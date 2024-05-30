НАТО має лише 5% ППО, необхідної для захисту країн Східної та Центральної Європи у разі повномасштабного нападу, - Financial Times
Згідно з власними оцінками Альянсу, у країнах Східної та Центральної Європи є лише незначна частина протиповітряної оборони. Її недостатньо для захисту східного флангу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.
За словами джерел, країни НАТО здатні забезпечити менше ніж 5% потужностей ППО, які вважаються необхідними для захисту членів Альянсу у Центральній і Східній Європі від повномасштабного нападу.
Один високопоставлений дипломат НАТО сказав, що здатність захищатися від ракет і авіаударів є "головною частиною плану захисту Східної Європи від вторгнення", але зараз цього нема.
Міністри закордонних справ країн НАТО зберуться в четвер у Празі для дводенних переговорів, спрямованих на підготовку до саміту лідерів альянсу у Вашингтоні в липні. Центральною темою буде посилення європейської оборони. Деякі європейські лідери та військові чиновники вважають, що Росія може атакувати країну-члена НАТО до кінця десятиліття.
Видання зазначає, що нездатність європейських держав-членів НАТО в останні місяці надати Україні додаткові системи ППО підкреслила обмеженість запасів на континенті.
Представник НАТО заявив, що "цілі щодо потенціалу та плани оборони засекречені", але додав, що протиповітряна та протиракетна оборона "є головними пріоритетами" і що "запаси були скорочені".
"Нові оборонні плани НАТО також значно збільшують вимоги до протиповітряної та протиракетної оборони щодо кількості та готовності", – сказав чиновник.
Нагадаємо, у травня стало відомо, що країни-члени НАТО розглядають можливість відправки інструкторів для навчання військових в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
+ на росіі вже на 7000+ танків меньше.
Пишут вечно какую-то хрень лишь бы десяток батарей Украине не давать )
А нарахунок того що перевагу дає ППО я б поспорив...
Так якщо воно ******* і ешелоноване, але ніодна країна не зможе це забезпечити.... а так протирадарні ракети важко збиваються і досить ефективні, до того ******* літаки можуть пускати їх з відстані 200-250км... що недосяжно для більшості комплексів... та ППО потрібна перезарядка...
У самих лише штатів літаків більше чим у орків разом з Китаєм взято, а є ще союзники та і вони вже добротно забезпечили себе новими Ф35 та Ф22 що випереджають технологічно російські і китайські
Та і не буде НАТО 2,5 роки сидіти в окопах та щоденно ловити ракети рашистів, або місяць активної фази і або усьо, або кілометрові грибки на горизонті.
ЗСУ - це сила !!!
оті пластилінові рожеві бюргери, непритомніли б тисячами.
що тут робиш?
ти ж повинна ізраїльське посольство хитати.
Чим дальнобійніша,, точніша та ефективніша зброя - тим більше шансів у воїна залишитися живим та неушкодженим
https://uk.wikipedia.org/wiki/GBU-28
Щось типу: "стрАньі у них маленькие, а населения - много..."
Україна маючи мабуть 5% від тої ППО що є у НАТО і то якось умудряється закривати небо . Це крім того що в нас взагалі немає ******** авіації .
---------------------
США дозволяють Україні використовувати передані ними системи https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/pvo/ ППО на території РФ. Вашингтон не проти, щоб російські ракети та винищувачі збивалися ще в небі над країною-агресором, "якщо вони становлять загрозу для України".
Про це пише американська газета https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/05/29/us-ukraine-nuclear-warning-strikes/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0izib7BPEuzchlgkL-3Sob2ee8vGrMwTEF_hZYWEWqB3m7sgZM6eVjPdo_aem_Abh4aodCzh8y7ZgHbgERCADb_SxoW6IVUPccPBDYeEK3tOaoadV-************************************ The Washington Post , переповідаючи прес-конференцію державного секретаря США Ентоні Блінкена, проведену в середу, 30 травня, в Молдові.
Поки "санкції" не стануть справжніми санкціями, поки що Китай на стороні РФ - змінити цю ситуацію неможливо.
Усилить ВСУ хоть на 50 % и не надо будет переживать воообще! Кнр-днр и Чалма-Тегеран далеко