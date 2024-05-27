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Новини Війна
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Найгіршим сценарієм буде поява альтернативних мирних планів на Саміті у Швейцарії, - Ландсбергіс

На Саміті миру потрібно підтримати Українську формулу миру

Глава МЗС Литви Габріелюсь Ландсбергіс вважає, що на Саміті миру у Швейцарії варто підтримати Українську формулу миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Головна річ, яка не має трапитися (на мирній конференції у Швейцарії. - Ред.), - це поява якихось альтернативних мирних планів. Це саме те, чого ми хотіли б уникнути. Ми вже бачили спроби з боку Китаю разом із Бразилією запропоновувати, як вони це називають, "шлях вперед". Єдиний шлях вперед має виходити з України, яка є країною-жертвою та організатором. Тож є надія, що у Швейцарії більшість країн, що братимуть участь, поєднаються та підтримають Формулу миру Президента Зеленського і дозволять Україні рухатися у цьому напрямку. Найгіршим сценарієм була б поява альтернативних шляхів", - пояснив він.

Також читайте: У США підтвердили участь у Глобальному саміті миру, але поки невідомо на якому рівні, - Reuters

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом уже понад 80 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

Автор: 

Ландсбергіс Габріелюс (213) Формула миру (96) Глобальний саміт миру (278)


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Головна річ, яка не має трапитися, - це поява якихось альтернативних мирних планів. Це саме те, чого ми хотіли б уникнути.
З'являться. Обов'язково з'являться. Мадяри і словаки принесуть. І не один. Так, щоб було що пообговорювати, аж до повного забуття мирного плану України.
Ми це вже проходили з лавиною версій збиття МН17.
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27.05.2024 13:19 Відповісти
з чого ви думаєте, що рашистан погодиться на який-небудь план крім свого. без впливу Всього світу цей "Саміт" до сраки. знову будуть переливати з пустого в порожнє
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27.05.2024 13:26 Відповісти
З останньої інформації виходить, що на тому саміті взагалі ніякого мирного плану не буде, навіть українського. Зеленський булькнув, що винесе три питання: ядерну безпеку, продовольчу безпеку і обмін полоненими ( https://zn.ua/ukr/POLITICS/ukrajina-vinese-na-samit-svitu-tri-pitannja-zelenskij.html ).
Байдена не буде, Китаю не буде. Шольц заявив, що про закінчення війни говорити не будуть ( https://www.dw.com/uk/solc-pro-samit-miru-u-svejcarii-peregovoriv-pro-kinec-vijni-ne-bude/a-69074294 )

Більше схоже на мильну бульку. Нажаль.
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27.05.2024 13:28 Відповісти
Ну на німецьких диванах взагалі офігєнно битися до останнього, так.
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27.05.2024 13:36 Відповісти
Головне, щоб вони там не сказали фразою Кличка, ми втомилися.
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27.05.2024 13:45 Відповісти
Альтернативних планів?Зеля там тупо скопіпастив статут ООН і Гельсенські угоди.Давайте тоді розпустим ООН і почнем по новій ділити планету.
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27.05.2024 14:16 Відповісти
Переговори, формули, саміти для того і мутяться третій рік.
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27.05.2024 14:37 Відповісти
 
 