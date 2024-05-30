Науседа раскритиковал медленные закупки боеприпасов для Украины: Результат даже отдаленно не может сравниться с декларациями
Президент Литвы Гитанас Науседа критикует страны за медленные закупки боеприпасов для Украины, подчеркивая, что "реальный результат даже отдаленно не может сравниться с декларациями".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.
В частности, Науседа заявил, что в связи с тем, что только 4 из 18 стран, которые присоединились к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины, выполнили свои обязательства, он поднимет этот вопрос на международном саммите по вопросам мира в Украине, который состоится в следующем месяце, а также на саммитах Европейского совета и НАТО.
"Очень жаль, что некоторые решения озвучиваются громко, но реальный результат даже отдаленно не может сравниться с декларациями. Это большая проблема, и наши друзья из Украины неоднократно указывали на нее. В конце концов, страны, расположенные не только вблизи агрессивных государств, но и вдали от горячих точек, должны осознать, что если Украине не удастся победить, мы все станем мишенями", - заявил Науседа.
Он отметил необходимость сделать все, чтобы Украина достигла успеха, чтобы сегодня получила все, что нужно.
"И я сделаю все возможное, чтобы говорить об этом на Мирной конференции и на саммитах Европейского совета и НАТО", - заверил он.
На вопрос, почему Литва не упомянута среди государств, которые выполнили свои обязательства, Науседа заявил, что обещания выполняются. Он сказал, что Литва внесет в эту инициативу 35 млн евро.
"Литва выполняет свои обязательства до конца. Мы каждый раз делаем обзор того, что у нас есть, и скребем до дна. То, что мы не можем передать, связано с нашими обязательствами перед союзниками по НАТО, и мы не можем игнорировать совместные соглашения по безопасности... Нам прекрасно известно, что Литва приняла официальное решение выделить на инициативу по боеприпасам 35 млн евро", - подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство Литвы одобрило выделение 13,5 млн евро на приобретение радаров воздушного наблюдения, которые будут переданы для коалиции по поиску средств противовоздушной обороны Украины, возглавляемой Германией.
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