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Німеччина (7094) Пісторіус (216)

Не варто публічно обговорювати дозвіл Україні на удари по РФ, - міністр оборони Німеччини Пісторіус

міністр оборони ФРН Пісторіус

Дискусії про дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ західною зброєю мають походити непублічно.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Пісторіус наголосив, що в інтересах військової тактики та стратегії має бути зрозуміло, що не варто публічно обговорювати, що можливо і що дозволено.

"Міжнародне право дозволяє все це. Те, що потім детально врегульовується між державами, як сказав вчора канцлер, є врегулюванням між державами", - пояснив німецький міністр.

Пісторіус сказав, що хотів би тримати цю дискусію поза увагою громадськості. "Я не вірю, що Кремль скаже нам, що він готовий робити, де він готовий використовувати яку зброю", - додав міністр.

Читайте: Макрон підтримує удари України по території Росії, - ЗМІ

Заборона на удари по території РФ західною зброєю

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США.

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає удари ЗСУ по об’єктах на території Росії законними, якщо вони завдаються пропорційно.

Президент України Володимир Зеленський вважає таку заборону несправедливою.

Автор: 
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Топ коментарі
+13
Крим щас молиться щоб дозволили іпашить по расєї інакше все прилетить тільки їм...
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29.05.2024 22:18
+11
Щоб не було соромно придумувати відмовки?
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29.05.2024 22:18
+9
А не треба нічого обговорювати. Просто мовчіть і не забороняйте.
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29.05.2024 22:25
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Це V2.0 контрнаступу-2023.
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29.05.2024 22:16 Відповісти
Крим щас молиться щоб дозволили іпашить по расєї інакше все прилетить тільки їм...
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29.05.2024 22:18 Відповісти
Алушта і Бельбек з Джанкоєм підтверджують.
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29.05.2024 22:31 Відповісти
там мабудь йдуть бойові дії та ЗСУ тіснить ворога до кеченско мосту
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29.05.2024 22:34 Відповісти
Саме так. Бойові дії за допомогою засобів далекого ураження. Обгризки чорноморської флотилії уже загнали в Ноаоросійськ і активно добивають там. Аеродроми уже звільнено від більшості кацапської авіації та ППО. Міст пошкоджено, його пропускна здатність обмежена.
Крим це зараз історія успіха, при чому з невеликими втратами українських воїнів.
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30.05.2024 03:29 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU/147074
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29.05.2024 23:00 Відповісти
Щоб не було соромно придумувати відмовки?
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29.05.2024 22:18 Відповісти
Скоромовка....

Вітрила розпузтили крила...

Німечччина - забезпечена...

Тільки на душі унило...

Де морковка....?

Де ...

Королі?

Новоспеченні...?
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29.05.2024 22:41 Відповісти
Чому це ? Чому це не треба ? Та ні треба, шоб мацкалі нервувались, хапались за серце, за кнопку, тиск міряли, чЮмодан то витягали, то закидали на горище.
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29.05.2024 22:19 Відповісти
А как по другому с вами , партнёры!
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29.05.2024 22:20 Відповісти
Пізно)
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29.05.2024 22:21 Відповісти
Публічно не публічно - рашка додує коли прилетить і чиє
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29.05.2024 22:22 Відповісти
О Боже! Нарешті! Невже доходить що не треба постійно гавкати публічно!!!
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29.05.2024 22:25 Відповісти
А не треба нічого обговорювати. Просто мовчіть і не забороняйте.
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29.05.2024 22:25 Відповісти
POLITICO 29 MAY он-лайн переклад
................
Адміністрація Байдена змінила іншу політику України після того, як це зробили союзники, а саме відправила ракету великої дальності після того, як Лондон і Париж поставили свої версії в Києві.

Багато відомих законодавців США публічно підтримують цю ідею.

На минулій неділі спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що українці не змогли захистити себе через політику адміністрації Байдена. Група двопартійних законодавців на голові з головою розвідки Палати представників Майком Тернером (Р-Огайо) направила Пентагону листа з проханням до військових лідерів зняти обмеження.

Головні помічники Байдена сигналізують про те, що Україна повинна дозволити Росії нанести удар американською

У середу 60 колишніх чиновників і вчених направили Байдену лист, отриманий POLITICO, з вимогою зняти обмеження, оскільки це може допомогти Україні відбити напад на Харків і запобігти іншим крупномасштабним російським наступам в інших місцях.

«Ми повинні, нарешті, вилучити уроки з успіхів України в призиві до російських ауляцій про те, що для України не є ескалацією для захисту себе. Останні два роки показали, що якщо ми дозволимо США бути закладниками загрози ескалації Кремля, Росія обретет верх, а украинские гражданские лица платят цену», - написали в групе.

Серед підписаних листів відставного генерала Філіпа Брідлава, який був головним командувачем США в Європі, і кількох колишніх американських послів в Україні.
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29.05.2024 23:45 Відповісти
А чого це тільки пропорційно? Їбашить скільки влізе ...
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29.05.2024 22:26 Відповісти
Не ***** вони би хотіли це діло потихому замʼяти. Я не оправдаю бездіяльність Зелепуделя в цьому питанні і його спробу перевести стрілки на захід але то що ця проблема потребує публічності і підтримки суспільства це факт і п*здоріус пускай не прикидуєтся благодійним стратегом бо вся скритість на цю тему тільки на руку х*йлу якій без карно лупить по Українцям
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29.05.2024 22:26 Відповісти
тоді три чверті журналістів та політиків втратять сенс життя на час війни...
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29.05.2024 22:26 Відповісти
Не варто публічно обговорювати дозвіл Україні на удари по РФ, - міністр оборони Німеччини Пісторіус Джерело:
**********
- Химка, мовчи!
- Мовчу!
- Мовчи!
- Мовчу!
- Химка, неси шкуру.
- Чию?
- Батькову.

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29.05.2024 22:27 Відповісти
Треба розуміти, що мешканці колишньої НДР у більшості своїй підтримують кремль.
Тому зайвий геморой нікому не потрібен.
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29.05.2024 22:28 Відповісти
Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Джерело:
Ось саме, більшість країн НАТО і не підтримує наш вступ до НАТО. Тему можна закривати, прибирати запис із Конституції та думати як викручуватися з цієї ситуації, але тільки на нашу користь.
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29.05.2024 22:29 Відповісти
Кацапе викручуйся як хочешь😂
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29.05.2024 22:42 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/nebolshoj-no-vazhnyj-vechernij-apdejt/ Олег Пономарь :

Ситуация (с разрешением ЗСУ стрелять по военным объектам рф за линией границы) меняется прямо на глазах. Еще утром я писал, что США и Германия пока находятся в дипломатическом тумане по вопросу применения западного оружия по территории России. Но и их позиция постепенно меняется от эффекта домино.

Только что Госсекретарь Блинкен на ПК в Молдове сказал: «Поскольку действия России изменились с точки зрения того, как она проводит свою агрессию, мы также адаптируемся и приспосабливаемся к этому, и я уверен, что мы продолжим это делать».

А представитель канцлера Германии Шольца Штеффен Хебестрайт пояснил в среду, что канцлер имел в виду, что оборона Украины «не ограничивается ее территорией». Он отказался сообщить, какие условия предусматривают соглашения с Украиной по поставляемому Германией оружию, настаивая на том, что они являются конфиденциальными.
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29.05.2024 22:31 Відповісти
от і я про те - їбашити поза громадської діскусії
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29.05.2024 22:31 Відповісти
Яка різниця як обговорювати дірку від бублика
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29.05.2024 22:31 Відповісти
Тому що не повинно бути ніяких дискусій
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29.05.2024 22:33 Відповісти
Теж саме було й з контрнаступом!
Пів року кричали про нього і кацапи підготувалися.
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29.05.2024 22:39 Відповісти
Просто писати на ракетах "Маде ін Україна" і дозвіл не потрібен!
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29.05.2024 22:37 Відповісти
Чим далі ці суперечки/обговорення бити чи не бити західною зброєю по території ворожої росії затягуються тим більше вони підіграють путлєру. Кацапи вже на повну до них готуються, ховають свої літаки за ангарами обманками. Треба бити і чим раніше тим результативніше бо з такими нерішучими діями російський окупант дійде і до кордонів ЄС і далі.
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29.05.2024 22:39 Відповісти
Нарешті, так може нетреба списком поміч викладать теж? Скільки чого дали....
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29.05.2024 22:39 Відповісти
Хто про що, а кацап одразу за списки. Це обманка для таких як ти кацапчиків.
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29.05.2024 22:52 Відповісти
Дебіле, читай уважно. Кінчений тупень.
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30.05.2024 04:29 Відповісти
хто хоче - робить,
єрмак - шукає причини
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29.05.2024 22:40 Відповісти
А не варто обговорювати взагалі, йде війна і нічого паскуднішого ніж, сидячи в безпеці, малювати червоні лінії для країни, яку вже більше двох років ********, мабуть немає, це все одно, що не дозволяти жертві відбиватись від маніяка.
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29.05.2024 22:48 Відповісти
Погоджуюсь. Але вже апіздал Пісторіус, Макрон навіть карту показав. Шкода, тому що можна ж було папізже зробити сурпрайз кацапам.
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29.05.2024 22:53 Відповісти
Сцикливість псує рейтинг і карму - через це засовалися на жопі.
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29.05.2024 23:06 Відповісти
Обхезалися?
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29.05.2024 23:19 Відповісти
Так ви зброю продавайте , 1$ за ракету . Тай усе , ви продали , а ми купили і воно вже наше
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29.05.2024 23:21 Відповісти
Речник Шольца Штеффен Хебештрайт заявив журналістам, що "оборонні дії України не обмежуються власною територією, але [можуть] бути розширені й на територію агресора", наголосивши також, що він не може розкрити точні домовленості з Києвом щодо використання німецької зброї. оскільки вони є «конфіденційними».

https://www.politico.eu/article/germany-ukraine-russia-war-western-weapons-politics-eu-international-law-territory-polish-defense/ Politico
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29.05.2024 23:35 Відповісти
"Дискусії про дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ західною зброєю мають походити непублічно. "

А то хер Шольц почувається незручно
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29.05.2024 23:42 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/19391 Олег Шарп (Oleg Sharp): Щодо поточних подій навколо України.
...ми спостерігаємо серію заяв із країн - наших союзників - про те, що вони дозволяють бити своєю зброєю по території рф. Наразі вже зробили такі заяви Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Чехія, Швеція, Естонія та Канада. Але є нюанс - жодна з цих країн не постачає Україні зброю, яка може завдати значної шкоди РФ у разі ударів по її території.
Лише три країни постачають таку зброю - далекобійні ракети. Це США, Британія та Франція (ще такою може стати Німеччина, якщо надасть системи https://uk.wikipedia.org/wiki/TAURUS_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) TAURUS ).
США вчора зробили кілька заяв, що ПОКИ не дають згоди на удари по РФ.
Макрон заявив, що підтримує право України бити по Росії західною зброєю, але не уточнив, чи дозволив удари безпосередньо французькими далекобійними ракетами.
Тільки Британія вустами міністра закордонних справ Кемерона заявила, що погоджується на такі удари. При цьому з дозволу Лондона по території РФ ми вже завдавали поодиноких ударів ракетами Storm Shadow.

Тому заяви країн, які не постачають Україні далекобійні ракети, є відвертою спробою спонукати Британію, Францію та США дати реальний дозвіл на удари по РФ за логікою «багато країн вже дали згоду, удари вже наносяться, тож не гальмуйте і давайте дозвіл без всяких там умов». При чому, йдеться не про поодинокі удари, а такі, що нанесуть реальну шкоду на території агресора.
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29.05.2024 23:45 Відповісти
Напевно, що не потрібно "публічно обговорювати". Хіба на снарядах, ракетах написано туди льзя, а туди ніззя. Передали їх за що ми вдячні, а куди воно гепнуло... ну то таке, вітром занесло.
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30.05.2024 04:23 Відповісти
Видно, розумний цей чоловік гер Пісторіус...
Хочу додати, що усе те, що якось торкається теми війни в Україні, мусить бути таємним; вони ж не Октоберфест обговорюють.
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30.05.2024 08:36 Відповісти
В чому питання?ЗСУ має купу своєї зброї здатної бити по прикордонню раши, але Головковерх з МОУ не в захваті від цього і скидають все на боягузтво союзників
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30.05.2024 12:35 Відповісти
 
 