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Макрон поддерживает удары Украины по территории России, - СМИ

Макрон підтримує удари України по РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Украина может бить по военным базам на территории РФ.

Передает слова французского президента на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем в рамках поездки в Германию Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Макрон отметил, что "мы должны позволить им (Украине - Ред.) нейтрализовать (российские - Ред.) военные базы, с которых запускаются ракеты". Он подчеркнул, что атаки на Украину осуществляются с территории России.

В то же время он не уточнил идет ли речь об ударах оружием, которое передали Украине западные союзники.

В свою очередь Шольц сказал, что Украина "имеет все возможности согласно международному праву делать то, что она делает", а западные страны, которые помогают Украине оружием, "определили все правила его использования, которые базируются на международном праве".

Читайте: Макрон и Зеленский встретятся в Нормандии 6 июня, - СМИ
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Топ комментарии
+16
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28.05.2024 21:03
+8
А колись тут місцеві "розумники" Макрона жабником, макароном називали. Ну, що тепер скажете патріоти, коли майже всі кажуть, що в цьому питанні лідирує Макрон?
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28.05.2024 21:10
+7
Знаю, що точно можна своїми "Нептунами", "Сапсанами" і "Вільхами", але Володя Херпіду їх не робив і не робить та не буде робити, його головна місія асфальт і брехати.
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28.05.2024 21:21
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28.05.2024 21:03 Ответить
ще народ!
народ який неправильно мобілізується!
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28.05.2024 21:09 Ответить
То что он поддерживает это, еще не означает что он это разрешил... А то получится как с "отправкой войск". Не так поняли или не то имелось ввиду.
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28.05.2024 21:06 Ответить
Войска ,которые приедут
Не будут воевать
Они будут МИРОТВОРЦАМИ
Они приедут только для этого
Так что Макрон сколько угодно может говорить про отправку войск
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28.05.2024 21:12 Ответить
Это тоже немало. НАТОвские миротворцы на границе с Беларусью немного отрезвят бацьку.
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28.05.2024 21:37 Ответить
Это прекрасно
Только вот МИРОТВОРЦЫ заходят после
Подписания перемирия
Чтобы обеспечить его выполнение обеими сторонами
А у нас пока конца войны не видно
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28.05.2024 21:49 Ответить
А з лукою Україна офіційно і не воює...
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28.05.2024 22:20 Ответить
З Белоруссией, ИМХО, можно и перемирие подписать.
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28.05.2024 23:05 Ответить
Макрон имеет самый сильный ВПК в ЕС но зимой вообще не рвался помочь нам с снарядным голодом.Правда теперь в его интересах вести активную антипутинскую политику и усиливать свои позиции.
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28.05.2024 21:09 Ответить
А колись тут місцеві "розумники" Макрона жабником, макароном називали. Ну, що тепер скажете патріоти, коли майже всі кажуть, що в цьому питанні лідирує Макрон?
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28.05.2024 21:10 Ответить
100500- та серія цього серіалу. В наступній 100501 Макрон скаже що його неправильно зрозуміли...
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28.05.2024 21:11 Ответить
Так поему же мы не е-бошим по рашке хотя бы французкими ракетами? В етом деле главное начать а потом и остальные подтянутся чтобы не быть трусливыми позорниками. А то будет как с Польшей которую уже ****** белорузкие мигранты.
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28.05.2024 21:12 Ответить
гадаю, в Україні всі так вважають!
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28.05.2024 21:13 Ответить
це гарно, що підтримує. а як підтримує, що дає для цього? Ну мені списки і таке інше не треба, мені в загальному наприклад дав далекобійні ракети, багато, дав дав літаки, багато,. ну ще щось таке далекобійне багато.
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28.05.2024 21:14 Ответить
то можна чи не можна
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28.05.2024 21:15 Ответить
Знаю, що точно можна своїми "Нептунами", "Сапсанами" і "Вільхами", але Володя Херпіду їх не робив і не робить та не буде робити, його головна місія асфальт і брехати.
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28.05.2024 21:21 Ответить
Ну тепер хід за Макроном - тисячу Скальпів в Украіну і побачим хто є ху
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28.05.2024 21:26 Ответить
Старатись мати справу більше з Францією та Швецією.
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28.05.2024 21:37 Ответить
Щеб ЗЄ-д'єрмаки виявили б бажання бити по своїх.
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28.05.2024 21:38 Ответить
макрона ядрена бімба яка може полетіти у відповідь..у шольца парад ********** і для них є ескалація...а вдруг після занесеного раціаційного попелу вони не зможуть стурбуватися і сраки лишаться недоторкані..а це є безпосередня загроза демократії...тому зброю не дамо..хай українці живуть в зруйнованих містах або їдуть мити сраки престарілим підербюргерам
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28.05.2024 21:38 Ответить
Французи не менше парадів проводять і на багато менше надали військової допомоги.
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29.05.2024 00:08 Ответить
поодиноко, всі за!!!
разом, ху в жо...
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28.05.2024 22:20 Ответить
Макрон продовжує помсту за 20-тиметровий стіл....

11 февраля 2022

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28.05.2024 22:22 Ответить
Хмуйло боявся, що Макрон унюхає запах мокрих путінських памперсів.
Тому поставив вазончик: це так пахнуть квіточки.
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28.05.2024 22:55 Ответить
 
 