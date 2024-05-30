Литва приєднується до коаліції щодо підтримки ППО України, - Науседа

Литва приєднується до коаліції щодо підтримки української протиповітряної оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

"Радий повідомити, що Литва приєднується до Коаліції протиповітряної оборони, яку очолюють Німеччина, Франція і США. Ми зробимо свій внесок, надавши Україні мобільні радари повітряного спостереження. Військова підтримка України має вирішальне значення. Україні потрібна зброя, а не обіцянки. Підтвердимо слова ділом", - написав Науседа.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Литви схвалив виділення 13,5 млн євро на придбання радарів повітряного спостереження, які будуть передані для коаліції з пошуку засобів протиповітряної оборони України, очолюваної Німеччиною.