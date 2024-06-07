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Німеччина (7090) ППО (2922) Patriot (285)

Німеччина розмірковує над наданням Україні ще однієї системи ППО Patriot, - Bloomberg

Німеччина розмірковує над наданням Україні ще однієї системи ППО Patriot, - Bloomberg

Уряд Німеччини розглядає можливість передати Україні четвертий за ліком зенітно-ракетний комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони нашої країни.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, які обізнані з ситуацією, інформує Цензор.НЕТ.

Передбачається, що ще одна батарея ЗРК Patriot від ФРН доповнить попередні три, які Берлін вже передав або обіцяв передати в Україну навесні, коли Росія посилила ракетні удари по Україні.

Однак співрозмовники Bloomberg на умовах анонімності розповіли, що німецький уряд наразі не ухвалив остаточного рішення.

До слова, наприкінці травня Німеччина оголосила, що передасть Україні ще одну систему ППО Patriot та 500 млн євро допомоги.

Читайте також: Україна може збивати літаки над РФ із ЗРК Patriot, - генерал Бундесверу

 
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Топ коментарі
+4
Харків просить. Харків вимагає. Харків молиться. На черговий Патріот.
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07.06.2024 19:26
+1
А ще одну ракету дасте?
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07.06.2024 19:23
+1
А що тут думати - треба діяти!
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07.06.2024 19:28
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А ще одну ракету дасте?
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07.06.2024 19:23 Відповісти
Харків просить. Харків вимагає. Харків молиться. На черговий Патріот.
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07.06.2024 19:26 Відповісти
А що тут думати - треба діяти!
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07.06.2024 19:28 Відповісти
Ізраїль повністю відмовляється від систем Patriot, які дуже потрібні Україні.

Ізраїльські військово - повітряні сили мають намір відмовитись зі своїми застарілими системами протиракетної оборони Patriot у найближчі місяці. Їх планують замінити на більш досконалі засоби протиповітряної оборони.
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07.06.2024 19:32 Відповісти
Френк Ледвідж, колишній офіцер британської військової розвідки, викладач воєнної стратегії та права у Портсмутському університеті:

«Загалом американці мають 480 пускових установок Patriot; тобто 80 батарей, розгорнутих по всьому світу, більшість із яких наразі знаходяться в США, - підраховує він. - Знайти [для України] кілька установок, а що важливіше - систем наведення, має бути нескладно. Але вони цього не зроблять. Думаю, на них [американців] щодо цього надто мало тиснуть».

Причину млявої реакції американського уряду на запити українців щодо ППО аналітик убачає у тому, що Америка наразі має інші геополітичні пріоритети. Найбільшою загрозою у Вашингтоні вважають дестабілізацію західної частини Тихого океану.
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07.06.2024 19:40 Відповісти
Это было понятно еще с начала войны когда она стала позиционной и начали давать оружие дозировано
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07.06.2024 22:25 Відповісти
треба кожній системи давати власне ім'я в честь видатних особистостей останньої пятирічки. колись першим паровозам ім'я надавали ж! тоді утрєнній тєлємарафет заграє новими фарбами! "сьогодні вночі "зелёнський" збив всі ракети які йшли на жмеринку, а от "дєрьмак" не збив жодної!" ))
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07.06.2024 19:46 Відповісти
Не думав я ніколи,що европейці такі тормоза!
А чомусь на естонців кажуть!
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07.06.2024 19:47 Відповісти
Когда ты голосовал за комика и за асфальт думать было нужно , щас только ждать что дадут нам по милости.
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07.06.2024 20:26 Відповісти
1 шт. булоб над чим думати, поки вони почегуть дупи та озаботяться, с на них щей Білорусія нападе
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07.06.2024 21:32 Відповісти
перелогінься кацап
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08.06.2024 10:12 Відповісти
Oh, Ja Ja... расміркофуєм.
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08.06.2024 10:41 Відповісти
 
 