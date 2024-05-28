Макрон поддерживает удары Украины по территории России, - СМИ
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Украина может бить по военным базам на территории РФ.
Передает слова французского президента на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем в рамках поездки в Германию Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Макрон отметил, что "мы должны позволить им (Украине - Ред.) нейтрализовать (российские - Ред.) военные базы, с которых запускаются ракеты". Он подчеркнул, что атаки на Украину осуществляются с территории России.
В то же время он не уточнил идет ли речь об ударах оружием, которое передали Украине западные союзники.
В свою очередь Шольц сказал, что Украина "имеет все возможности согласно международному праву делать то, что она делает", а западные страны, которые помогают Украине оружием, "определили все правила его использования, которые базируются на международном праве".
Пожалуйста, подождите...
народ який неправильно мобілізується!
Не будут воевать
Они будут МИРОТВОРЦАМИ
Они приедут только для этого
Так что Макрон сколько угодно может говорить про отправку войск
Только вот МИРОТВОРЦЫ заходят после
Подписания перемирия
Чтобы обеспечить его выполнение обеими сторонами
А у нас пока конца войны не видно
разом, ху в жо...
11 февраля 2022
Тому поставив вазончик: це так пахнуть квіточки.