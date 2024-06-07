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Германия думает о предоставлении Украине еще одной системы ПВО Patriot, - Bloomberg
Правительство Германии рассматривает возможность передать Украине четвертый по счету зенитно-ракетный комплекс Patriot для усиления противовоздушной обороны нашей страны.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, информирует Цензор.НЕТ.
Предполагается, что еще одна батарея ЗРК Patriot от ФРГ дополнит предыдущие три, которые Берлин уже передал или обещал передать в Украину весной, когда Россия усилила ракетные удары по Украине.
Однако собеседники Bloomberg на условиях анонимности рассказали, что немецкое правительство пока не приняло окончательного решения.
К слову, в конце мая Германия объявила, что передаст Украине еще одну систему ПВО Patriot и 500 млн евро помощи.
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показать весь комментарий07.06.2024 19:26
+1 Алекс Скела
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показать весь комментарий07.06.2024 19:28
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Ізраїльські військово - повітряні сили мають намір відмовитись зі своїми застарілими системами протиракетної оборони Patriot у найближчі місяці. Їх планують замінити на більш досконалі засоби протиповітряної оборони.
«Загалом американці мають 480 пускових установок Patriot; тобто 80 батарей, розгорнутих по всьому світу, більшість із яких наразі знаходяться в США, - підраховує він. - Знайти [для України] кілька установок, а що важливіше - систем наведення, має бути нескладно. Але вони цього не зроблять. Думаю, на них [американців] щодо цього надто мало тиснуть».
Причину млявої реакції американського уряду на запити українців щодо ППО аналітик убачає у тому, що Америка наразі має інші геополітичні пріоритети. Найбільшою загрозою у Вашингтоні вважають дестабілізацію західної частини Тихого океану.
А чомусь на естонців кажуть!