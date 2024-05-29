Не повинно бути жодних обмежень щодо застосування Україною західної зброї для ударів по РФ, - заступник міністра оборони Польщі Томчик

Заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик заявив, що Варшава підтримує право Києва застосовувати західну зброю для ударів по об’єктах на території Росії. Для цього не повинно бути жодних обмежень.

Про це у Брюсселі заявив заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polskie Radio.

"Безумовно, ситуація виглядає так, що Росія сьогодні робить те, що хоче, а Україна якимось чином обмежується деякими країнами, і це має припинитися. Польська позиція чітка - Україна повинна мати можливість воювати з тим обладнанням, яке вона отримує, Польща не має жодних заперечень у цьому питанні. Більше того, ми також просимо на подібних зустрічах, щоб цих обмежень не було", - зазначив Томчик.

За його словами, подібну позицію займають не так багато країн.

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Удари західною зброєю по території РФ

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ураження Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Нещодавно головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що деякі країни ЄС, які постачали Україні своє озброєння, дозволили Києву бити їхньою зброєю по цілях на території Росії, проте не озвучив, які саме. Він також висловив сподівання, що число держав ЄС, які погодяться зняти обмеження на удари Україною по об'єктах в РФ західним озброєнням, збільшиться.

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