Худшим сценарием будет появление альтернативных мирных планов на Саммите в Швейцарии, - Ландсбергис

Глава МИД Литвы Габриелюсь Ландсбергис считает, что на Саммите мира в Швейцарии стоит поддержать Украинскую формулу мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Главная вещь, которая не должна случиться (на мирной конференции в Швейцарии. - Ред.), - это появление каких-то альтернативных мирных планов. Это именно то, чего мы хотели бы избежать. Мы уже видели попытки со стороны Китая вместе с Бразилией предлагать, как они это называют, "путь вперед". Единственный путь вперед должен исходить из Украины, которая является страной-жертвой и организатором. Поэтому есть надежда, что в Швейцарии большинство стран, которые будут участвовать, объединятся и поддержат Формулу мира Президента Зеленского и позволят Украине двигаться в этом направлении. Худшим сценарием было бы появление альтернативных путей", - пояснил он.

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Глобальный саммит мира

Напомним, на двухдневной конференции высокого уровня будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 80 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.