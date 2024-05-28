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Макрон підтримує удари України по території Росії, - ЗМІ

Макрон підтримує удари України по РФ

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Україна може бити по військових базах на території РФ.

Передає слова французького президента на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом у межах поїздки до Німеччини Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Макрона зазначив, що "ми повинні дозволити їм (Україні - Ред.) нейтралізувати (російські - Ред.) військові бази, з яких запускаються ракети". Він підкреслив, що атаки на Україну здійснюються з території Росії.

Водночас він не уточнив чи йдеться про удари зброєю, які передали Україні західні союзники.

В свою чергу Шольц сказав, що Україна "має всі можливості згідно з міжнародним правом робити те, що вона робить", а західні країни, які допомагають Україні зброєю, "визначили всі правила її використання, які базуються на міжнародному праві".

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Топ коментарі
+16
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28.05.2024 21:03
+8
А колись тут місцеві "розумники" Макрона жабником, макароном називали. Ну, що тепер скажете патріоти, коли майже всі кажуть, що в цьому питанні лідирує Макрон?
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28.05.2024 21:10
+7
Знаю, що точно можна своїми "Нептунами", "Сапсанами" і "Вільхами", але Володя Херпіду їх не робив і не робить та не буде робити, його головна місія асфальт і брехати.
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28.05.2024 21:21
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28.05.2024 21:03 Відповісти
ще народ!
народ який неправильно мобілізується!
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28.05.2024 21:09 Відповісти
То что он поддерживает это, еще не означает что он это разрешил... А то получится как с "отправкой войск". Не так поняли или не то имелось ввиду.
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28.05.2024 21:06 Відповісти
Войска ,которые приедут
Не будут воевать
Они будут МИРОТВОРЦАМИ
Они приедут только для этого
Так что Макрон сколько угодно может говорить про отправку войск
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28.05.2024 21:12 Відповісти
Это тоже немало. НАТОвские миротворцы на границе с Беларусью немного отрезвят бацьку.
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28.05.2024 21:37 Відповісти
Это прекрасно
Только вот МИРОТВОРЦЫ заходят после
Подписания перемирия
Чтобы обеспечить его выполнение обеими сторонами
А у нас пока конца войны не видно
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28.05.2024 21:49 Відповісти
А з лукою Україна офіційно і не воює...
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28.05.2024 22:20 Відповісти
З Белоруссией, ИМХО, можно и перемирие подписать.
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28.05.2024 23:05 Відповісти
Макрон имеет самый сильный ВПК в ЕС но зимой вообще не рвался помочь нам с снарядным голодом.Правда теперь в его интересах вести активную антипутинскую политику и усиливать свои позиции.
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28.05.2024 21:09 Відповісти
А колись тут місцеві "розумники" Макрона жабником, макароном називали. Ну, що тепер скажете патріоти, коли майже всі кажуть, що в цьому питанні лідирує Макрон?
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28.05.2024 21:10 Відповісти
100500- та серія цього серіалу. В наступній 100501 Макрон скаже що його неправильно зрозуміли...
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28.05.2024 21:11 Відповісти
Так поему же мы не е-бошим по рашке хотя бы французкими ракетами? В етом деле главное начать а потом и остальные подтянутся чтобы не быть трусливыми позорниками. А то будет как с Польшей которую уже ****** белорузкие мигранты.
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28.05.2024 21:12 Відповісти
гадаю, в Україні всі так вважають!
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28.05.2024 21:13 Відповісти
це гарно, що підтримує. а як підтримує, що дає для цього? Ну мені списки і таке інше не треба, мені в загальному наприклад дав далекобійні ракети, багато, дав дав літаки, багато,. ну ще щось таке далекобійне багато.
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28.05.2024 21:14 Відповісти
то можна чи не можна
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28.05.2024 21:15 Відповісти
Знаю, що точно можна своїми "Нептунами", "Сапсанами" і "Вільхами", але Володя Херпіду їх не робив і не робить та не буде робити, його головна місія асфальт і брехати.
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28.05.2024 21:21 Відповісти
Ну тепер хід за Макроном - тисячу Скальпів в Украіну і побачим хто є ху
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28.05.2024 21:26 Відповісти
Старатись мати справу більше з Францією та Швецією.
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28.05.2024 21:37 Відповісти
Щеб ЗЄ-д'єрмаки виявили б бажання бити по своїх.
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28.05.2024 21:38 Відповісти
макрона ядрена бімба яка може полетіти у відповідь..у шольца парад ********** і для них є ескалація...а вдруг після занесеного раціаційного попелу вони не зможуть стурбуватися і сраки лишаться недоторкані..а це є безпосередня загроза демократії...тому зброю не дамо..хай українці живуть в зруйнованих містах або їдуть мити сраки престарілим підербюргерам
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28.05.2024 21:38 Відповісти
Французи не менше парадів проводять і на багато менше надали військової допомоги.
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29.05.2024 00:08 Відповісти
поодиноко, всі за!!!
разом, ху в жо...
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28.05.2024 22:20 Відповісти
Макрон продовжує помсту за 20-тиметровий стіл....

11 февраля 2022

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28.05.2024 22:22 Відповісти
Хмуйло боявся, що Макрон унюхає запах мокрих путінських памперсів.
Тому поставив вазончик: це так пахнуть квіточки.
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28.05.2024 22:55 Відповісти
 
 