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Новости Помощь Украине
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Германия (6725) ПВО (2485) Patriot (251)

Германия думает о предоставлении Украине еще одной системы ПВО Patriot, - Bloomberg

Німеччина розмірковує над наданням Україні ще однієї системи ППО Patriot, - Bloomberg

Правительство Германии рассматривает возможность передать Украине четвертый по счету зенитно-ракетный комплекс Patriot для усиления противовоздушной обороны нашей страны.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, информирует Цензор.НЕТ.

Предполагается, что еще одна батарея ЗРК Patriot от ФРГ дополнит предыдущие три, которые Берлин уже передал или обещал передать в Украину весной, когда Россия усилила ракетные удары по Украине.

Однако собеседники Bloomberg на условиях анонимности рассказали, что немецкое правительство пока не приняло окончательного решения.

К слову, в конце мая Германия объявила, что передаст Украине еще одну систему ПВО Patriot и 500 млн евро помощи.

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Топ комментарии
+4
Харків просить. Харків вимагає. Харків молиться. На черговий Патріот.
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07.06.2024 19:26
+1
А ще одну ракету дасте?
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07.06.2024 19:23
+1
А що тут думати - треба діяти!
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07.06.2024 19:28
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А ще одну ракету дасте?
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07.06.2024 19:23 Ответить
Харків просить. Харків вимагає. Харків молиться. На черговий Патріот.
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07.06.2024 19:26 Ответить
А що тут думати - треба діяти!
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07.06.2024 19:28 Ответить
Ізраїль повністю відмовляється від систем Patriot, які дуже потрібні Україні.

Ізраїльські військово - повітряні сили мають намір відмовитись зі своїми застарілими системами протиракетної оборони Patriot у найближчі місяці. Їх планують замінити на більш досконалі засоби протиповітряної оборони.
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07.06.2024 19:32 Ответить
Френк Ледвідж, колишній офіцер британської військової розвідки, викладач воєнної стратегії та права у Портсмутському університеті:

«Загалом американці мають 480 пускових установок Patriot; тобто 80 батарей, розгорнутих по всьому світу, більшість із яких наразі знаходяться в США, - підраховує він. - Знайти [для України] кілька установок, а що важливіше - систем наведення, має бути нескладно. Але вони цього не зроблять. Думаю, на них [американців] щодо цього надто мало тиснуть».

Причину млявої реакції американського уряду на запити українців щодо ППО аналітик убачає у тому, що Америка наразі має інші геополітичні пріоритети. Найбільшою загрозою у Вашингтоні вважають дестабілізацію західної частини Тихого океану.
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07.06.2024 19:40 Ответить
Это было понятно еще с начала войны когда она стала позиционной и начали давать оружие дозировано
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07.06.2024 22:25 Ответить
треба кожній системи давати власне ім'я в честь видатних особистостей останньої пятирічки. колись першим паровозам ім'я надавали ж! тоді утрєнній тєлємарафет заграє новими фарбами! "сьогодні вночі "зелёнський" збив всі ракети які йшли на жмеринку, а от "дєрьмак" не збив жодної!" ))
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07.06.2024 19:46 Ответить
Не думав я ніколи,що европейці такі тормоза!
А чомусь на естонців кажуть!
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07.06.2024 19:47 Ответить
Когда ты голосовал за комика и за асфальт думать было нужно , щас только ждать что дадут нам по милости.
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07.06.2024 20:26 Ответить
1 шт. булоб над чим думати, поки вони почегуть дупи та озаботяться, с на них щей Білорусія нападе
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07.06.2024 21:32 Ответить
перелогінься кацап
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08.06.2024 10:12 Ответить
Oh, Ja Ja... расміркофуєм.
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08.06.2024 10:41 Ответить
 
 