УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7397 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 203 6

Науседа розкритикував повільні закупівлі боєприпасів для України: Результат навіть віддалено не може зрівнятися з деклараціями

Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа критикує країни за повільні закупівлі боєприпасів для України, наголошуючи, що "реальний результат навіть віддалено не може зрівнятися з деклараціями".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

Так, Науседа заявив, що у зв'язку з тим, що лише 4 з 18 країн, які приєдналися до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України, виконали свої зобов'язання, він порушить це питання на міжнародному саміті з питань миру в Україні, що відбудеться наступного місяця, а також на самітах Європейської ради та НАТО.

"Дуже шкода, що деякі рішення озвучуються голосно, але реальний результат навіть віддалено не може зрівнятися з деклараціями. Це велика проблема, і наші друзі з України неодноразово вказували на неї. Зрештою, країни, розташовані не лише поблизу агресивних держав, а й вдалині від гарячих точок, мусять усвідомити, що якщо Україні не вдасться перемогти, ми всі станемо мішенями", - заявив Науседа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва приєднується до коаліції щодо підтримки ППО України, - Науседа

Він наголосив на необхідності зробити все, щоб Україна досягла успіху, щоб сьогодні отримала все, що потрібно.

"І я зроблю все можливе, щоб говорити про це на Мирній конференції та на самітах Європейської ради та НАТО", - запевнив він.

На запитання, чому Литва не згадана серед держав, які виконали свої зобов'язання, Науседа заявив, що обіцянки виконуються. Він сказав, що Литва внесе до цієї ініціативи 35 млн євро.

"Литва виконує свої зобов'язання до кінця. Ми щоразу робимо огляд того, що у нас є, і шкребемо до дна. Те, що ми не можемо передати, пов'язане з нашими зобов'язаннями перед союзниками по НАТО, і ми не можемо ігнорувати спільні угоди щодо безпеки… Нам чудово відомо, що Литва ухвалила офіційне рішення виділити на ініціативу щодо боєприпасів 35 млн євро", - наголосив він.

Читайте: Україна найближчим часом підпише безпекову угоду з Литвою, - Зеленський

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Литви схвалив виділення 13,5 млн євро на придбання радарів повітряного спостереження, які будуть передані для коаліції з пошуку засобів протиповітряної оборони України, очолюваної Німеччиною. 

Автор: 

боєприпаси (2269) Литва (2397) допомога (8341) Науседа Гітанас (334)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До маленьких країн Балтії взагалі не може бути ніяких претензій... Відносно свого ВВП вони нам найбільше допомогають...
показати весь коментар
30.05.2024 19:27 Відповісти
Потому что нужно проводить не саммиты мира а саммит войны. А то мы постоянно готовимся к миру и переговорам а ***** и его союзники готовятся к широкой мировой войне
показати весь коментар
30.05.2024 19:31 Відповісти
Дякуємо, Литва! Дякуємо Балти! Бо інші тільки гавкають на весь світ про ,,допомогу"!!!
показати весь коментар
30.05.2024 20:01 Відповісти
Ініціатива чехів.- https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cqll0ngejn1o
показати весь коментар
30.05.2024 20:01 Відповісти
Цікаво, а де ті коментатори, що мені писали закрити рота стосовно повільної поставки снарядів від чеської ініціативи, давайте скажіть це Неуседі....
показати весь коментар
30.05.2024 20:39 Відповісти
Були добрі наміри. Чекали снаряди. Втрачали час безрезультатно і назавжди. А на виході поки що - НІЧОГО! Ні не нічого, а втрачений час, втрачені життя воїнів і цивільних, втрачені сотні километрів української землі. Де бл. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!!! за обіцянки під час війни.
показати весь коментар
30.05.2024 20:40 Відповісти
 
 