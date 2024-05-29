Не стоит публично обсуждать разрешение Украине на удары по РФ, - министр обороны Германии Писториус
Дискуссии о разрешении Украине наносить удары по территории РФ западным оружием должны происходить непублично.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Писториус отметил, что в интересах военной тактики и стратегии должно быть понятно, что не стоит публично обсуждать, что возможно и что разрешено.
"Международное право позволяет все это. То, что потом детально урегулируется между государствами, как сказал вчера канцлер, является урегулированием между государствами", - пояснил немецкий министр.
Писториус сказал, что хотел бы держать эту дискуссию вне поля зрения общественности. "Я не верю, что Кремль скажет нам, что он готов делать, где он готов использовать какое оружие", - добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
Крим це зараз історія успіха, при чому з невеликими втратами українських воїнів.
Вітрила розпузтили крила...
Німечччина - забезпечена...
Тільки на душі унило...
Де морковка....?
Де ...
Королі?
Новоспеченні...?
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Адміністрація Байдена змінила іншу політику України після того, як це зробили союзники, а саме відправила ракету великої дальності після того, як Лондон і Париж поставили свої версії в Києві.
Багато відомих законодавців США публічно підтримують цю ідею.
На минулій неділі спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що українці не змогли захистити себе через політику адміністрації Байдена. Група двопартійних законодавців на голові з головою розвідки Палати представників Майком Тернером (Р-Огайо) направила Пентагону листа з проханням до військових лідерів зняти обмеження.
Головні помічники Байдена сигналізують про те, що Україна повинна дозволити Росії нанести удар американською
У середу 60 колишніх чиновників і вчених направили Байдену лист, отриманий POLITICO, з вимогою зняти обмеження, оскільки це може допомогти Україні відбити напад на Харків і запобігти іншим крупномасштабним російським наступам в інших місцях.
«Ми повинні, нарешті, вилучити уроки з успіхів України в призиві до російських ауляцій про те, що для України не є ескалацією для захисту себе. Останні два роки показали, що якщо ми дозволимо США бути закладниками загрози ескалації Кремля, Росія обретет верх, а украинские гражданские лица платят цену», - написали в групе.
Серед підписаних листів відставного генерала Філіпа Брідлава, який був головним командувачем США в Європі, і кількох колишніх американських послів в Україні.
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- Химка, мовчи!
- Мовчу!
- Мовчи!
- Мовчу!
- Химка, неси шкуру.
- Чию?
- Батькову.
Тому зайвий геморой нікому не потрібен.
Ось саме, більшість країн НАТО і не підтримує наш вступ до НАТО. Тему можна закривати, прибирати запис із Конституції та думати як викручуватися з цієї ситуації, але тільки на нашу користь.
Ситуация (с разрешением ЗСУ стрелять по военным объектам рф за линией границы) меняется прямо на глазах. Еще утром я писал, что США и Германия пока находятся в дипломатическом тумане по вопросу применения западного оружия по территории России. Но и их позиция постепенно меняется от эффекта домино.
Только что Госсекретарь Блинкен на ПК в Молдове сказал: «Поскольку действия России изменились с точки зрения того, как она проводит свою агрессию, мы также адаптируемся и приспосабливаемся к этому, и я уверен, что мы продолжим это делать».
А представитель канцлера Германии Шольца Штеффен Хебестрайт пояснил в среду, что канцлер имел в виду, что оборона Украины «не ограничивается ее территорией». Он отказался сообщить, какие условия предусматривают соглашения с Украиной по поставляемому Германией оружию, настаивая на том, что они являются конфиденциальными.
Пів року кричали про нього і кацапи підготувалися.
єрмак - шукає причини
https://www.politico.eu/article/germany-ukraine-russia-war-western-weapons-politics-eu-international-law-territory-polish-defense/ Politico
А то хер Шольц почувається незручно
...ми спостерігаємо серію заяв із країн - наших союзників - про те, що вони дозволяють бити своєю зброєю по території рф. Наразі вже зробили такі заяви Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Чехія, Швеція, Естонія та Канада. Але є нюанс - жодна з цих країн не постачає Україні зброю, яка може завдати значної шкоди РФ у разі ударів по її території.
Лише три країни постачають таку зброю - далекобійні ракети. Це США, Британія та Франція (ще такою може стати Німеччина, якщо надасть системи https://uk.wikipedia.org/wiki/TAURUS_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) TAURUS ).
США вчора зробили кілька заяв, що ПОКИ не дають згоди на удари по РФ.
Макрон заявив, що підтримує право України бити по Росії західною зброєю, але не уточнив, чи дозволив удари безпосередньо французькими далекобійними ракетами.
Тільки Британія вустами міністра закордонних справ Кемерона заявила, що погоджується на такі удари. При цьому з дозволу Лондона по території РФ ми вже завдавали поодиноких ударів ракетами Storm Shadow.
Тому заяви країн, які не постачають Україні далекобійні ракети, є відвертою спробою спонукати Британію, Францію та США дати реальний дозвіл на удари по РФ за логікою «багато країн вже дали згоду, удари вже наносяться, тож не гальмуйте і давайте дозвіл без всяких там умов». При чому, йдеться не про поодинокі удари, а такі, що нанесуть реальну шкоду на території агресора.
Хочу додати, що усе те, що якось торкається теми війни в Україні, мусить бути таємним; вони ж не Октоберфест обговорюють.