Макрон підтримує удари України по території Росії, - ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Україна може бити по військових базах на території РФ.

Передає слова французького президента на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом у межах поїздки до Німеччини Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Макрона зазначив, що "ми повинні дозволити їм (Україні - Ред.) нейтралізувати (російські - Ред.) військові бази, з яких запускаються ракети". Він підкреслив, що атаки на Україну здійснюються з території Росії.

Водночас він не уточнив чи йдеться про удари зброєю, які передали Україні західні союзники.

В свою чергу Шольц сказав, що Україна "має всі можливості згідно з міжнародним правом робити те, що вона робить", а західні країни, які допомагають Україні зброєю, "визначили всі правила її використання, які базуються на міжнародному праві".

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