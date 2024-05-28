Необхідно якнайшвидше почати використовувати доходи від заморожених активів РФ для військових потреб України, - Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликає Європейський Союз (ЄС) якнайшвидше вирішити питання фінансування оборони України, спрямувавши для цього доходи, отримані від заморожених активів Росії в ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LRT.

"Нам необхідно якомога швидше почати використовувати непередбачувані доходи від заморожених російських активів для військових потреб України", - заявив Ландсбергіс.

Як зазначається, таку позицію він висловив під час участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС. За інформацією МЗС, Ландсбергіс закликав своїх колег якнайшвидше затвердити законодавство ЄС щодо військової підтримки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Світового банку Банга заявив, що готовий керувати кредитним фондом G7 для України

Варто нагадати, що Рада ЄС минулого тижня затвердила план використання прибутку, отриманого від заморожених активів ЦБ РФ на суму 200 млрд євро, для озброєння України, однак, як і раніше, існують невизначеності щодо його практичної реалізації.

Крім того, на думку Ландсбергіса, страх і поміркованість Заходу діють на Росію "як запрошення" до ескалації ситуації як в Україні, так і в країнах ЄС і НАТО.

"Ми повинні дозволити Україні завдати удару у відповідь, якщо Росія піде на ескалацію. Ми повинні приєднатися до ініціатив реальної допомоги Україні та реалізувати їх якомога швидше", - заявив Ландсбергіс.

Також читайте: Найгіршим сценарієм буде поява альтернативних мирних планів на Саміті у Швейцарії, - Ландсбергіс

Литва висловила публічну підтримку ініціативам Франції, Німеччини та Чехії щодо підтримки України і зробила конкретні кроки для того, щоб допомога дійшла до спустошуваної Росією країни якомога швидше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністри фінансів G7 підтримали ідею надання Україні кредиту, забезпеченого прибутками від заморожених активів Росії.

Як використовуватимуть заморожені активи РФ на користь України

Як повідомлялося, Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів у країнах ЄС для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. Однак ще потрібно остаточно затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.