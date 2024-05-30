Науседа раскритиковал медленные закупки боеприпасов для Украины: Результат даже отдаленно не может сравниться с декларациями

Президент Литвы Гитанас Науседа критикует страны за медленные закупки боеприпасов для Украины, подчеркивая, что "реальный результат даже отдаленно не может сравниться с декларациями".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

В частности, Науседа заявил, что в связи с тем, что только 4 из 18 стран, которые присоединились к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины, выполнили свои обязательства, он поднимет этот вопрос на международном саммите по вопросам мира в Украине, который состоится в следующем месяце, а также на саммитах Европейского совета и НАТО.

"Очень жаль, что некоторые решения озвучиваются громко, но реальный результат даже отдаленно не может сравниться с декларациями. Это большая проблема, и наши друзья из Украины неоднократно указывали на нее. В конце концов, страны, расположенные не только вблизи агрессивных государств, но и вдали от горячих точек, должны осознать, что если Украине не удастся победить, мы все станем мишенями", - заявил Науседа.

Читайте также: Литва присоединяется к коалиции по поддержке ПВО Украины, - Науседа

Он отметил необходимость сделать все, чтобы Украина достигла успеха, чтобы сегодня получила все, что нужно.

"И я сделаю все возможное, чтобы говорить об этом на Мирной конференции и на саммитах Европейского совета и НАТО", - заверил он.

На вопрос, почему Литва не упомянута среди государств, которые выполнили свои обязательства, Науседа заявил, что обещания выполняются. Он сказал, что Литва внесет в эту инициативу 35 млн евро.

"Литва выполняет свои обязательства до конца. Мы каждый раз делаем обзор того, что у нас есть, и скребем до дна. То, что мы не можем передать, связано с нашими обязательствами перед союзниками по НАТО, и мы не можем игнорировать совместные соглашения по безопасности... Нам прекрасно известно, что Литва приняла официальное решение выделить на инициативу по боеприпасам 35 млн евро", - подчеркнул он.

Читайте также: Украина в ближайшее время подпишет соглашение о безопасности с Литвой, - Зеленский

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Литвы одобрило выделение 13,5 млн евро на приобретение радаров воздушного наблюдения, которые будут переданы для коалиции по поиску средств противовоздушной обороны Украины, возглавляемой Германией.