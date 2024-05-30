Науседа розкритикував повільні закупівлі боєприпасів для України: Результат навіть віддалено не може зрівнятися з деклараціями

Президент Литви Гітанас Науседа критикує країни за повільні закупівлі боєприпасів для України, наголошуючи, що "реальний результат навіть віддалено не може зрівнятися з деклараціями".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

Так, Науседа заявив, що у зв'язку з тим, що лише 4 з 18 країн, які приєдналися до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України, виконали свої зобов'язання, він порушить це питання на міжнародному саміті з питань миру в Україні, що відбудеться наступного місяця, а також на самітах Європейської ради та НАТО.

"Дуже шкода, що деякі рішення озвучуються голосно, але реальний результат навіть віддалено не може зрівнятися з деклараціями. Це велика проблема, і наші друзі з України неодноразово вказували на неї. Зрештою, країни, розташовані не лише поблизу агресивних держав, а й вдалині від гарячих точок, мусять усвідомити, що якщо Україні не вдасться перемогти, ми всі станемо мішенями", - заявив Науседа.

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Він наголосив на необхідності зробити все, щоб Україна досягла успіху, щоб сьогодні отримала все, що потрібно.

"І я зроблю все можливе, щоб говорити про це на Мирній конференції та на самітах Європейської ради та НАТО", - запевнив він.

На запитання, чому Литва не згадана серед держав, які виконали свої зобов'язання, Науседа заявив, що обіцянки виконуються. Він сказав, що Литва внесе до цієї ініціативи 35 млн євро.

"Литва виконує свої зобов'язання до кінця. Ми щоразу робимо огляд того, що у нас є, і шкребемо до дна. Те, що ми не можемо передати, пов'язане з нашими зобов'язаннями перед союзниками по НАТО, і ми не можемо ігнорувати спільні угоди щодо безпеки… Нам чудово відомо, що Литва ухвалила офіційне рішення виділити на ініціативу щодо боєприпасів 35 млн євро", - наголосив він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Литви схвалив виділення 13,5 млн євро на придбання радарів повітряного спостереження, які будуть передані для коаліції з пошуку засобів протиповітряної оборони України, очолюваної Німеччиною.