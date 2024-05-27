Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла, - президент Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна зробить все можливе задля перемоги України у війні проти Росії.

Про це він сказав під час пресконференції з естонським колегою Аларом Карісом, пише Yle, інформує Цензор.НЕТ.

У понеділок, 27 травня, президент Фінляндії Александр Стубб відвідав Естонію, де зустрівся з президентом країни Аларом Карісом. Головними темами візиту стали двосторонні відносини між Фінляндією та Естонією, безпека і оборона, енергетичні питання та критична інфраструктура.

Під час спільної пресконференції президент Фінляндії заявив, що також сторони обговорили гібридні атаки Росії, події в Грузії та важливість підтримки України.

Стубб вважає, що наразі вся політика безпеки має бути сфокусована на підтримці України у її протистоянні російській агресії. За словами фінського президента, Європа відстає в питанні допомоги зброєю.

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Він також запевнив, що зі свого боку Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла. Водночас розмови про відправку військ західних країн в Україну Стубб назвав "спекуляцією".

"На даному етапі розмови про введення військ є спекуляцією, і позиція Фінляндії не змінилася. Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла", - заявив очільник Фінляндії.

Раніше фінський президент Александр Стубб заявляв, що що російський диктатор Володимир Путін розуміє лише мову сили, тож досягти миру в Україні можна лише на полі бою.

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