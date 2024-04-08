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Новини Війна
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Єдиний спосіб досягти миру в Україні - це поле бою, - Стубб

александр,стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що російський диктатор Володимир Путін розуміє лише мову сили, тож досягти миру в Україні можна лише на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Я багато років брав участь у мирному посередництві, і, звичайно, коли ви виступаєте посередником, усе починається з діалогу, а після діалогу ви починаєте встановлювати параметри. Але я думаю, що в цьому конкретному випадку холодна правда полягає в тому, що єдиний спосіб досягти миру - це поле бою", - заявив Стубб.

Він додав, що російський диктатор розуміє лише силу.

"І з усіх боків ця війна занадто важлива для нього, щоб її програти. Я просто іноді ставлю собі питання, чи не є мир майже неможливим з його погляду, але я думаю, що є зрушення в мові, яка виходить від українців і президента Зеленського", - заявив Стубб.

Він підкреслив, що зокрема, це розмови про мирний форум, який потрібен.

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"Очевидно, що швейцарці прийматимуть його на якомусь етапі в найближчому майбутньому, але мир має бути двостороннім. Це не тільки односторонній шлях. Необхідно, щоб на певному етапі шляхи зустрілися. Але коли для цього будуть відповідні умови, я не знаю. Чесно кажучи, зараз у нас немає абсолютно ніякого політичного діалогу з Росією. І я не думаю, що ми можемо, та й не повинні", - заявив президент Фінляндії.

Автор: 

путін володимир (23766) Стубб Александр (81)


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Топ коментарі
+7
Шансів на мир без знищення мордору просто не існує!
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08.04.2024 09:43
+6
"Західні народи стоять перед такою самою неминучою конечністю, як і ми, воювати з Москвою в обороні свого незалежного існування. Тільки у нас ця цілком ясна ситуація виступає в найгострішій, безпосередній формі, а в них вона не така виразна, не така гостра».
Степан Бандера
("Ще одна ілюзія миру", 1949 рік)
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08.04.2024 09:46
+5
це, торкнулося майже всіх європейських чиновників.
вони розраховували на пенсію від газпрому, але кляті українці уперлися.
третій рік у ступорі. ніяк не можуть дебет з кредитом звести. звикли шикувати, за кремлівське бабло.
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08.04.2024 09:55
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Шансів на мир без знищення мордору просто не існує!
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08.04.2024 09:43 Відповісти
От тільки шансів знищення мордору не існуе взагалі. Для цього треба створити інший Мордор, рівний йому по силам і ресурсам.
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08.04.2024 09:46 Відповісти
Ви вважаєте що прямо таки ніхто на планеті не може наваляти мордору????
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08.04.2024 09:49 Відповісти
крім США та Китаю нанести повну стратегічну і військову поразку ні..... Пощипати, послабити, провести успішний військовий відрізок так, але щоб роздавити армію, так щоб вона фактично престала існувати - тільки США та Китай......
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08.04.2024 09:57 Відповісти
На чужій території армії США буде важко воювати. Навіть в Афганістані були проблеми з логістикою.
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08.04.2024 10:11 Відповісти
не буде США воювати з росією. По великому застосунку у них і причин на це не має. Конкретно на США рф не нападає, жодному громадянину США фізично не загрожує.... Вони домовляться між собою як за часів Карибської Кризи у 60-х роках під лозунгом "Треба запобігти ядерній війні і не допустити знищення світу" , а інші країни просто приймуть ці домовленності......
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08.04.2024 10:17 Відповісти
тоді сирисири хоч виконував взяті на себе домовленості. а цей мордор вже зовсім не такий. йому плювати на угоди, на міжнародне право. Тому ніяких угод з ними мабуть вже не буде. будуть поволі душити їх - санкціями, на полі бою, підривати їх із середини аж поки вони не повторять долю сирисири. принаймні так виглядає найбільш вірогідний шлях.
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08.04.2024 12:32 Відповісти
Сирський вернув Купьянськ і половину Харьківщини
Якби це не було б зроблено - кацапи вже б підійшли до Дніпра
Притримай язика, козаче
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08.04.2024 13:06 Відповісти
де я тут писав про Сирського?
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08.04.2024 13:22 Відповісти
Якщо не писав про Сирського - я вибачаюсь за непорозуміння
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08.04.2024 13:31 Відповісти
я писав про СириСири (совок колишній). А щодо Сирського, то він - один з кращих українських воєначальників. ще з часів виводу військ із Дебальцево.. так само як Залужний, Муженко, Забродський, Марченко, Кривонос та інші поважні генерали.
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08.04.2024 13:48 Відповісти
Інші Мордори вже існують (Китай, США). Але зараз вони вони вважають за краще уникати прямих зіткнень і нацьковують на "заклятих друзів" своїх проксі. У майбутньому вони неодмінно стикнуться одне з одним, бо "вижити має тільки один, або ніхто".
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08.04.2024 11:06 Відповісти
Тільки зсередини, але це вже зовсім інша історія.
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08.04.2024 11:59 Відповісти
Ви погано знаєте історію. Їх "*******" всі кому не ліньки, у всі часи. А якщо ви натякаєте на розмір їхньої "території", то це результат окупації малих і розрізнених народів. Просто нікому із серйозних гравців до цього не було жодного інтересу. До речі, у китайців прокинувся інтерес до східних територій. Так, що жарт про "конфлікт на українсько-китайському кордоні" може стати реальністю, а "велика, єдина та неподільна" може "скукожитися" до початкових розмірів мокшанських боліт.
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08.04.2024 17:03 Відповісти
як так?
он, шольц від імені всіх, заявив, що от от, плєшивий усвідомить, закінчить війну і добровільно приїде в гаагу.
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08.04.2024 09:46 Відповісти
Пане,я не Щольц!!!
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08.04.2024 09:48 Відповісти
Розкажи це Рижому. Скільки б грошей, людей та техніки витратили б американці, щоб знищити все те рюське, яке згоріло в багатостраждальній Неньці.
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08.04.2024 09:49 Відповісти
"Західні народи стоять перед такою самою неминучою конечністю, як і ми, воювати з Москвою в обороні свого незалежного існування. Тільки у нас ця цілком ясна ситуація виступає в найгострішій, безпосередній формі, а в них вона не така виразна, не така гостра».
Степан Бандера
("Ще одна ілюзія миру", 1949 рік)
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08.04.2024 09:46 Відповісти
Як легко казати подібні речі коли особисто тебе це не торкнеться.
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08.04.2024 09:48 Відповісти
Не факт.
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08.04.2024 09:50 Відповісти
це, торкнулося майже всіх європейських чиновників.
вони розраховували на пенсію від газпрому, але кляті українці уперлися.
третій рік у ступорі. ніяк не можуть дебет з кредитом звести. звикли шикувати, за кремлівське бабло.
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08.04.2024 09:55 Відповісти
ахеренный способ! Но для начала нужно обозначить реалистично-достижимые цели войны, а не "гипотетические границы" 1991 года........
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08.04.2024 09:55 Відповісти
кордон 1991 не гіпотетичний, а чітко прописаний в кадастрах оон. питання, що вихід на кордон, нічого не вирішить, а тільки дасть час кацапам, для підготовки до нової війни.
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08.04.2024 09:57 Відповісти
Юридично це зрозуміло - територія України і все таке, проте військовим шляхом особисто Я вважаю цю мету недосяжною, нам би втримати те що маємо зараз, а щоб наступати на такі огроменні заміновані території, де оборона будувалася роки треба мати кількісну перевагу у живій силі і дуже значну, а такого ніколи не буде в рфії 140 мільйонів, а в нас ледве 35 набереться, це з усіма ухилянтами що закордон повтікали.......
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08.04.2024 10:02 Відповісти

"єдиний спосіб досягти миру - це поле бою"(с).. плюс - "вирізання" Українцями воЄнно-промислового тилу Московії..
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08.04.2024 09:57 Відповісти
ніяк не можна, бо то, частково, буржуйський бізнес.
нам же чітко повідомили.
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08.04.2024 09:59 Відповісти
..не споживайте (про)кацапську пропаганду
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08.04.2024 10:08 Відповісти
БЕЗ ЗБРОЇ ,ПОЛЕ БОЮ - МОГИЛА
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08.04.2024 10:15 Відповісти
хфілософ ти, кулі...
Якби на тимчасово-окупованих територіях кожен українець взя би сокиру та зарубав на дорозі хоча б ОДНОГО москаля - Україна давно була б москві
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08.04.2024 13:08 Відповісти
поки що "хфілософ ти" і Твоя "хФілосовія" прикривається "ЯКБИ".На тимчасовано-окупованих("там же наші люди "за висловлюваннями "здебілів і кучмарика"-"ждуни куйла". а не на тимчасово -окупованих "ждуни" і пиріжки з лєзвіями ,та голками випікають і з єхидними "улибками "пригощайтесь" для ЗСУ.донецько-луганське поле для багатьох стало могилою і земля ця рясно окроплена кров"ю українського народу
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08.04.2024 13:30 Відповісти
поле бою - це мозок людини
а зброя не тільки те що стріляє кулями та снарядами
це я до того
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08.04.2024 14:04 Відповісти
а я до того, що в цьому реальному українському полі, багато мозгів талановитих українських людей , кровопивця куйло ,з мозгами антихриста, знищив...Вічна їм пам'ять
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08.04.2024 14:12 Відповісти
 
 