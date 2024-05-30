США можуть "адаптувати і відкоригувати" свою позицію щодо дозволу Україні бити по території РФ американською зброєю, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція США залежатиме від умов на полі бою. Проте Білий дім може "адаптувати та відкоригувати" свою позицію щодо дозволу Україні завдавати ударів американською зброєю по цілях в Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
"Ще однією визначальною рисою нашої підтримки України уже понад два роки є адаптація, залежно від того, як змінилися умови, як змінилося поле бою, як змінилися дії Росії з погляду того, як вона проводить свою агресію, ескалацію. Ми адаптувалися та пристосувалися, і я впевнений, що ми продовжуватимемо це робити", – сказав державний секретар США.
Проте вкотре наголосив, що наразі США "не роблять можливим та не сприяють" атакам по Росії.
На уточнювальне питання журналіста, чи означають слова Блінкена, що Сполучені Штати можуть підтримувати атаки України всередині Росії, він відповів: "адаптувати та відкоригувати означає саме це".
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Україна може бити по військових базах на території РФ.
Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг зазначив, що удари Росії по цивільних об’єктах, зокрема по "Епіцентру" у Харкові, підштовхують Штати до зниження стандартів застосування американської зброї проти "конкретних військових цілей" на території РФ.
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Може дійсно патлатий шарлатан буде кращим.
Трамп: «бомбив би Москву», якби Росія вторглася в Україну за його каденції
І ось цей б...ий цирк триває постійно.
Ці літаки відрізняються від російських та американських аналогів.
Шведський літак-розвідник створено на базі Saab 340, російський "А50" - на базі транспортника "Іл-76", а американський E-3 Sentry - на базі Boeing 727.
Відомо, що шведський літак-розвідник може перебувати в небі довше за російський аналог, але менше, ніж американський: близько п'яти годин.
Якщо російський "А50" має антену, що обертається, укладену в обтічник, який нагадує НЛО, то шведський ASC-890 отримав антену в прямокутному корпусі. З одного боку, така антена звужує огляд для радара, але дає змогу "дивитися" далі, ніж російський аналог.
Відомо, що завдяки радару Erieye шведський літак здатний отримувати інформацію з відстані до 450 км, проте не слід забувати, що цей показник дуже умовний. Великі об'єкти будуть відстежуватись швидше, а менші лише на близькій відстані. Експерти кажуть, що стандартні винищувачі мають бути видимі шведським літаком на відстані до 400 км. Над морем ціль виявляється на відстані до 350 км, включаючи і малі об'єкти, розміром з водний мотоцикл.
Ще один великий плюс: шведський літак-розвідник можна інтегруватись до системи обміну інформацією Link 16."
жування шмарклів"адаптування та коригування позиції"?