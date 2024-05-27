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Новости Война
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Финляндия (903) помощь и поддержка (825) Стубб Александр (47)

Финляндия сделает все, чтобы Украина победила, – президент Стубб

Стубб заявив, що Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна сделает все возможное для победы Украины в войне против России.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом, пишет Yle, информирует Цензор.НЕТ.

В понедельник, 27 мая, президент Финляндии Александр Стубб посетил Эстонию, где встретился с президентом страны Аларом Карисом. Главными темами визита стали двусторонние отношения между Финляндией и Эстонией, безопасность и оборона, энергетические вопросы и критическая инфраструктура.

Во время совместной пресс-конференции президент Финляндии заявил, что также стороны обсудили гибридные атаки России, события в Грузии и важность поддержки Украины.

Стубб считает, что сейчас вся политика безопасности должна быть сфокусирована на поддержке Украины в ее противостоянии российской агрессии. По словам финского президента, Европа отстает в вопросе помощи оружием.

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Он также заверил, что со своей стороны Финляндия сделает все, чтобы Украина победила. В то же время разговоры об отправке войск западных стран в Украину Стубб назвал "спекуляцией".

"На данном этапе разговоры о введении войск являются спекуляцией, и позиция Финляндии не изменилась. Финляндия сделает все, чтобы Украина победила", - заявил глава Финляндии.

Ранее финский президент Александр Стубб заявлял, что российский диктатор Владимир Путин понимает только язык силы, поэтому достичь мира в Украине можно только на поле боя.

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Топ комментарии
+5
Фінляндія ще після того як ми переможем, допоможіть нам збудувати таку країну як у вас , без олігархів і підарів
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27.05.2024 16:59
+3
Дякуємо, друзі.
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27.05.2024 17:31
+3
Маннергейм був не тільки військовим, а й управлінцем та дипломатом. Зрозумівши, що його країна воює на боці лузерів, він вчасно уклав вигідний для Суомі сепаратний договір і врятував країну від радянської окупації.
Без сенсу порівнювати його з ЗЕ, цей йолопом був, ним і здохне. Попередньо, добре "прібарахлівшись" на монополізованій ним війні.
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27.05.2024 17:55
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Ні, усе не зробить. Тільки на словах. У тому то й проблемка.
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27.05.2024 16:57 Ответить
Фінляндія ще після того як ми переможем, допоможіть нам збудувати таку країну як у вас , без олігархів і підарів
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27.05.2024 16:59 Ответить
Замініть оманську команду на Банковій
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27.05.2024 17:00 Ответить
Нажаль, із Зеленським та його менеджерами Україна ніколи не переможе. Це вже доведено за п'ять років його менеджменту.
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27.05.2024 17:03 Ответить
Щоб було з самою Фінляндією і фінами, якщо б Маннергейм не посунув Калліо і воювали до перемоги. ФРСР.
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27.05.2024 17:03 Ответить
Маннергейм був не тільки військовим, а й управлінцем та дипломатом. Зрозумівши, що його країна воює на боці лузерів, він вчасно уклав вигідний для Суомі сепаратний договір і врятував країну від радянської окупації.
Без сенсу порівнювати його з ЗЕ, цей йолопом був, ним і здохне. Попередньо, добре "прібарахлівшись" на монополізованій ним війні.
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27.05.2024 17:55 Ответить
Вже все зробили і наробили. Правда, цензор, помийка пропагандонська?
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27.05.2024 17:05 Ответить
недоперепой ?
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27.05.2024 18:33 Ответить
Дякуємо, друзі.
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27.05.2024 17:31 Ответить
Оце вірна постановка цілей.
Все інше - прикладні конкретні деталі.
І досвід у фіннів вже є.
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27.05.2024 19:58 Ответить
 
 