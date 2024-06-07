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Німеччина розмірковує над наданням Україні ще однієї системи ППО Patriot, - Bloomberg
Уряд Німеччини розглядає можливість передати Україні четвертий за ліком зенітно-ракетний комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони нашої країни.
Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, які обізнані з ситуацією, інформує Цензор.НЕТ.
Передбачається, що ще одна батарея ЗРК Patriot від ФРН доповнить попередні три, які Берлін вже передав або обіцяв передати в Україну навесні, коли Росія посилила ракетні удари по Україні.
Однак співрозмовники Bloomberg на умовах анонімності розповіли, що німецький уряд наразі не ухвалив остаточного рішення.
До слова, наприкінці травня Німеччина оголосила, що передасть Україні ще одну систему ППО Patriot та 500 млн євро допомоги.
Топ коментарі
+4 gr1959
показати весь коментар07.06.2024 19:26
+1 Алекс Скела
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+1 Погрібний Олександр
показати весь коментар07.06.2024 19:28
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Ізраїльські військово - повітряні сили мають намір відмовитись зі своїми застарілими системами протиракетної оборони Patriot у найближчі місяці. Їх планують замінити на більш досконалі засоби протиповітряної оборони.
«Загалом американці мають 480 пускових установок Patriot; тобто 80 батарей, розгорнутих по всьому світу, більшість із яких наразі знаходяться в США, - підраховує він. - Знайти [для України] кілька установок, а що важливіше - систем наведення, має бути нескладно. Але вони цього не зроблять. Думаю, на них [американців] щодо цього надто мало тиснуть».
Причину млявої реакції американського уряду на запити українців щодо ППО аналітик убачає у тому, що Америка наразі має інші геополітичні пріоритети. Найбільшою загрозою у Вашингтоні вважають дестабілізацію західної частини Тихого океану.
А чомусь на естонців кажуть!