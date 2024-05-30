Усиление ПВО и формирование новых подразделений ВСУ являются приоритетами для Украины, - Умеров
Усиление противовоздушной обороны, а также обновление существующих и формирование новых подразделений ВСУ сейчас является приоритетом для Украины.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время совместного брифинга со своим немецким коллегой Борисом Писториусом, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, Умеров отметил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО и ракет к ним, чтобы противостоять российскому террору.
"Ценю вашу инициативу и призыв ко всем партнерам укреплять украинскую систему ПВО. Это наш приоритет сегодня, мы нуждаемся в большем количестве систем ПВО, ракет и запчастей, чтобы прекратить российский террор", - заявил глава оборонного ведомства.
Еще одним приоритетом для Украины, по словам министра, является обновление существующих и формирование новых подразделений ВСУ для борьбы с российскими захватчиками. Глава Минобороны подчеркнул, что для их оснащения нужно больше бронированной техники, артиллерии и другого вооружения.
Также Умеров отметил важность для Украины наносить удары по территории РФ.
"Перед тем, как обсуждать вопрос относительно ударов Украиной по военным объектам на территории РФ, следует вспомнить вопрос Крыма и Донбасса. Эти вопросы должны быть направлены не украинской стороне, а партнерам, которые обеспечивают Украину соответствующими видами вооружения", - заявил министр.
Среди прочего глава оборонного ведомства Украины поблагодарил Германию за участие в коалициях ПВО, бронетехники, дронов, артиллерии и других.
Напомним, что в четверг, 30 мая, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Одессу и анонсировал пакет поддержки Украины на 500 миллионов евро.
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Формування нових підрозділів за відсутності професійного особового складу, належного озброєння для їх наповнення при критичній некомплектності уже існуючих підрозділів не наслідки управлінського удару по центру прінятія рєшєній, адже одне командування підрозділів воювати ніколи не буде?
Як зруйнувати ******* армію "врага", зробити її небоєздатною зграєю натовпу у військовій формі - найважливіше воєнне мистецтво, якого навчають в монголо-мацковськіх ваєнних учіліщах - це:
- закріпачити, криміналізувати й морально знищити особовий склад противника, щоб відпало будь-яке бажання захищати свій народ, країну від окупанта,
- військовим кримінальним насильством, правовим терором і бєзпрєдєлом в цивільному тилу заблокувати будь-яке поповнення армії противника, посіяти зневіру, ворожнечу, ненависть до військових, які чинять опір окупанту, на грунті примусової насильницької мобілізації, а тих хто проскочив посадити на корупційну голку,
- забезпечити "сваім камандірам і гєнєралам" безмежну владу над о/с противника з повною безвідповідальністю й карт-бланшем на будь-які втрати, а о/с противника найбільш жорстку відповідальність,
- зруйнувати загальновійськову структуру єдиних збройних угруповань, розформувавши й дезорганізувавши навчені й злагоджені високобоєздатні бойові підрозділи противника,
- забюрократизувати, завалити непритаманною адмінроботою непідконтрольних командирів нижньої бойової ланки, щоб не мали можливості ефективно керувати боєм,
- поставити найслабші, обеззброєні й небоєздатні підрозділи на заздалегідь "підготовлені" відсутністю належних укріплень ділянки фронту, які потрібно здати наступаючому окупанту, дочекатись їх знищення, а виживших посадити за дезертирство,
- наостанок заблокувати будь-яку можливість заміни "свого свєрхефектівного" верховного командного складу.
Правильно - формировать новые))