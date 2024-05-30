НАТО имеет лишь 5% ПВО, необходимой для защиты стран Восточной и Центральной Европы в случае полномасштабного нападения, - Financial Times
Согласно собственным оценкам Альянса, в странах Восточной и Центральной Европы есть лишь незначительная часть противовоздушной обороны. Ее недостаточно для защиты восточного фланга.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
По словам источников, страны НАТО способны обеспечить менее 5% мощностей ПВО, которые считаются необходимыми для защиты членов Альянса в Центральной и Восточной Европе от полномасштабного нападения.
Один высокопоставленный дипломат НАТО сказал, что способность защищаться от ракет и авиаударов является "главной частью плана защиты Восточной Европы от вторжения", но сейчас этого нет.
Министры иностранных дел стран НАТО соберутся в четверг в Праге для двухдневных переговоров, направленных на подготовку к саммиту лидеров альянса в Вашингтоне в июле. Центральной темой будет усиление европейской обороны. Некоторые европейские лидеры и военные чиновники считают, что Россия может атаковать страну-члена НАТО до конца десятилетия.
Издание отмечает, что неспособность европейских государств-членов НАТО в последние месяцы предоставить Украине дополнительные системы ПВО подчеркнула ограниченность запасов на континенте.
Представитель НАТО заявил, что "цели по потенциалу и планы обороны засекречены", но добавил, что противовоздушная и противоракетная оборона "являются главными приоритетами" и что "запасы были сокращены".
"Новые оборонные планы НАТО также значительно увеличивают требования к противовоздушной и противоракетной обороне по количеству и готовности", - сказал чиновник.
Напомним, в мае стало известно, что страны-члены НАТО рассматривают возможность отправки инструкторов для обучения военных в Украине.
Пожалуйста, подождите...
+ на росіі вже на 7000+ танків меньше.
Пишут вечно какую-то хрень лишь бы десяток батарей Украине не давать )
А нарахунок того що перевагу дає ППО я б поспорив...
Так якщо воно ******* і ешелоноване, але ніодна країна не зможе це забезпечити.... а так протирадарні ракети важко збиваються і досить ефективні, до того ******* літаки можуть пускати їх з відстані 200-250км... що недосяжно для більшості комплексів... та ППО потрібна перезарядка...
У самих лише штатів літаків більше чим у орків разом з Китаєм взято, а є ще союзники та і вони вже добротно забезпечили себе новими Ф35 та Ф22 що випереджають технологічно російські і китайські
Та і не буде НАТО 2,5 роки сидіти в окопах та щоденно ловити ракети рашистів, або місяць активної фази і або усьо, або кілометрові грибки на горизонті.
ЗСУ - це сила !!!
оті пластилінові рожеві бюргери, непритомніли б тисячами.
що тут робиш?
ти ж повинна ізраїльське посольство хитати.
Чим дальнобійніша,, точніша та ефективніша зброя - тим більше шансів у воїна залишитися живим та неушкодженим
https://uk.wikipedia.org/wiki/GBU-28
Щось типу: "стрАньі у них маленькие, а населения - много..."
Україна маючи мабуть 5% від тої ППО що є у НАТО і то якось умудряється закривати небо . Це крім того що в нас взагалі немає ******** авіації .
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США дозволяють Україні використовувати передані ними системи https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/pvo/ ППО на території РФ. Вашингтон не проти, щоб російські ракети та винищувачі збивалися ще в небі над країною-агресором, "якщо вони становлять загрозу для України".
Про це пише американська газета https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/05/29/us-ukraine-nuclear-warning-strikes/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0izib7BPEuzchlgkL-3Sob2ee8vGrMwTEF_hZYWEWqB3m7sgZM6eVjPdo_aem_Abh4aodCzh8y7ZgHbgERCADb_SxoW6IVUPccPBDYeEK3tOaoadV-************************************ The Washington Post , переповідаючи прес-конференцію державного секретаря США Ентоні Блінкена, проведену в середу, 30 травня, в Молдові.
Поки "санкції" не стануть справжніми санкціями, поки що Китай на стороні РФ - змінити цю ситуацію неможливо.
Усилить ВСУ хоть на 50 % и не надо будет переживать воообще! Кнр-днр и Чалма-Тегеран далеко