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Науседа раскритиковал медленные закупки боеприпасов для Украины: Результат даже отдаленно не может сравниться с декларациями

Гітанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа критикует страны за медленные закупки боеприпасов для Украины, подчеркивая, что "реальный результат даже отдаленно не может сравниться с декларациями".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

В частности, Науседа заявил, что в связи с тем, что только 4 из 18 стран, которые присоединились к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины, выполнили свои обязательства, он поднимет этот вопрос на международном саммите по вопросам мира в Украине, который состоится в следующем месяце, а также на саммитах Европейского совета и НАТО.

"Очень жаль, что некоторые решения озвучиваются громко, но реальный результат даже отдаленно не может сравниться с декларациями. Это большая проблема, и наши друзья из Украины неоднократно указывали на нее. В конце концов, страны, расположенные не только вблизи агрессивных государств, но и вдали от горячих точек, должны осознать, что если Украине не удастся победить, мы все станем мишенями", - заявил Науседа.

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Он отметил необходимость сделать все, чтобы Украина достигла успеха, чтобы сегодня получила все, что нужно.

"И я сделаю все возможное, чтобы говорить об этом на Мирной конференции и на саммитах Европейского совета и НАТО", - заверил он.

На вопрос, почему Литва не упомянута среди государств, которые выполнили свои обязательства, Науседа заявил, что обещания выполняются. Он сказал, что Литва внесет в эту инициативу 35 млн евро.

"Литва выполняет свои обязательства до конца. Мы каждый раз делаем обзор того, что у нас есть, и скребем до дна. То, что мы не можем передать, связано с нашими обязательствами перед союзниками по НАТО, и мы не можем игнорировать совместные соглашения по безопасности... Нам прекрасно известно, что Литва приняла официальное решение выделить на инициативу по боеприпасам 35 млн евро", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее сообщалось, что правительство Литвы одобрило выделение 13,5 млн евро на приобретение радаров воздушного наблюдения, которые будут переданы для коалиции по поиску средств противовоздушной обороны Украины, возглавляемой Германией.
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До маленьких країн Балтії взагалі не може бути ніяких претензій... Відносно свого ВВП вони нам найбільше допомогають...
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30.05.2024 19:27 Ответить
Потому что нужно проводить не саммиты мира а саммит войны. А то мы постоянно готовимся к миру и переговорам а ***** и его союзники готовятся к широкой мировой войне
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30.05.2024 19:31 Ответить
Дякуємо, Литва! Дякуємо Балти! Бо інші тільки гавкають на весь світ про ,,допомогу"!!!
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30.05.2024 20:01 Ответить
Ініціатива чехів.- https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cqll0ngejn1o
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30.05.2024 20:01 Ответить
Цікаво, а де ті коментатори, що мені писали закрити рота стосовно повільної поставки снарядів від чеської ініціативи, давайте скажіть це Неуседі....
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30.05.2024 20:39 Ответить
Були добрі наміри. Чекали снаряди. Втрачали час безрезультатно і назавжди. А на виході поки що - НІЧОГО! Ні не нічого, а втрачений час, втрачені життя воїнів і цивільних, втрачені сотні километрів української землі. Де бл. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!!! за обіцянки під час війни.
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30.05.2024 20:40 Ответить
 
 