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НАТО (8642) ПВО (2494)

НАТО имеет лишь 5% ПВО, необходимой для защиты стран Восточной и Центральной Европы в случае полномасштабного нападения, - Financial Times

Система ППО НАТО

Согласно собственным оценкам Альянса, в странах Восточной и Центральной Европы есть лишь незначительная часть противовоздушной обороны. Ее недостаточно для защиты восточного фланга.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

По словам источников, страны НАТО способны обеспечить менее 5% мощностей ПВО, которые считаются необходимыми для защиты членов Альянса в Центральной и Восточной Европе от полномасштабного нападения.

Один высокопоставленный дипломат НАТО сказал, что способность защищаться от ракет и авиаударов является "главной частью плана защиты Восточной Европы от вторжения", но сейчас этого нет.

Министры иностранных дел стран НАТО соберутся в четверг в Праге для двухдневных переговоров, направленных на подготовку к саммиту лидеров альянса в Вашингтоне в июле. Центральной темой будет усиление европейской обороны. Некоторые европейские лидеры и военные чиновники считают, что Россия может атаковать страну-члена НАТО до конца десятилетия.

Издание отмечает, что неспособность европейских государств-членов НАТО в последние месяцы предоставить Украине дополнительные системы ПВО подчеркнула ограниченность запасов на континенте.

Представитель НАТО заявил, что "цели по потенциалу и планы обороны засекречены", но добавил, что противовоздушная и противоракетная оборона "являются главными приоритетами" и что "запасы были сокращены".

"Новые оборонные планы НАТО также значительно увеличивают требования к противовоздушной и противоракетной обороне по количеству и готовности", - сказал чиновник.

Напомним, в мае стало известно, что страны-члены НАТО рассматривают возможность отправки инструкторов для обучения военных в Украине.

Также читайте: НАТО должна выработать целостную стратегию сдерживания России, - глава МИД Чехии Липавский
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Топ комментарии
+13
таке враження, що раша - властєлін міра. задовбали
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30.05.2024 11:31
+9
Это потому, что основа ПВО Нато это самолеты. А наземное ПВО прикрывает аэродромы от баллистики.
Пишут вечно какую-то хрень лишь бы десяток батарей Украине не давать )
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30.05.2024 11:36
+9
Такое ощущение что весь мир ето мазохисты. Сами выкармливают медведя а потом думают как сделать так чтобы он их не сожрал. Вместо того чтобы добить рашку и раздербанить ее на мелкие республики, весь мир гадает как отбиваться когда Мордор в очередной раз сбесится
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30.05.2024 11:36
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Правила форума Совет форумчан
а европа это сама должна иметь
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30.05.2024 11:29 Ответить
чим вони там займаються ? млядь-одна розслабуха і навіть яйця не чухають,надія на Україну ?
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30.05.2024 13:04 Ответить
у них пво в виде 20 к самолетов,а наземка так виду
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30.05.2024 11:30 Ответить
И как самолеты перехватят баллистические ракеты?
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30.05.2024 12:41 Ответить
таке враження, що раша - властєлін міра. задовбали
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30.05.2024 11:31 Ответить
надо как то на плаву более менее реноме кацапья держать а то как обьяснять когда десятилетиями 100ни миллиардов пентагонн выпрашивал для сдерживания "сверхдержавы"....а тут такой обсерон вышел села на 3 хаты месяцами штурмуют и витязи на мотыках китайских штурмуют вместо аналоговнетных бмп и арматах,и вундервафли оказались медийными только в виде комп. графики,а миллиарды пиляться не только в бывшем постсовке))))
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30.05.2024 11:44 Ответить
раша теж не має , тому треба буде бити по стратегічним об'єктах.
+ на росіі вже на 7000+ танків меньше.
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30.05.2024 11:32 Ответить
І літаків,і ракет,і кораблів,всього набагато менше.Тому беріть і клепайте поки не пізно ще.Україна до чого бідна,зруйнована,пограбована,змучена війною,і то якось тягне.А ви там що????
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30.05.2024 11:34 Ответить
Это потому, что основа ПВО Нато это самолеты. А наземное ПВО прикрывает аэродромы от баллистики.
Пишут вечно какую-то хрень лишь бы десяток батарей Украине не давать )
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30.05.2024 11:36 Ответить
На войне превосходство в воздухе обеспечивают ПВО, а не самолеты. Так что картина более чем удручающая.
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30.05.2024 11:46 Ответить
Саме літаки забезпечують перевагу.Літаки мають різні ракети і можуть не входити в зону ппо і можуть нищити вороже ппо.В москалів на їхню територію,теж не більше ппо і воно діряве.
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30.05.2024 11:57 Ответить
Жодного разу не чув про літаки, що знищують ППО. Це напевно з голлівудських фільмів про арабів. Араби і не таке можуть.
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30.05.2024 12:04 Ответить
Ну це фейспалм дядьку. Якими силами тоді ппо знищують по версії твоєї експертної думки?
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30.05.2024 13:50 Ответить
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30.05.2024 14:25 Ответить
Орківсько ППО судячи по останніх ударах Атакамс, не має ніяких шансів проти НАТО....

А нарахунок того що перевагу дає ППО я б поспорив...
Так якщо воно ******* і ешелоноване, але ніодна країна не зможе це забезпечити.... а так протирадарні ракети важко збиваються і досить ефективні, до того ******* літаки можуть пускати їх з відстані 200-250км... що недосяжно для більшості комплексів... та ППО потрібна перезарядка...

У самих лише штатів літаків більше чим у орків разом з Китаєм взято, а є ще союзники та і вони вже добротно забезпечили себе новими Ф35 та Ф22 що випереджають технологічно російські і китайські
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30.05.2024 12:49 Ответить
Тема авіації в ролі ППО нерозкрита. От ПРО недостатньо, це так.
Та і не буде НАТО 2,5 роки сидіти в окопах та щоденно ловити ракети рашистів, або місяць активної фази і або усьо, або кілометрові грибки на горизонті.
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30.05.2024 11:36 Ответить
Тут питання в доцільності мати 100 відсотків ПВО для оборони відпадає само собою, якщо взати на озброєння доктрину превентивного удару. Після удару по позиціях далекобійної зброї, аеродромах і складах з озброєнням те, що полетить у відповідь можна збити і 5% ПВО. Тому не ПВО потрібне, а бомбардувальники, Томагавки і рішучість завдати удару.
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30.05.2024 12:50 Ответить
Україну необхідно прийняти у НАТО, віддати нам усе ППО і ми вас, безпорадних та сцикливих - прикриємо.

ЗСУ - це сила !!!
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30.05.2024 11:36 Ответить
Такое ощущение что весь мир ето мазохисты. Сами выкармливают медведя а потом думают как сделать так чтобы он их не сожрал. Вместо того чтобы добить рашку и раздербанить ее на мелкие республики, весь мир гадает как отбиваться когда Мордор в очередной раз сбесится
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30.05.2024 11:36 Ответить
згоден, але кацапоротим не лайкаю!
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30.05.2024 11:39 Ответить
А в того ведмедя що є? Туди просто ракети не прилітають.Почали би Томагавки в москву прилітати і той ведмідь би одразу обкакався.
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30.05.2024 11:54 Ответить
навіть не уявляю, що б то було, як що б над берліном громихало, як над києвом 24 лютого.
оті пластилінові рожеві бюргери, непритомніли б тисячами.
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30.05.2024 11:38 Ответить
Ми мали не допускати 24 лютого,а не пишатися тим.що хтось від вибухів не непритомніє.
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30.05.2024 11:55 Ответить
гретта тумберг?
що тут робиш?
ти ж повинна ізраїльське посольство хитати.
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30.05.2024 11:58 Ответить
Грета в Швеції,а я в Україні.
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30.05.2024 15:42 Ответить
але, популістське пацифістське левацтво зліпило вас в одне, на віки.
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30.05.2024 15:46 Ответить
Нє,я точно не лівак.В нас до речі зараз влада,має сильно ліві погляди.
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30.05.2024 16:21 Ответить
В нас повні ідіоти і дегенерати в політиці, яке там не допустити? Порох як раз і не допускав, але тупорилому стаду захотілося "паржать па пріколу"
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30.05.2024 15:12 Ответить
5% - це ні про що - воно вас не спасе - віддаваите ППО в Украіну
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30.05.2024 11:39 Ответить
такі заяви виглядають як запрошення для *****.
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30.05.2024 11:40 Ответить
Найкращий захист - десятки тисяч готових до бою Scalpів, Storm Shadow, Taurusiв, ATACAMCів та HIMARSів на східному фланзі Альянсу (те, що залишилося після передачі до ЗСУ)
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30.05.2024 11:40 Ответить
А що потрібно мати для міліонів ідіотів,які думають,що з путінской росієй можна договорітся.
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30.05.2024 11:48 Ответить
купити або позичити їм трохи розуму у вигляді фактів та реалій війни @уйлостану проти України
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30.05.2024 11:50 Ответить
Никакие ракеты не победят мясо, тем болеет в таком мизерном количестве как на Западе. Даже снаряды не хотят делать. А без снарядов понадобится в разы больше мяса. Пора бы уже понять, что такое большая война. Это мясо мясо и еще раз мясо.
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30.05.2024 12:01 Ответить
******* війна свідчить, що без наявності високотехнологічної зброї різної номенклатури та у значних кількостях толку нуль.
Чим дальнобійніша,, точніша та ефективніша зброя - тим більше шансів у воїна залишитися живим та неушкодженим
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30.05.2024 12:06 Ответить
Атакмс пли! Герр генерал мы выстрелили все 2 тысячи Атакмс! Враг побежден? Герр генерал мы убили 2 тысячи ванек вон в тех окопах, а в селе еще осталось 5 тысяч.
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30.05.2024 12:12 Ответить
Хотя не уверен что в реальности Атаксмами можно уничтожить хорошо окопавшийся опорник с дюжиной ванек.
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30.05.2024 12:19 Ответить
Taurus, до прикладу
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30.05.2024 12:25 Ответить
Є ще гарний варіант GBU-28

https://uk.wikipedia.org/wiki/GBU-28
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30.05.2024 12:38 Ответить
Бити ракетами тре не по авангарду ворога, а відразу масовано по кремлю та по усім бункерам на @уйлостані
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30.05.2024 12:07 Ответить
Найкращий захист - це Томагавки та інші дійсно далекобійні ракети, щоб знищити заводи по виробництву зброї на величезній території рашки.
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30.05.2024 12:50 Ответить
путлєр дебіл.. йому замість України треба було на НАТО нападати... от там би дійсно було б "за три дні".. захопити б не захопив, але на перемовини пішли б і виконали б умови старого упиря
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30.05.2024 11:48 Ответить
Не було би там нічого.І на москальщині це добре знають і розуміють.
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30.05.2024 11:58 Ответить
Як там ***** на цю тему нещодавно сказало?
Щось типу: "стрАньі у них маленькие, а населения - много..."
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30.05.2024 11:57 Ответить
Та досить вже розказувати ці байки . Для кого вони ? Не прибідняйтесь .
Україна маючи мабуть 5% від тої ППО що є у НАТО і то якось умудряється закривати небо . Це крім того що в нас взагалі немає ******** авіації .
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30.05.2024 12:07 Ответить
Що я щойно прочитав ? Та невже ???
---------------------

США дозволяють Україні використовувати передані ними системи https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/pvo/ ППО на території РФ. Вашингтон не проти, щоб російські ракети та винищувачі збивалися ще в небі над країною-агресором, "якщо вони становлять загрозу для України".

Про це пише американська газета https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/05/29/us-ukraine-nuclear-warning-strikes/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0izib7BPEuzchlgkL-3Sob2ee8vGrMwTEF_hZYWEWqB3m7sgZM6eVjPdo_aem_Abh4aodCzh8y7ZgHbgERCADb_SxoW6IVUPccPBDYeEK3tOaoadV-************************************ The Washington Post , переповідаючи прес-конференцію державного секретаря США Ентоні Блінкена, проведену в середу, 30 травня, в Молдові.
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30.05.2024 12:12 Ответить
Проблема полягає в тому, що виробництво систем ППО - це найдорожчий та найтриваліший технологічний процес. (З наземних озброєнь). А це означає, що поки Захід робить одну умовну установку "Петріот", РФ за цей час зробить пару сотень ракет. Навіть з урахуванням авіації НАТО динаміка тут явно не на користь НАТО. РФ все це чудово розуміє і тільки збільшуватиме виробництво ракет.
Поки "санкції" не стануть справжніми санкціями, поки що Китай на стороні РФ - змінити цю ситуацію неможливо.
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30.05.2024 12:13 Ответить
Куколдята !
Усилить ВСУ хоть на 50 % и не надо будет переживать воообще! Кнр-днр и Чалма-Тегеран далеко
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30.05.2024 12:29 Ответить
Не розумію, що заважає європейським країнам НАТО на порядок збільшити виробництво ******** озброєнь? Всі сподівання на Трампа?
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30.05.2024 12:32 Ответить
Коли пишуть таку дурню, то виникає питання на кого це розраховано - на українців( нам нічого вам дать по пво), або на европейців ( у нас нічого нема і треба ще більше лякатись погроз путлера). 5% від необхідної ПВО , хто це розрахував? То що НАТО повністю завалило оборонні програми?
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30.05.2024 12:37 Ответить
Нема, так зробіть!
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30.05.2024 12:38 Ответить
НАТО в першу чергу роз'їбе заводи по виготовленню ракет, місця зберігання ракет, аеродроми, порти і пускові установки. Просто не буде масованих ракетних ударів на протязі років, тільки перші дні. А як показала практика, навіть досить значних запасів ракет недостатньо для капітуляції противника.
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30.05.2024 12:48 Ответить
Це і є їх основна доктрина тому все переозброєння і модернізацію вони починають не з танків, артилерії чи ППО а з авіації та ракет... мясна війна то пережиток совка
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30.05.2024 12:52 Ответить
а нас заставляють воювати саме так....себе, любимих, вони б в так умови не поставили...
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31.05.2024 01:57 Ответить
 
 