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Литва приєднується до коаліції щодо підтримки ППО України, - Науседа

Гітанас Науседа

Литва приєднується до коаліції щодо підтримки української протиповітряної оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

"Радий повідомити, що Литва приєднується до Коаліції протиповітряної оборони, яку очолюють Німеччина, Франція і США. Ми зробимо свій внесок, надавши Україні мобільні радари повітряного спостереження. Військова підтримка України має вирішальне значення. Україні потрібна зброя, а не обіцянки. Підтвердимо слова ділом", - написав Науседа.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Литви схвалив виділення 13,5 млн євро на придбання радарів повітряного спостереження, які будуть передані для коаліції з пошуку засобів протиповітряної оборони України, очолюваної Німеччиною. 

Автор: 

Литва (2397) ППО (3183) Науседа Гітанас (334)


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Україні потрібна зброя, а не обіцянки.

Підтвердимо слова ділом", - написав Науседа.
Дуже вірні і справедливі слова політика , який розуміється в цій справі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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30.05.2024 18:15 Відповісти
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30.05.2024 18:49 Відповісти
 
 