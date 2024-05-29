Литва выделила 13,5 млн евро на закупку радаров в рамках немецкой инициативы относительно ПВО Украины

Правительство Литвы одобрило выделение 13,5 млн евро на приобретение радаров воздушного наблюдения, которые будут переданы коалиции по поиску средств противовоздушной обороны Украины, возглавляемой Германией. До конца года Литва планирует приобрести для Украины четыре радара.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Delfi, об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

"Сегодня мы приняли официальное решение - правительство выделило дополнительно 13,5 млн евро на закупку радаров, что, бесспорно, усилит систему оповещения в Украине", - заявил глава оборонного ведомства страны.

Как отметил Кащюнас, таким образом страна присоединилась к коалиции по обеспечению Украины средствами противовоздушной обороны, инициатором которой стала Германия.

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Кащюнас добавил, что Литва планирует до конца года приобрести для Украины четыре радара.

"Цель этого года - четыре. Они усилят оповещение, визуальное предупреждение, а затем возможность уничтожения всех воздушных объектов. Впоследствии мы продолжим закупку этих радаров, потому что это нужно Украине, они сами озвучили потребность", - резюмировал глава Минобороны Литвы.

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Что известно об инициативе Германии по усилению ПВО Украины:

В МИД Германии сообщили, что инициатива по усилению ПВО Украины уже собрала почти 1 млрд евро.

К инициативе Германии по усилению ПВО Украины присоединились 7 стран.