Необходимо как можно скорее начать использовать доходы от замороженных активов РФ для военных нужд Украины, - Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призывает Европейский Союз (ЕС) как можно скорее решить вопрос финансирования обороны Украины, направив для этого доходы, полученные от замороженных активов России в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT.

"Нам необходимо как можно скорее начать использовать непредвиденные доходы от замороженных российских активов для военных нужд Украины", - заявил Ландсбергис.

Как отмечается, такую позицию он высказал во время участия в заседании Совета министров иностранных дел ЕС. По информации МИД, Ландсбергис призвал своих коллег как можно скорее утвердить законодательство ЕС относительно военной поддержки Украины.

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Стоит напомнить, что Совет ЕС на прошлой неделе утвердил план использования прибыли, полученной от замороженных активов ЦБ РФ на сумму 200 млрд евро, для вооружения Украины, однако по-прежнему существуют неопределенности относительно его практической реализации.

Кроме того, по мнению Ландсбергиса, страх и умеренность Запада действуют на Россию "как приглашение" к эскалации ситуации как в Украине, так и в странах ЕС и НАТО.

"Мы должны позволить Украине нанести ответный удар, если Россия пойдет на эскалацию. Мы должны присоединиться к инициативам реальной помощи Украине и реализовать их как можно скорее", - заявил Ландсбергис.

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Литва выразила публичную поддержку инициативам Франции, Германии и Чехии по поддержке Украины и предприняла конкретные шаги для того, чтобы помощь дошла до опустошаемой Россией страны как можно скорее.

Напомним, ранее сообщалось, что министры финансов G7 поддержали идею предоставления Украине кредита, обеспеченного доходами от замороженных активов России.

Как будут использовать замороженные активы РФ в пользу Украины

Как сообщалось, Евросоюз работает над воплощением схемы, которая предусматривает использование доходов от замороженных российских активов в странах ЕС для финансирования помощи Украине. В феврале Совет ЕС принял решение отдельно учитывать такие доходы. Однако еще нужно окончательно утвердить механизм передачи этих средств Киеву.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель оценил доходы от замороженных российских активов в около 3 миллиардов евро в год, эти средства планируют направить на военную и гражданскую поддержку Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным выделение Украине первого миллиарда евро от доходов с замороженных активов РФ уже 1 июля.

При этом власти ЕС позволили европейскому депозитарию Euroclear, в котором хранится большая часть замороженных активов российского центробанка, оставить себе полученные от их инвестирования доходы в 2022 и 2023 годах на общую сумму около 5 миллиардов евро. Таким образом, эти средства не будут переданы Украине в рамках решения, которое сейчас обсуждается в ЕС, писало издание Politico.