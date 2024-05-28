Макрон підтримує удари України по території Росії, - ЗМІ
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Україна може бити по військових базах на території РФ.
Передає слова французького президента на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом у межах поїздки до Німеччини Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Макрона зазначив, що "ми повинні дозволити їм (Україні - Ред.) нейтралізувати (російські - Ред.) військові бази, з яких запускаються ракети". Він підкреслив, що атаки на Україну здійснюються з території Росії.
Водночас він не уточнив чи йдеться про удари зброєю, які передали Україні західні союзники.
В свою чергу Шольц сказав, що Україна "має всі можливості згідно з міжнародним правом робити те, що вона робить", а західні країни, які допомагають Україні зброєю, "визначили всі правила її використання, які базуються на міжнародному праві".
Будь ласка, зачекайте...
народ який неправильно мобілізується!
Не будут воевать
Они будут МИРОТВОРЦАМИ
Они приедут только для этого
Так что Макрон сколько угодно может говорить про отправку войск
Только вот МИРОТВОРЦЫ заходят после
Подписания перемирия
Чтобы обеспечить его выполнение обеими сторонами
А у нас пока конца войны не видно
разом, ху в жо...
11 февраля 2022
Тому поставив вазончик: це так пахнуть квіточки.