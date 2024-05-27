Найгіршим сценарієм буде поява альтернативних мирних планів на Саміті у Швейцарії, - Ландсбергіс
Глава МЗС Литви Габріелюсь Ландсбергіс вважає, що на Саміті миру у Швейцарії варто підтримати Українську формулу миру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Головна річ, яка не має трапитися (на мирній конференції у Швейцарії. - Ред.), - це поява якихось альтернативних мирних планів. Це саме те, чого ми хотіли б уникнути. Ми вже бачили спроби з боку Китаю разом із Бразилією запропоновувати, як вони це називають, "шлях вперед". Єдиний шлях вперед має виходити з України, яка є країною-жертвою та організатором. Тож є надія, що у Швейцарії більшість країн, що братимуть участь, поєднаються та підтримають Формулу миру Президента Зеленського і дозволять Україні рухатися у цьому напрямку. Найгіршим сценарієм була б поява альтернативних шляхів", - пояснив він.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
Загалом уже понад 80 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.
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З'являться. Обов'язково з'являться. Мадяри і словаки принесуть. І не один. Так, щоб було що пообговорювати, аж до повного забуття мирного плану України.
Ми це вже проходили з лавиною версій збиття МН17.
Байдена не буде, Китаю не буде. Шольц заявив, що про закінчення війни говорити не будуть ( https://www.dw.com/uk/solc-pro-samit-miru-u-svejcarii-peregovoriv-pro-kinec-vijni-ne-bude/a-69074294 )
Більше схоже на мильну бульку. Нажаль.