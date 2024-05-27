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Новости Война
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Худшим сценарием будет появление альтернативных мирных планов на Саммите в Швейцарии, - Ландсбергис

На Саміті миру потрібно підтримати Українську формулу миру

Глава МИД Литвы Габриелюсь Ландсбергис считает, что на Саммите мира в Швейцарии стоит поддержать Украинскую формулу мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Главная вещь, которая не должна случиться (на мирной конференции в Швейцарии. - Ред.), - это появление каких-то альтернативных мирных планов. Это именно то, чего мы хотели бы избежать. Мы уже видели попытки со стороны Китая вместе с Бразилией предлагать, как они это называют, "путь вперед". Единственный путь вперед должен исходить из Украины, которая является страной-жертвой и организатором. Поэтому есть надежда, что в Швейцарии большинство стран, которые будут участвовать, объединятся и поддержат Формулу мира Президента Зеленского и позволят Украине двигаться в этом направлении. Худшим сценарием было бы появление альтернативных путей", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США подтвердили участие в Глобальном саммите мира, но пока неизвестно на каком уровне, - Reuters

Глобальный саммит мира

Напомним, на двухдневной конференции высокого уровня будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 80 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.

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Габриэлюс Ландсбергис (157) Формула мира (78) глобальный саммит мира (273)


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Головна річ, яка не має трапитися, - це поява якихось альтернативних мирних планів. Це саме те, чого ми хотіли б уникнути.
З'являться. Обов'язково з'являться. Мадяри і словаки принесуть. І не один. Так, щоб було що пообговорювати, аж до повного забуття мирного плану України.
Ми це вже проходили з лавиною версій збиття МН17.
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27.05.2024 13:19 Ответить
з чого ви думаєте, що рашистан погодиться на який-небудь план крім свого. без впливу Всього світу цей "Саміт" до сраки. знову будуть переливати з пустого в порожнє
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27.05.2024 13:26 Ответить
З останньої інформації виходить, що на тому саміті взагалі ніякого мирного плану не буде, навіть українського. Зеленський булькнув, що винесе три питання: ядерну безпеку, продовольчу безпеку і обмін полоненими ( https://zn.ua/ukr/POLITICS/ukrajina-vinese-na-samit-svitu-tri-pitannja-zelenskij.html ).
Байдена не буде, Китаю не буде. Шольц заявив, що про закінчення війни говорити не будуть ( https://www.dw.com/uk/solc-pro-samit-miru-u-svejcarii-peregovoriv-pro-kinec-vijni-ne-bude/a-69074294 )

Більше схоже на мильну бульку. Нажаль.
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27.05.2024 13:28 Ответить
Ну на німецьких диванах взагалі офігєнно битися до останнього, так.
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27.05.2024 13:36 Ответить
Головне, щоб вони там не сказали фразою Кличка, ми втомилися.
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27.05.2024 13:45 Ответить
Альтернативних планів?Зеля там тупо скопіпастив статут ООН і Гельсенські угоди.Давайте тоді розпустим ООН і почнем по новій ділити планету.
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27.05.2024 14:16 Ответить
Переговори, формули, саміти для того і мутяться третій рік.
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27.05.2024 14:37 Ответить
 
 