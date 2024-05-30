США можуть "адаптувати і відкоригувати" свою позицію щодо дозволу Україні бити по території РФ американською зброєю, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція США залежатиме від умов на полі бою. Проте Білий дім може "адаптувати та відкоригувати" свою позицію щодо дозволу Україні завдавати ударів американською зброєю по цілях в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Ще однією визначальною рисою нашої підтримки України уже понад два роки є адаптація, залежно від того, як змінилися умови, як змінилося поле бою, як змінилися дії Росії з погляду того, як вона проводить свою агресію, ескалацію. Ми адаптувалися та пристосувалися, і я впевнений, що ми продовжуватимемо це робити", – сказав державний секретар США.

Проте вкотре наголосив, що наразі США "не роблять можливим та не сприяють" атакам по Росії.

На уточнювальне питання журналіста, чи означають слова Блінкена, що Сполучені Штати можуть підтримувати атаки України всередині Росії, він відповів: "адаптувати та відкоригувати означає саме це".

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Україна може бити по військових базах на території РФ.

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг зазначив, що удари Росії по цивільних об’єктах, зокрема по "Епіцентру" у Харкові, підштовхують Штати до зниження стандартів застосування американської зброї проти "конкретних військових цілей" на території РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров під час розмови Остіном наголосив на праві України завдавати ударів по території РФ