США могут "адаптировать и откорректировать" свою позицию относительно разрешения Украине бить по территории РФ американским оружием, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция США будет зависеть от условий на поле боя. Однако Белый дом может "адаптировать и откорректировать" свою позицию относительно разрешения Украине наносить удары американским оружием по целям в России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
"Еще одной определяющей чертой нашей поддержки Украины уже более двух лет является адаптация, в зависимости от того, как изменились условия, как изменилось поле боя, как изменились действия России с точки зрения того, как она проводит свою агрессию, эскалацию. Мы адаптировались и приспособились, и я уверен, что мы будем продолжать это делать", - сказал государственный секретарь США.
Однако в очередной раз подчеркнул, что сейчас США "не делают возможным и не способствуют" атакам по России.
На уточняющий вопрос журналиста, означают ли слова Блинкена, что Соединенные Штаты могут поддерживать атаки Украины внутри России, он ответил: "адаптировать и откорректировать означает именно это".
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Украина может бить по военным базам на территории РФ.
Бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Марк Гертлинг отметил, что удары России по гражданским объектам, в частности - по "Эпицентру" в Харькове, подталкивают Штаты к снижению стандартов применения американского оружия против "конкретных военных целей" на территории РФ.
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Може дійсно патлатий шарлатан буде кращим.
Трамп: «бомбив би Москву», якби Росія вторглася в Україну за його каденції
І ось цей б...ий цирк триває постійно.
Ці літаки відрізняються від російських та американських аналогів.
Шведський літак-розвідник створено на базі Saab 340, російський "А50" - на базі транспортника "Іл-76", а американський E-3 Sentry - на базі Boeing 727.
Відомо, що шведський літак-розвідник може перебувати в небі довше за російський аналог, але менше, ніж американський: близько п'яти годин.
Якщо російський "А50" має антену, що обертається, укладену в обтічник, який нагадує НЛО, то шведський ASC-890 отримав антену в прямокутному корпусі. З одного боку, така антена звужує огляд для радара, але дає змогу "дивитися" далі, ніж російський аналог.
Відомо, що завдяки радару Erieye шведський літак здатний отримувати інформацію з відстані до 450 км, проте не слід забувати, що цей показник дуже умовний. Великі об'єкти будуть відстежуватись швидше, а менші лише на близькій відстані. Експерти кажуть, що стандартні винищувачі мають бути видимі шведським літаком на відстані до 400 км. Над морем ціль виявляється на відстані до 350 км, включаючи і малі об'єкти, розміром з водний мотоцикл.
Ще один великий плюс: шведський літак-розвідник можна інтегруватись до системи обміну інформацією Link 16."
жування шмарклів"адаптування та коригування позиції"?