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НАТО (6210) ППО (2923)

НАТО має лише 5% ППО, необхідної для захисту країн Східної та Центральної Європи у разі повномасштабного нападу, - Financial Times

Система ППО НАТО

Згідно з власними оцінками Альянсу, у країнах Східної та Центральної Європи є лише незначна частина протиповітряної оборони. Її недостатньо для захисту східного флангу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

За словами джерел, країни НАТО здатні забезпечити менше ніж 5% потужностей ППО, які вважаються необхідними для захисту членів Альянсу у Центральній і Східній Європі від повномасштабного нападу.

Один високопоставлений дипломат НАТО сказав, що здатність захищатися від ракет і авіаударів є "головною частиною плану захисту Східної Європи від вторгнення", але зараз цього нема.

Міністри закордонних справ країн НАТО зберуться в четвер у Празі для дводенних переговорів, спрямованих на підготовку до саміту лідерів альянсу у Вашингтоні в липні. Центральною темою буде посилення європейської оборони. Деякі європейські лідери та військові чиновники вважають, що Росія може атакувати країну-члена НАТО до кінця десятиліття.

Видання зазначає, що нездатність європейських держав-членів НАТО в останні місяці надати Україні додаткові системи ППО підкреслила обмеженість запасів на континенті.

Представник НАТО заявив, що "цілі щодо потенціалу та плани оборони засекречені", але додав, що протиповітряна та протиракетна оборона "є головними пріоритетами" і що "запаси були скорочені".

"Нові оборонні плани НАТО також значно збільшують вимоги до протиповітряної та протиракетної оборони щодо кількості та готовності", – сказав чиновник.

Нагадаємо,  у травня стало відомо, що країни-члени НАТО розглядають можливість відправки інструкторів для навчання військових в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кожен крок НАТО щодо підтримки України допоможе стримувати Росію, - глава МЗС Чехії Ліпавський

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Топ коментарі
+13
таке враження, що раша - властєлін міра. задовбали
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30.05.2024 11:31
+9
Это потому, что основа ПВО Нато это самолеты. А наземное ПВО прикрывает аэродромы от баллистики.
Пишут вечно какую-то хрень лишь бы десяток батарей Украине не давать )
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30.05.2024 11:36
+9
Такое ощущение что весь мир ето мазохисты. Сами выкармливают медведя а потом думают как сделать так чтобы он их не сожрал. Вместо того чтобы добить рашку и раздербанить ее на мелкие республики, весь мир гадает как отбиваться когда Мордор в очередной раз сбесится
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30.05.2024 11:36
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а европа это сама должна иметь
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30.05.2024 11:29 Відповісти
чим вони там займаються ? млядь-одна розслабуха і навіть яйця не чухають,надія на Україну ?
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30.05.2024 13:04 Відповісти
у них пво в виде 20 к самолетов,а наземка так виду
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30.05.2024 11:30 Відповісти
И как самолеты перехватят баллистические ракеты?
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30.05.2024 12:41 Відповісти
таке враження, що раша - властєлін міра. задовбали
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30.05.2024 11:31 Відповісти
надо как то на плаву более менее реноме кацапья держать а то как обьяснять когда десятилетиями 100ни миллиардов пентагонн выпрашивал для сдерживания "сверхдержавы"....а тут такой обсерон вышел села на 3 хаты месяцами штурмуют и витязи на мотыках китайских штурмуют вместо аналоговнетных бмп и арматах,и вундервафли оказались медийными только в виде комп. графики,а миллиарды пиляться не только в бывшем постсовке))))
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30.05.2024 11:44 Відповісти
раша теж не має , тому треба буде бити по стратегічним об'єктах.
+ на росіі вже на 7000+ танків меньше.
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30.05.2024 11:32 Відповісти
І літаків,і ракет,і кораблів,всього набагато менше.Тому беріть і клепайте поки не пізно ще.Україна до чого бідна,зруйнована,пограбована,змучена війною,і то якось тягне.А ви там що????
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30.05.2024 11:34 Відповісти
Это потому, что основа ПВО Нато это самолеты. А наземное ПВО прикрывает аэродромы от баллистики.
Пишут вечно какую-то хрень лишь бы десяток батарей Украине не давать )
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30.05.2024 11:36 Відповісти
На войне превосходство в воздухе обеспечивают ПВО, а не самолеты. Так что картина более чем удручающая.
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30.05.2024 11:46 Відповісти
Саме літаки забезпечують перевагу.Літаки мають різні ракети і можуть не входити в зону ппо і можуть нищити вороже ппо.В москалів на їхню територію,теж не більше ппо і воно діряве.
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30.05.2024 11:57 Відповісти
Жодного разу не чув про літаки, що знищують ППО. Це напевно з голлівудських фільмів про арабів. Араби і не таке можуть.
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30.05.2024 12:04 Відповісти
Ну це фейспалм дядьку. Якими силами тоді ппо знищують по версії твоєї експертної думки?
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30.05.2024 13:50 Відповісти
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30.05.2024 14:25 Відповісти
Орківсько ППО судячи по останніх ударах Атакамс, не має ніяких шансів проти НАТО....

А нарахунок того що перевагу дає ППО я б поспорив...
Так якщо воно ******* і ешелоноване, але ніодна країна не зможе це забезпечити.... а так протирадарні ракети важко збиваються і досить ефективні, до того ******* літаки можуть пускати їх з відстані 200-250км... що недосяжно для більшості комплексів... та ППО потрібна перезарядка...

У самих лише штатів літаків більше чим у орків разом з Китаєм взято, а є ще союзники та і вони вже добротно забезпечили себе новими Ф35 та Ф22 що випереджають технологічно російські і китайські
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30.05.2024 12:49 Відповісти
Тема авіації в ролі ППО нерозкрита. От ПРО недостатньо, це так.
Та і не буде НАТО 2,5 роки сидіти в окопах та щоденно ловити ракети рашистів, або місяць активної фази і або усьо, або кілометрові грибки на горизонті.
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30.05.2024 11:36 Відповісти
Тут питання в доцільності мати 100 відсотків ПВО для оборони відпадає само собою, якщо взати на озброєння доктрину превентивного удару. Після удару по позиціях далекобійної зброї, аеродромах і складах з озброєнням те, що полетить у відповідь можна збити і 5% ПВО. Тому не ПВО потрібне, а бомбардувальники, Томагавки і рішучість завдати удару.
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30.05.2024 12:50 Відповісти
Україну необхідно прийняти у НАТО, віддати нам усе ППО і ми вас, безпорадних та сцикливих - прикриємо.

ЗСУ - це сила !!!
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30.05.2024 11:36 Відповісти
Такое ощущение что весь мир ето мазохисты. Сами выкармливают медведя а потом думают как сделать так чтобы он их не сожрал. Вместо того чтобы добить рашку и раздербанить ее на мелкие республики, весь мир гадает как отбиваться когда Мордор в очередной раз сбесится
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30.05.2024 11:36 Відповісти
згоден, але кацапоротим не лайкаю!
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30.05.2024 11:39 Відповісти
А в того ведмедя що є? Туди просто ракети не прилітають.Почали би Томагавки в москву прилітати і той ведмідь би одразу обкакався.
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30.05.2024 11:54 Відповісти
навіть не уявляю, що б то було, як що б над берліном громихало, як над києвом 24 лютого.
оті пластилінові рожеві бюргери, непритомніли б тисячами.
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30.05.2024 11:38 Відповісти
Ми мали не допускати 24 лютого,а не пишатися тим.що хтось від вибухів не непритомніє.
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30.05.2024 11:55 Відповісти
гретта тумберг?
що тут робиш?
ти ж повинна ізраїльське посольство хитати.
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30.05.2024 11:58 Відповісти
Грета в Швеції,а я в Україні.
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30.05.2024 15:42 Відповісти
але, популістське пацифістське левацтво зліпило вас в одне, на віки.
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30.05.2024 15:46 Відповісти
Нє,я точно не лівак.В нас до речі зараз влада,має сильно ліві погляди.
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30.05.2024 16:21 Відповісти
В нас повні ідіоти і дегенерати в політиці, яке там не допустити? Порох як раз і не допускав, але тупорилому стаду захотілося "паржать па пріколу"
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30.05.2024 15:12 Відповісти
5% - це ні про що - воно вас не спасе - віддаваите ППО в Украіну
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30.05.2024 11:39 Відповісти
такі заяви виглядають як запрошення для *****.
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30.05.2024 11:40 Відповісти
Найкращий захист - десятки тисяч готових до бою Scalpів, Storm Shadow, Taurusiв, ATACAMCів та HIMARSів на східному фланзі Альянсу (те, що залишилося після передачі до ЗСУ)
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30.05.2024 11:40 Відповісти
А що потрібно мати для міліонів ідіотів,які думають,що з путінской росієй можна договорітся.
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30.05.2024 11:48 Відповісти
купити або позичити їм трохи розуму у вигляді фактів та реалій війни @уйлостану проти України
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30.05.2024 11:50 Відповісти
Никакие ракеты не победят мясо, тем болеет в таком мизерном количестве как на Западе. Даже снаряды не хотят делать. А без снарядов понадобится в разы больше мяса. Пора бы уже понять, что такое большая война. Это мясо мясо и еще раз мясо.
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30.05.2024 12:01 Відповісти
******* війна свідчить, що без наявності високотехнологічної зброї різної номенклатури та у значних кількостях толку нуль.
Чим дальнобійніша,, точніша та ефективніша зброя - тим більше шансів у воїна залишитися живим та неушкодженим
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30.05.2024 12:06 Відповісти
Атакмс пли! Герр генерал мы выстрелили все 2 тысячи Атакмс! Враг побежден? Герр генерал мы убили 2 тысячи ванек вон в тех окопах, а в селе еще осталось 5 тысяч.
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30.05.2024 12:12 Відповісти
Хотя не уверен что в реальности Атаксмами можно уничтожить хорошо окопавшийся опорник с дюжиной ванек.
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30.05.2024 12:19 Відповісти
Taurus, до прикладу
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30.05.2024 12:25 Відповісти
Є ще гарний варіант GBU-28

https://uk.wikipedia.org/wiki/GBU-28
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30.05.2024 12:38 Відповісти
Бити ракетами тре не по авангарду ворога, а відразу масовано по кремлю та по усім бункерам на @уйлостані
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30.05.2024 12:07 Відповісти
Найкращий захист - це Томагавки та інші дійсно далекобійні ракети, щоб знищити заводи по виробництву зброї на величезній території рашки.
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30.05.2024 12:50 Відповісти
путлєр дебіл.. йому замість України треба було на НАТО нападати... от там би дійсно було б "за три дні".. захопити б не захопив, але на перемовини пішли б і виконали б умови старого упиря
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30.05.2024 11:48 Відповісти
Не було би там нічого.І на москальщині це добре знають і розуміють.
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30.05.2024 11:58 Відповісти
Як там ***** на цю тему нещодавно сказало?
Щось типу: "стрАньі у них маленькие, а населения - много..."
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30.05.2024 11:57 Відповісти
Та досить вже розказувати ці байки . Для кого вони ? Не прибідняйтесь .
Україна маючи мабуть 5% від тої ППО що є у НАТО і то якось умудряється закривати небо . Це крім того що в нас взагалі немає ******** авіації .
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30.05.2024 12:07 Відповісти
Що я щойно прочитав ? Та невже ???
---------------------

США дозволяють Україні використовувати передані ними системи https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/pvo/ ППО на території РФ. Вашингтон не проти, щоб російські ракети та винищувачі збивалися ще в небі над країною-агресором, "якщо вони становлять загрозу для України".

Про це пише американська газета https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/05/29/us-ukraine-nuclear-warning-strikes/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0izib7BPEuzchlgkL-3Sob2ee8vGrMwTEF_hZYWEWqB3m7sgZM6eVjPdo_aem_Abh4aodCzh8y7ZgHbgERCADb_SxoW6IVUPccPBDYeEK3tOaoadV-************************************ The Washington Post , переповідаючи прес-конференцію державного секретаря США Ентоні Блінкена, проведену в середу, 30 травня, в Молдові.
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30.05.2024 12:12 Відповісти
Проблема полягає в тому, що виробництво систем ППО - це найдорожчий та найтриваліший технологічний процес. (З наземних озброєнь). А це означає, що поки Захід робить одну умовну установку "Петріот", РФ за цей час зробить пару сотень ракет. Навіть з урахуванням авіації НАТО динаміка тут явно не на користь НАТО. РФ все це чудово розуміє і тільки збільшуватиме виробництво ракет.
Поки "санкції" не стануть справжніми санкціями, поки що Китай на стороні РФ - змінити цю ситуацію неможливо.
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30.05.2024 12:13 Відповісти
Куколдята !
Усилить ВСУ хоть на 50 % и не надо будет переживать воообще! Кнр-днр и Чалма-Тегеран далеко
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30.05.2024 12:29 Відповісти
Не розумію, що заважає європейським країнам НАТО на порядок збільшити виробництво ******** озброєнь? Всі сподівання на Трампа?
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30.05.2024 12:32 Відповісти
Коли пишуть таку дурню, то виникає питання на кого це розраховано - на українців( нам нічого вам дать по пво), або на европейців ( у нас нічого нема і треба ще більше лякатись погроз путлера). 5% від необхідної ПВО , хто це розрахував? То що НАТО повністю завалило оборонні програми?
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30.05.2024 12:37 Відповісти
Нема, так зробіть!
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30.05.2024 12:38 Відповісти
НАТО в першу чергу роз'їбе заводи по виготовленню ракет, місця зберігання ракет, аеродроми, порти і пускові установки. Просто не буде масованих ракетних ударів на протязі років, тільки перші дні. А як показала практика, навіть досить значних запасів ракет недостатньо для капітуляції противника.
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30.05.2024 12:48 Відповісти
Це і є їх основна доктрина тому все переозброєння і модернізацію вони починають не з танків, артилерії чи ППО а з авіації та ракет... мясна війна то пережиток совка
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30.05.2024 12:52 Відповісти
а нас заставляють воювати саме так....себе, любимих, вони б в так умови не поставили...
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31.05.2024 01:57 Відповісти
 
 