але тут є пункт - наскільки уперті і Джо і Шольц - можна залишитися без домоги.
був би рижий? - за суткі би все порішав і на всяк випадок ********* Лінтенштейн, який точно не причому...
зелений то ото, а рудий теж саме.
два бомбардувальника ротом....
По перше до Краснодара від ЛБЗ в районі Вугледара по прямій мінімум 320 км. По друге - не вказана дата удару, по третє - об'єкт, по якоу удар був завданий. У сам Краснодар хіба що рік тому прилитало пару дронів, хоча невідомо, що у самому Краснодарі можно було обрати ціллю. Хіба що ті пару дронів могли посмішити 275-й авіаційний ремзавод, який знаходиться поряд з летовищем.
Тому від цієї інфи якось трохи смердить конашенківщиною.
Не заважайте фантазувати!
А по друге щодо дальності... Русня завжди ******* про ТТХ своїх говнєтів, тому ті цифри треба завжди ділити на два, і це буде більш наближено до реальності.
Звісно можно припускати все, що завгодно, але поки що нема таких розробок ракет повітря-повітря, які літають на відстань більше трьохсот кілометрів, а тим більш адаптованих під антикварні платформи (чого ніхто не зробить, і робити не буде).
І звісно, я ніяк не можу завадити фантазувати ні вам, ні тим більше AFP, навіть якби я цього і захотів би.
але по американські...
то в мене і не було такої можливості,
бо нема українського громадянства
5 зелeних років вже в минулому.
шо воно зараз? - навіть воно не знає...
Не последний, а била и будет бить, и не только по Краснодару!