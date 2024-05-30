Германия "осторожно" склоняется к разрешению Украине бить по территории РФ немецким оружием, - Politico

Правительство Германии постепенно и "осторожно" отказывается от своих оговорок относительно разрешения Украине бить немецким оружием по военным целям на территории России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Отмечается, что Берлин склоняется к тому, чтобы позволить Украине наносить удары по России немецким оружием.

Представитель канцлера Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что "оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией".

"Оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией, но могут быть расширены и на территорию агрессора", - сказал он.

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Однако он подчеркнул, что не может раскрыть "конфиденциальные" договоренности с Киевом по использованию немецкого оружия.

Гебештрайт также утверждал, что заявление Шольца годичной давности, в котором он сказал, что существует "консенсус" относительно того, что Украина не будет использовать немецкое оружие на территории России, было "констатацией факта", которая была правдивой в то время, но не обязательно будет правдивой в будущем.

Неназванный собеседник журналистов, знакомый с позицией немецкого правительства, также сказал, что Шольц выступает за разрешение использования западного оружия против целей внутри России, не вдаваясь в подробности.

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Удары по территории РФ

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ, по меньшей мере, 1 раз использовали Раtriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ.

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

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Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

Также Цензор.НЕТ информировал, что высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель считает удары ВСУ по объектам на территории России законными, если они наносятся пропорционально.

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