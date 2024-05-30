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Новости Война
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Германия (6730) ПВО (2494) ВСУ (6275) Умеров Рустем (397)

Усиление ПВО и формирование новых подразделений ВСУ являются приоритетами для Украины, - Умеров

Умєров озвучив Пісторіусу пріоритети України у сфері оборони

Усиление противовоздушной обороны, а также обновление существующих и формирование новых подразделений ВСУ сейчас является приоритетом для Украины.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время совместного брифинга со своим немецким коллегой Борисом Писториусом, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, Умеров отметил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО и ракет к ним, чтобы противостоять российскому террору.

"Ценю вашу инициативу и призыв ко всем партнерам укреплять украинскую систему ПВО. Это наш приоритет сегодня, мы нуждаемся в большем количестве систем ПВО, ракет и запчастей, чтобы прекратить российский террор", - заявил глава оборонного ведомства.

Еще одним приоритетом для Украины, по словам министра, является обновление существующих и формирование новых подразделений ВСУ для борьбы с российскими захватчиками. Глава Минобороны подчеркнул, что для их оснащения нужно больше бронированной техники, артиллерии и другого вооружения.

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Также Умеров отметил важность для Украины наносить удары по территории РФ.

"Перед тем, как обсуждать вопрос относительно ударов Украиной по военным объектам на территории РФ, следует вспомнить вопрос Крыма и Донбасса. Эти вопросы должны быть направлены не украинской стороне, а партнерам, которые обеспечивают Украину соответствующими видами вооружения", - заявил министр.

Среди прочего глава оборонного ведомства Украины поблагодарил Германию за участие в коалициях ПВО, бронетехники, дронов, артиллерии и других.

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Напомним, что в четверг, 30 мая, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Одессу и анонсировал пакет поддержки Украины на 500 миллионов евро.
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Топ комментарии
+7
Яке ж тупе керівництво. Управління військами нормального нема досі. Аналіз після бою не проводиться і як наслідок одні і ті помилки на інших ділянках фронту. Слово фортифікації йому не знайоме. Давай ще 1 млн. новобранців а на нулі 100 001 Створення нових підрозділів які не зможуть ефективно воювати. Замість поповнити найкращі підрозділи і на їх базі формувати воїнькі підрозділи. ГУР забрати з МО перевівши в ЗСУ і так само Нацгвардію. Формувати ВПС України як рід військ.
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30.05.2024 23:39
+4
Шо цей узбек меле?
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30.05.2024 23:05
+3
таке враження що їхня задача всіх шакалів пристроїти
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30.05.2024 23:15
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Шо цей узбек меле?
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30.05.2024 23:05 Ответить
ну він стільниковим звʼязком у Ахмєтова займався, потім рулив дережзервом, потім возив ушльопків СН нетіряпку якусь та свого падельніка часів його роботи на Ахмєтова та його ПР до Турції. Бо він добре продавав LIFE-связі то сьогодні... А ОТ ЧИ СЛУЖИВ? ЯК ТАЛАНОВИТЕ ДИТЯ КИРИМЛИ? Бо навчався в Америках ... Так що звідки воно знає що йому робити в ЗСУ та для ЗСУ !Й що це не головні задачі для ЗСУ, а основа його існування , котру він з Єрмаком та Безугдою ламають як можуть.
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30.05.2024 23:54 Ответить
але прогрес- колись АМЄРІКА давай диктував Подляк !
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30.05.2024 23:55 Ответить
Ну він не може сказати що пріоритетом є кінець зе шобли, то табу.
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30.05.2024 23:08 Ответить
таке враження що їхня задача всіх шакалів пристроїти
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30.05.2024 23:15 Ответить
Яке ж тупе керівництво. Управління військами нормального нема досі. Аналіз після бою не проводиться і як наслідок одні і ті помилки на інших ділянках фронту. Слово фортифікації йому не знайоме. Давай ще 1 млн. новобранців а на нулі 100 001 Створення нових підрозділів які не зможуть ефективно воювати. Замість поповнити найкращі підрозділи і на їх базі формувати воїнькі підрозділи. ГУР забрати з МО перевівши в ЗСУ і так само Нацгвардію. Формувати ВПС України як рід військ.
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30.05.2024 23:39 Ответить
ти не розумієш, ще не всіх проплативших по штабах пристроїли. От і потрібно нові підрозділи.
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31.05.2024 09:33 Ответить
Клон клована.
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30.05.2024 23:43 Ответить
Падельнік Козира Кремлівського та спільний їхній пахан наместнік кремля в Україні Ахмєтов , Недавно тільки дізналася що Ахмєтов живе в Україні тільки не висовується. А Європа вже пищить від його захоплень бізнесових полян - не гребує ніякими можливостями. Погугліть бізнес Ахмєтова у ЄС ..
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30.05.2024 23:59 Ответить
а навіщо висовуватись- його менеджери рулять в кабміні , навіть в МІНОБОРОНИ!!!
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31.05.2024 00:00 Ответить
Хоуки где переданные? Кто слышал? Где- то сквозануло одно использование на Цензорк и ни одного уничтоженного от морф... Пачками Пэтриоты, Насамсы, Айрисы.... Но ни Хоуки и не Кротали...
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31.05.2024 00:01 Ответить
Існуючі підрозділи уже під нуль стесали? Згинути мають всі? Відновлення боєздатності підрозділів в армії і ротації це тепер як вибори і демократія в тилу - вороже ІПСО та пропаганда?

Формування нових підрозділів за відсутності професійного особового складу, належного озброєння для їх наповнення при критичній некомплектності уже існуючих підрозділів не наслідки управлінського удару по центру прінятія рєшєній, адже одне командування підрозділів воювати ніколи не буде?

Як зруйнувати ******* армію "врага", зробити її небоєздатною зграєю натовпу у військовій формі - найважливіше воєнне мистецтво, якого навчають в монголо-мацковськіх ваєнних учіліщах - це:
- закріпачити, криміналізувати й морально знищити особовий склад противника, щоб відпало будь-яке бажання захищати свій народ, країну від окупанта,
- військовим кримінальним насильством, правовим терором і бєзпрєдєлом в цивільному тилу заблокувати будь-яке поповнення армії противника, посіяти зневіру, ворожнечу, ненависть до військових, які чинять опір окупанту, на грунті примусової насильницької мобілізації, а тих хто проскочив посадити на корупційну голку,
- забезпечити "сваім камандірам і гєнєралам" безмежну владу над о/с противника з повною безвідповідальністю й карт-бланшем на будь-які втрати, а о/с противника найбільш жорстку відповідальність,
- зруйнувати загальновійськову структуру єдиних збройних угруповань, розформувавши й дезорганізувавши навчені й злагоджені високобоєздатні бойові підрозділи противника,
- забюрократизувати, завалити непритаманною адмінроботою непідконтрольних командирів нижньої бойової ланки, щоб не мали можливості ефективно керувати боєм,
- поставити найслабші, обеззброєні й небоєздатні підрозділи на заздалегідь "підготовлені" відсутністю належних укріплень ділянки фронту, які потрібно здати наступаючому окупанту, дочекатись їх знищення, а виживших посадити за дезертирство,
- наостанок заблокувати будь-яку можливість заміни "свого свєрхефектівного" верховного командного складу.
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31.05.2024 00:51 Ответить
Якісь загальні фрази у цього умєрова , 1 в 1 як у зеленського.
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31.05.2024 08:04 Ответить
180 бригад, 120 отдельных полков и батальонов, везде не хватает людей, техники и вооружения, что делать?!
Правильно - формировать новые))
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31.05.2024 09:39 Ответить
 
 