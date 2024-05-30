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США можуть "адаптувати і відкоригувати" свою позицію щодо дозволу Україні бити по території РФ американською зброєю, - Блінкен

Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція США залежатиме від умов на полі бою. Проте Білий дім може "адаптувати та відкоригувати" свою позицію щодо дозволу Україні завдавати ударів американською зброєю по цілях в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Ще однією визначальною рисою нашої підтримки України уже понад два роки є адаптація, залежно від того, як змінилися умови, як змінилося поле бою, як змінилися дії Росії з погляду того, як вона проводить свою агресію, ескалацію. Ми адаптувалися та пристосувалися, і я впевнений, що ми продовжуватимемо це робити", – сказав державний секретар США.

Проте вкотре наголосив, що наразі США "не роблять можливим та не сприяють" атакам по Росії.

На уточнювальне питання журналіста, чи означають слова Блінкена, що Сполучені Штати можуть підтримувати атаки України всередині Росії, він відповів: "адаптувати та відкоригувати означає саме це".

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Україна може бити по військових базах на території РФ.

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг зазначив, що удари Росії по цивільних об’єктах, зокрема по "Епіцентру" у Харкові, підштовхують Штати до зниження стандартів застосування американської зброї проти "конкретних військових цілей" на території РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров під час розмови Остіном наголосив на праві України завдавати ударів по території РФ

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Топ коментарі
+9
США не можуть а мають дати дозвіл-бо інакше ця безглузда зборона є лицемірним лицемірством...
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30.05.2024 06:53
+4
В адміністрації байдена граються у гру "поганий слідчий - хороший слідчий". Поганий у них саліван, а хороший блінкен. Останнього випускають, щоб вкинути в інформаційний простір якийсь обнадійливий для нас меседж. Потім починається з'ясування, чи справді це так або ні. А потім виповзає якась/якийсь речниця/речник, текст якій/якому написав саліван, і каже: "Ні, це не так". Або сам саліван робить заяву, в якій спростовує слова блінкена, або каже, що їх неправильно зрозуміли.

І ось цей б...ий цирк триває постійно.
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30.05.2024 07:43
+3
Это означает, что бить по параше нельзя, но если очень хочется, то можно.
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30.05.2024 07:05
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США не можуть а мають дати дозвіл-бо інакше ця безглузда зборона є лицемірним лицемірством...
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30.05.2024 06:53 Відповісти
Вже третій рік вона такою і є. Але ми всеодно називаємо їх шановними партнерами, бо самі вс*ались і вибирати вже нема з кого.
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30.05.2024 07:39 Відповісти
Это означает, что бить по параше нельзя, но если очень хочется, то можно.
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30.05.2024 07:05 Відповісти
"Можна!" говорить Блінкен. А потім... Переможців же не судять?!
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30.05.2024 07:24 Відповісти
Цинізм америкосів зашкалює.
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30.05.2024 07:25 Відповісти
Якась імпотентна адмінстрація. При них і Крим віддали.

Може дійсно патлатий шарлатан буде кращим.

Трамп: «бомбив би Москву», якби Росія вторглася в Україну за його каденції
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30.05.2024 07:43 Відповісти
Это чувак который не при камерах говорил ***** что на камерах он будет типа с ним построже?
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30.05.2024 07:55 Відповісти
Він рандомний. Лотерея. Але з Байденом ми війну точно не виграєм
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30.05.2024 08:59 Відповісти
В адміністрації байдена граються у гру "поганий слідчий - хороший слідчий". Поганий у них саліван, а хороший блінкен. Останнього випускають, щоб вкинути в інформаційний простір якийсь обнадійливий для нас меседж. Потім починається з'ясування, чи справді це так або ні. А потім виповзає якась/якийсь речниця/речник, текст якій/якому написав саліван, і каже: "Ні, це не так". Або сам саліван робить заяву, в якій спростовує слова блінкена, або каже, що їх неправильно зрозуміли.

І ось цей б...ий цирк триває постійно.
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30.05.2024 07:43 Відповісти
Мы пока вас поддерживаем, но когда вы ********* сбивать эти ракеты и керовани бомбы мы готовы рассмотреть корейский вариант для Украины и потом предъявить всему миру что Украина сама согласилась на такой вариант, а мы не при делах типа. В данном случае США играют на стороне рашки.
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30.05.2024 07:53 Відповісти
Дуже вітієвато (дипломатично). Але зрозуміло: бийте їх як зможете, але ми не при ділах
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30.05.2024 09:37 Відповісти
@ "Швеція передасть Україні одразу два літаки-радари ASC-890.
Ці літаки відрізняються від російських та американських аналогів.
Шведський літак-розвідник створено на базі Saab 340, російський "А50" - на базі транспортника "Іл-76", а американський E-3 Sentry - на базі Boeing 727.
Відомо, що шведський літак-розвідник може перебувати в небі довше за російський аналог, але менше, ніж американський: близько п'яти годин.
Якщо російський "А50" має антену, що обертається, укладену в обтічник, який нагадує НЛО, то шведський ASC-890 отримав антену в прямокутному корпусі. З одного боку, така антена звужує огляд для радара, але дає змогу "дивитися" далі, ніж російський аналог.
Відомо, що завдяки радару Erieye шведський літак здатний отримувати інформацію з відстані до 450 км, проте не слід забувати, що цей показник дуже умовний. Великі об'єкти будуть відстежуватись швидше, а менші лише на близькій відстані. Експерти кажуть, що стандартні винищувачі мають бути видимі шведським літаком на відстані до 400 км. Над морем ціль виявляється на відстані до 350 км, включаючи і малі об'єкти, розміром з водний мотоцикл.
Ще один великий плюс: шведський літак-розвідник можна інтегруватись до системи обміну інформацією Link 16."
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30.05.2024 07:56 Відповісти
Все буде. Шкода, що так довго
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30.05.2024 07:59 Відповісти
Здається в усьому світі тільки Україні забороняють бити меріканською зброєю по ворожій території. То що це - як не сцикливість америки.
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30.05.2024 08:06 Відповісти
Шо за мова - а поправку на вітер не будуть враховувати?
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30.05.2024 08:20 Відповісти
"Американці завжди знаходять єдине правильне рішення - після того, як перепробують усі інші". Вінстон Черчілль
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30.05.2024 08:32 Відповісти
А скільки часу потрібно на жування шмарклів "адаптування та коригування позиції"?
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30.05.2024 12:17 Відповісти
 
 