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Новости Война
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Германия "осторожно" склоняется к разрешению Украине бить по территории РФ немецким оружием, - Politico

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Правительство Германии постепенно и "осторожно" отказывается от своих оговорок относительно разрешения Украине бить немецким оружием по военным целям на территории России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Отмечается, что Берлин склоняется к тому, чтобы позволить Украине наносить удары по России немецким оружием.

Представитель канцлера Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что "оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией".

"Оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией, но могут быть расширены и на территорию агрессора", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не стоит публично обсуждать разрешение Украине на удары по РФ, - министр обороны Германии Писториус

Однако он подчеркнул, что не может раскрыть "конфиденциальные" договоренности с Киевом по использованию немецкого оружия.

Гебештрайт также утверждал, что заявление Шольца годичной давности, в котором он сказал, что существует "консенсус" относительно того, что Украина не будет использовать немецкое оружие на территории России, было "констатацией факта", которая была правдивой в то время, но не обязательно будет правдивой в будущем.

Неназванный собеседник журналистов, знакомый с позицией немецкого правительства, также сказал, что Шольц выступает за разрешение использования западного оружия против целей внутри России, не вдаваясь в подробности.

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Удары по территории РФ

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ, по меньшей мере, 1 раз использовали Раtriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ.

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не должно быть никаких ограничений по применению Украиной западного оружия для ударов по РФ, - заместитель министра обороны Польши Томчик

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

Также Цензор.НЕТ информировал, что высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель считает удары ВСУ по объектам на территории России законными, если они наносятся пропорционально.

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Топ комментарии
+2
ну тогда пусть заберут свои компоненты из ракет которыми паРаша обстреливает Украину...!
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30.05.2024 08:21
+1
як, що, ви згадаєте, шольц, ще два роки тому казав:
німеччина дасть все, але не перша, і після сша.
спасибі, німцям, що виплачують наші пенсії!
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30.05.2024 08:24
+1
Пісторіус скоро скаже - шо можна бити - злегка - по - лошадиному
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30.05.2024 08:24
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ну тогда пусть заберут свои компоненты из ракет которыми паРаша обстреливает Украину...!
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30.05.2024 08:21 Ответить
як, що, ви згадаєте, шольц, ще два роки тому казав:
німеччина дасть все, але не перша, і після сша.
спасибі, німцям, що виплачують наші пенсії!
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30.05.2024 08:24 Ответить
Пісторіус скоро скаже - шо можна бити - злегка - по - лошадиному
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30.05.2024 08:24 Ответить
Всі ці "обережні" рухи коштують життя українському народові(Тягнуть до виборів в Америці?(Наївні,неможливо передбачити ,що буде після них,тому краще виріште все до.
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30.05.2024 08:26 Ответить
Трамп придет - порядок наведет. Он хоть и клован типа нашего бубочки, но всяко лучше старика в деменции Байдена
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30.05.2024 08:54 Ответить
Хтозна. Я схильний думати, що особливої різниці між ними нема - обоє дідуганів потроху кульгають на голову.
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30.05.2024 12:15 Ответить
вислів "німеччина обережно схиляється" не має подвійного сенсу
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30.05.2024 08:37 Ответить
Шольц как собака Павлова. Управляется сигналами из Белого дома.
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30.05.2024 08:59 Ответить
Треба розуміти, що колишня соціалістична НДР - це як ЛНР і ДНР у Німеччині.
Вони голосують за комуністів, співчувають Москві і постійно мутять воду.
І цей головняк вже дістав всіх політиків, включно із Шольцом.
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30.05.2024 09:34 Ответить
Це точно, ваня? А, випадково, не з москви?
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30.05.2024 12:13 Ответить
Шольц каже: "Нє віноватий я! Оні самі лупят по Россіі !"
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30.05.2024 09:29 Ответить
Забороняють бити по орді то таке.

Чому немає ударів західною зброєю по Донецьку, Луганську, Маріуполю, по Півдню? Там же ж військові бази, склади, логістика, військові госпіталі, "центрьі принятия решений"??!!

Чи таємний договорняк вже підписано і воно вже не Україна??
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30.05.2024 10:26 Ответить
У герра Шольца апетит до грошей зростає скорше, ніж кацапи можуть його оплатити?
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30.05.2024 12:11 Ответить
Якщо Шольцу дати стусана, то швидше піде
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30.05.2024 12:48 Ответить
 
 