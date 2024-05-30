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оружие (10029) Писториус (168)

Писториус прибыл в Украину и объявил о новом пакете помощи на 500 млн евро

Борис Пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Одессу и анонсировал пакет поддержки Украины на 500 миллионов евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что Писториус имел встречу с министром обороны Рустемом Умеровым, во время которой объявил о новом пакете немецкого оружия на сумму полмиллиарда евро для поддержки Украины.

"Мы будем продолжать поддерживать вас в этой оборонительной кампании", - заверил он.

Приезд немецкого министра в Одессу держался в тайне до вечера 30 мая по соображениям безопасности.

Напомним, на прошлой неделе правительство Германии обновило перечень новой военной помощи для Украины. В него вошли, в частности, разведывательные беспилотники, артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 и РСЗО HIMARS.

Читайте: Науседа раскритиковал медленные закупки боеприпасов для Украины: Результат даже отдаленно не может сравниться с декларациями
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Топ комментарии
+6
А чого не кажуть про вимоги, які ігнорує наша влада
Ну не можуть просто приїздити і видавати кошти
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30.05.2024 20:50
+4
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30.05.2024 20:56
+4
Тут трохи ІПСО від Washington Post:
Президент України Володимир Зеленський за кілька тижнів звільнив низку високопосадовців, близьких до адміністрації Байдена - The Washington Post.

За словами видання, розбіжності посилилися після візиту Блінкена до Києва, який той використав, щоб "подвоїти вимоги до України щодо боротьби з корупцією".

Проте Зеленський, за словами чиновників, які були присутні на зустрічі, "розлютився". А міністр Кулеба відкинув слова держсекретаря, заявивши, що Вашингтон перебільшує масштаби проблеми.
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30.05.2024 20:59
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А чого не кажуть про вимоги, які ігнорує наша влада
Ну не можуть просто приїздити і видавати кошти
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30.05.2024 20:50 Ответить
там це, з того що за останній рік усі наобіцяли, приїхало десь 20%.. самі визнавали це..
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30.05.2024 20:56 Ответить
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30.05.2024 20:56 Ответить
Тут трохи ІПСО від Washington Post:
Президент України Володимир Зеленський за кілька тижнів звільнив низку високопосадовців, близьких до адміністрації Байдена - The Washington Post.

За словами видання, розбіжності посилилися після візиту Блінкена до Києва, який той використав, щоб "подвоїти вимоги до України щодо боротьби з корупцією".

Проте Зеленський, за словами чиновників, які були присутні на зустрічі, "розлютився". А міністр Кулеба відкинув слова держсекретаря, заявивши, що Вашингтон перебільшує масштаби проблеми.
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30.05.2024 20:59 Ответить
Можна ссилку на статтю Вашингтон Пост?
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31.05.2024 10:24 Ответить
https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/05/30/ukraine-us-strategy-disagreement-corruption/
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31.05.2024 11:37 Ответить
Wenn die Soldaten
durch die Stadt marschieren,
Offnen die Madchen
die Fenster und die Turen.
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30.05.2024 21:16 Ответить
Умлаути забули

War das 'ne große Freude, als ihn der Herrgott schuf,
Ja schuf
Ein Kerl wie Samt und Seide, nur Schade, dass er suff!
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30.05.2024 22:24 Ответить
Оце була армія, а не те, що теперішній бундесвер
https://www.youtube.com/watch?v=ayO1lV71On0
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30.05.2024 22:30 Ответить
А ішак не ризикнув на цей раз. Мабуть памперси закінчились.
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30.05.2024 21:22 Ответить
Спасибо конечно Пись-ториус---но на войне оружие важнее денег.
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30.05.2024 21:31 Ответить
уважніше при вичитці інф...
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30.05.2024 22:21 Ответить
Та так надоело сюжеты мудрые вычитывать. А тут такая фамилия попалась. Ну я мягкий знак и применил. Врядли прочтёт он. Сразу ,з, хотелось---ну да ладно, в следующий раз!
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30.05.2024 22:32 Ответить
"Пісторіус мав зустріч з міністром оборони Умєровим, під час якої оголосив про новий пакет німецької зброї на суму пів мільярда євро"

TAURUS буде? І щоб дальністю на 500км...
Та кажи прямо!
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30.05.2024 22:19 Ответить
Не заважайте кремлівським щурам в Україні капітуляцію під виглядом мирних переговорів влаштовувати, вони же все приготували: захопили державну владу й скасували всі вибори, поневолили й деморалізували цивільне населення України, прирекли на загибель мільйони українських громадян, зруйнували зсередини, й роззброїли українську армію, здали всі домовлені з рашистами території.
Тепер лиш залишилось оформити завдання свого сво.
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30.05.2024 22:38 Ответить
Так , західні країни передають Україні величезну кількість зброї та фінансів на військові потреби , АЛЕ ... під цю зброю потрібні навчені вояки, а де їх взяти ... черги в військомати вже не стоять, як в перші тижні війни , доводиться відловлювати чоловіків за допомогою броньованих ухилянтів - ТЦК та поліцаїв. А яка боєздатність армії з немотивованих мирних чоловіків ?

На мій суб'єктивний погляд - схоже, що Європа, так само як і Німеччина, свідомо взяла курс на багаторічне знекровлення путловської Орди ціною винищення чоловічого населення України та по-максимуму зачистки української території від кореного населення для майбутнього заселення звільненої територіі мільонами мігрантів , від яких стогне Стара Європа, та не тільки Стара - в Східній Європі проблеми з мігрантами з Південої Азії та Африки теж посилюються.

А для цього Європі потрібно , щоб владу у Києві утримував вже нелегітимний Зеленський та його ЗЕбригада , як дуже ефективні менеджери по постачанню "м'яса" на військову техніку, яку передає Європа та США.

По складу західних учасників майбутнього швейцарського ЗЕперфомансу "Саміт миру" можно буде побачити , хто в Європі зробив ставку на максимальне звільнення України від кореного населення під майбутнє заселення території без народу народом без території , тобто мільйонами мігрантів , що роками пхаються в багаті європейскі країни.

Як же все СУМНО та БЕЗПЕРСПЕКТИВНО!
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31.05.2024 00:47 Ответить
Опа, це щось нове - тепер вже зброї забагато, уже немає де складувати
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31.05.2024 01:25 Ответить
Для мене, як для військового, дуже боляче дивитись на Бундесвер. В мене зять там служив. Паскуда рідка, сцикнув гниль коли його відправили служити в Афган. Він мені переповів діалог зі своїми товаришами по службі. Один із них сказав такі слова: "Коли нападе путін на Німеччину, я зразу здамся в полон." Оце маємо, те що маємо.
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31.05.2024 09:11 Ответить
 
 