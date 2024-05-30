Литва присоединяется к коалиции по поддержке ПВО Украины, - Науседа
Литва присоединяется к коалиции по поддержке украинской противовоздушной обороны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Рад сообщить, что Литва присоединяется к Коалиции противовоздушной обороны, которую возглавляют Германия, Франция и США. Мы сделаем свой вклад, предоставив Украине мобильные радары воздушного наблюдения. Военная поддержка Украины имеет решающее значение. Украине нужно оружие, а не обещания. Подтвердим слова делом", - написал Науседа.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство Литвы одобрило выделение 13,5 млн евро на приобретение радаров воздушного наблюдения, которые будут переданы для коалиции по поиску средств противовоздушной обороны Украины, возглавляемой Германией.
Пожалуйста, подождите...
Підтвердимо слова ділом", - написав Науседа.
Дуже вірні і справедливі слова політика , який розуміється в цій справі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️