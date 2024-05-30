Пісторіус прибув до України та оголосив про новий пакет допомоги на 500 млн євро
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неоголошеним візитом в Одесу та анонсував пакет підтримки України на 500 мільйонів євро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Зазначається, що Пісторіус мав зустріч з міністром оборони Рустемом Умєровим, під час якої оголосив про новий пакет німецької зброї на суму пів мільярда євро для підтримки України.
"Ми будемо продовжувати підтримувати вас у цій оборонній кампанії", - запевнив він.
Приїзд німецького міністра до Одеси тримався в таємниці до вечора 30 травня з міркувань безпеки.
Нагадаємо, минулого тижня уряд Німеччини оновив перелік нової військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, розвідувальні безпілотники, артилерійські снаряди, танки Leopard 1 та РСЗВ HIMARS.
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Ну не можуть просто приїздити і видавати кошти
Президент України Володимир Зеленський за кілька тижнів звільнив низку високопосадовців, близьких до адміністрації Байдена - The Washington Post.
За словами видання, розбіжності посилилися після візиту Блінкена до Києва, який той використав, щоб "подвоїти вимоги до України щодо боротьби з корупцією".
Проте Зеленський, за словами чиновників, які були присутні на зустрічі, "розлютився". А міністр Кулеба відкинув слова держсекретаря, заявивши, що Вашингтон перебільшує масштаби проблеми.
durch die Stadt marschieren,
Offnen die Madchen
die Fenster und die Turen.
War das 'ne große Freude, als ihn der Herrgott schuf,
Ja schuf
Ein Kerl wie Samt und Seide, nur Schade, dass er suff!
https://www.youtube.com/watch?v=ayO1lV71On0
TAURUS буде? І щоб дальністю на 500км...
Та кажи прямо!
Тепер лиш залишилось оформити завдання свого сво.
На мій суб'єктивний погляд - схоже, що Європа, так само як і Німеччина, свідомо взяла курс на багаторічне знекровлення путловської Орди ціною винищення чоловічого населення України та по-максимуму зачистки української території від кореного населення для майбутнього заселення звільненої територіі мільонами мігрантів , від яких стогне Стара Європа, та не тільки Стара - в Східній Європі проблеми з мігрантами з Південої Азії та Африки теж посилюються.
А для цього Європі потрібно , щоб владу у Києві утримував вже нелегітимний Зеленський та його ЗЕбригада , як дуже ефективні менеджери по постачанню "м'яса" на військову техніку, яку передає Європа та США.
По складу західних учасників майбутнього швейцарського ЗЕперфомансу "Саміт миру" можно буде побачити , хто в Європі зробив ставку на максимальне звільнення України від кореного населення під майбутнє заселення території без народу народом без території , тобто мільйонами мігрантів , що роками пхаються в багаті європейскі країни.
Як же все СУМНО та БЕЗПЕРСПЕКТИВНО!