Писториус прибыл в Украину и объявил о новом пакете помощи на 500 млн евро

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Одессу и анонсировал пакет поддержки Украины на 500 миллионов евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что Писториус имел встречу с министром обороны Рустемом Умеровым, во время которой объявил о новом пакете немецкого оружия на сумму полмиллиарда евро для поддержки Украины.

"Мы будем продолжать поддерживать вас в этой оборонительной кампании", - заверил он.

Приезд немецкого министра в Одессу держался в тайне до вечера 30 мая по соображениям безопасности.

Напомним, на прошлой неделе правительство Германии обновило перечень новой военной помощи для Украины. В него вошли, в частности, разведывательные беспилотники, артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 и РСЗО HIMARS.

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