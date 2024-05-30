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Новости Война
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США могут "адаптировать и откорректировать" свою позицию относительно разрешения Украине бить по территории РФ американским оружием, - Блинкен

Ентоні Блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция США будет зависеть от условий на поле боя. Однако Белый дом может "адаптировать и откорректировать" свою позицию относительно разрешения Украине наносить удары американским оружием по целям в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Еще одной определяющей чертой нашей поддержки Украины уже более двух лет является адаптация, в зависимости от того, как изменились условия, как изменилось поле боя, как изменились действия России с точки зрения того, как она проводит свою агрессию, эскалацию. Мы адаптировались и приспособились, и я уверен, что мы будем продолжать это делать", - сказал государственный секретарь США.

Однако в очередной раз подчеркнул, что сейчас США "не делают возможным и не способствуют" атакам по России.

На уточняющий вопрос журналиста, означают ли слова Блинкена, что Соединенные Штаты могут поддерживать атаки Украины внутри России, он ответил: "адаптировать и откорректировать означает именно это".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Украина может бить по военным базам на территории РФ.

Бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Марк Гертлинг отметил, что удары России по гражданским объектам, в частности - по "Эпицентру" в Харькове, подталкивают Штаты к снижению стандартов применения американского оружия против "конкретных военных целей" на территории РФ.

Читайте также: Заявление Блинкена о праве Украины самостоятельно определяться с выбором целей для западного оружия создало надежду, - посол при НАТО Галибаренко
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Топ комментарии
+9
США не можуть а мають дати дозвіл-бо інакше ця безглузда зборона є лицемірним лицемірством...
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30.05.2024 06:53
+4
В адміністрації байдена граються у гру "поганий слідчий - хороший слідчий". Поганий у них саліван, а хороший блінкен. Останнього випускають, щоб вкинути в інформаційний простір якийсь обнадійливий для нас меседж. Потім починається з'ясування, чи справді це так або ні. А потім виповзає якась/якийсь речниця/речник, текст якій/якому написав саліван, і каже: "Ні, це не так". Або сам саліван робить заяву, в якій спростовує слова блінкена, або каже, що їх неправильно зрозуміли.

І ось цей б...ий цирк триває постійно.
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30.05.2024 07:43
+3
Это означает, что бить по параше нельзя, но если очень хочется, то можно.
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30.05.2024 07:05
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США не можуть а мають дати дозвіл-бо інакше ця безглузда зборона є лицемірним лицемірством...
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30.05.2024 06:53 Ответить
Вже третій рік вона такою і є. Але ми всеодно називаємо їх шановними партнерами, бо самі вс*ались і вибирати вже нема з кого.
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30.05.2024 07:39 Ответить
Это означает, что бить по параше нельзя, но если очень хочется, то можно.
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30.05.2024 07:05 Ответить
"Можна!" говорить Блінкен. А потім... Переможців же не судять?!
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30.05.2024 07:24 Ответить
Цинізм америкосів зашкалює.
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30.05.2024 07:25 Ответить
Якась імпотентна адмінстрація. При них і Крим віддали.

Може дійсно патлатий шарлатан буде кращим.

Трамп: «бомбив би Москву», якби Росія вторглася в Україну за його каденції
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30.05.2024 07:43 Ответить
Это чувак который не при камерах говорил ***** что на камерах он будет типа с ним построже?
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30.05.2024 07:55 Ответить
Він рандомний. Лотерея. Але з Байденом ми війну точно не виграєм
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30.05.2024 08:59 Ответить
В адміністрації байдена граються у гру "поганий слідчий - хороший слідчий". Поганий у них саліван, а хороший блінкен. Останнього випускають, щоб вкинути в інформаційний простір якийсь обнадійливий для нас меседж. Потім починається з'ясування, чи справді це так або ні. А потім виповзає якась/якийсь речниця/речник, текст якій/якому написав саліван, і каже: "Ні, це не так". Або сам саліван робить заяву, в якій спростовує слова блінкена, або каже, що їх неправильно зрозуміли.

І ось цей б...ий цирк триває постійно.
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30.05.2024 07:43 Ответить
Мы пока вас поддерживаем, но когда вы ********* сбивать эти ракеты и керовани бомбы мы готовы рассмотреть корейский вариант для Украины и потом предъявить всему миру что Украина сама согласилась на такой вариант, а мы не при делах типа. В данном случае США играют на стороне рашки.
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30.05.2024 07:53 Ответить
Дуже вітієвато (дипломатично). Але зрозуміло: бийте їх як зможете, але ми не при ділах
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30.05.2024 09:37 Ответить
@ "Швеція передасть Україні одразу два літаки-радари ASC-890.
Ці літаки відрізняються від російських та американських аналогів.
Шведський літак-розвідник створено на базі Saab 340, російський "А50" - на базі транспортника "Іл-76", а американський E-3 Sentry - на базі Boeing 727.
Відомо, що шведський літак-розвідник може перебувати в небі довше за російський аналог, але менше, ніж американський: близько п'яти годин.
Якщо російський "А50" має антену, що обертається, укладену в обтічник, який нагадує НЛО, то шведський ASC-890 отримав антену в прямокутному корпусі. З одного боку, така антена звужує огляд для радара, але дає змогу "дивитися" далі, ніж російський аналог.
Відомо, що завдяки радару Erieye шведський літак здатний отримувати інформацію з відстані до 450 км, проте не слід забувати, що цей показник дуже умовний. Великі об'єкти будуть відстежуватись швидше, а менші лише на близькій відстані. Експерти кажуть, що стандартні винищувачі мають бути видимі шведським літаком на відстані до 400 км. Над морем ціль виявляється на відстані до 350 км, включаючи і малі об'єкти, розміром з водний мотоцикл.
Ще один великий плюс: шведський літак-розвідник можна інтегруватись до системи обміну інформацією Link 16."
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30.05.2024 07:56 Ответить
Все буде. Шкода, що так довго
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30.05.2024 07:59 Ответить
Здається в усьому світі тільки Україні забороняють бити меріканською зброєю по ворожій території. То що це - як не сцикливість америки.
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30.05.2024 08:06 Ответить
Шо за мова - а поправку на вітер не будуть враховувати?
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30.05.2024 08:20 Ответить
"Американці завжди знаходять єдине правильне рішення - після того, як перепробують усі інші". Вінстон Черчілль
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30.05.2024 08:32 Ответить
А скільки часу потрібно на жування шмарклів "адаптування та коригування позиції"?
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30.05.2024 12:17 Ответить
 
 