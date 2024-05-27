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Новини Війна
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Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла, - президент Стубб

Стубб заявив, що Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна зробить все можливе задля перемоги України у війні проти Росії.

Про це він сказав під час пресконференції з естонським колегою Аларом Карісом, пише Yle, інформує Цензор.НЕТ.

У понеділок, 27 травня, президент Фінляндії Александр Стубб відвідав Естонію, де зустрівся з президентом країни Аларом Карісом. Головними темами візиту стали двосторонні відносини між Фінляндією та Естонією, безпека і оборона, енергетичні питання та критична інфраструктура.

Під час спільної пресконференції президент Фінляндії заявив, що також сторони обговорили гібридні атаки Росії, події в Грузії та важливість підтримки України.

Стубб вважає, що наразі вся політика безпеки має бути сфокусована на підтримці України у її протистоянні російській агресії. За словами фінського президента, Європа відстає в питанні допомоги зброєю.

Читайте також: Фінляндія виділила на підтримку України вже майже 3 млрд євро, - Стубб

Він також запевнив, що зі свого боку Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла. Водночас розмови про відправку військ західних країн в Україну Стубб назвав "спекуляцією".

"На даному етапі розмови про введення військ є спекуляцією, і позиція Фінляндії не змінилася. Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла", - заявив очільник Фінляндії.

Раніше фінський президент Александр Стубб заявляв, що що російський диктатор Володимир Путін розуміє лише мову сили, тож досягти миру в Україні можна лише на полі бою. 

Читайте також: Найкращий спосіб уникнути війни - менше говорити і більше готуватися, - президент Фінляндії Стубб

Автор: 

Фінляндія (1303) допомога і підтримка (1160) Стубб Александр (84)


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Топ коментарі
+5
Фінляндія ще після того як ми переможем, допоможіть нам збудувати таку країну як у вас , без олігархів і підарів
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27.05.2024 16:59
+3
Дякуємо, друзі.
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27.05.2024 17:31
+3
Маннергейм був не тільки військовим, а й управлінцем та дипломатом. Зрозумівши, що його країна воює на боці лузерів, він вчасно уклав вигідний для Суомі сепаратний договір і врятував країну від радянської окупації.
Без сенсу порівнювати його з ЗЕ, цей йолопом був, ним і здохне. Попередньо, добре "прібарахлівшись" на монополізованій ним війні.
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27.05.2024 17:55
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Ні, усе не зробить. Тільки на словах. У тому то й проблемка.
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27.05.2024 16:57 Відповісти
Фінляндія ще після того як ми переможем, допоможіть нам збудувати таку країну як у вас , без олігархів і підарів
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27.05.2024 16:59 Відповісти
Замініть оманську команду на Банковій
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27.05.2024 17:00 Відповісти
Нажаль, із Зеленським та його менеджерами Україна ніколи не переможе. Це вже доведено за п'ять років його менеджменту.
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27.05.2024 17:03 Відповісти
Щоб було з самою Фінляндією і фінами, якщо б Маннергейм не посунув Калліо і воювали до перемоги. ФРСР.
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27.05.2024 17:03 Відповісти
Маннергейм був не тільки військовим, а й управлінцем та дипломатом. Зрозумівши, що його країна воює на боці лузерів, він вчасно уклав вигідний для Суомі сепаратний договір і врятував країну від радянської окупації.
Без сенсу порівнювати його з ЗЕ, цей йолопом був, ним і здохне. Попередньо, добре "прібарахлівшись" на монополізованій ним війні.
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27.05.2024 17:55 Відповісти
Вже все зробили і наробили. Правда, цензор, помийка пропагандонська?
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27.05.2024 17:05 Відповісти
недоперепой ?
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27.05.2024 18:33 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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27.05.2024 17:31 Відповісти
Оце вірна постановка цілей.
Все інше - прикладні конкретні деталі.
І досвід у фіннів вже є.
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27.05.2024 19:58 Відповісти
 
 