Єдиний спосіб досягти миру в Україні - це поле бою, - Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що російський диктатор Володимир Путін розуміє лише мову сили, тож досягти миру в Україні можна лише на полі бою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
"Я багато років брав участь у мирному посередництві, і, звичайно, коли ви виступаєте посередником, усе починається з діалогу, а після діалогу ви починаєте встановлювати параметри. Але я думаю, що в цьому конкретному випадку холодна правда полягає в тому, що єдиний спосіб досягти миру - це поле бою", - заявив Стубб.
Він додав, що російський диктатор розуміє лише силу.
"І з усіх боків ця війна занадто важлива для нього, щоб її програти. Я просто іноді ставлю собі питання, чи не є мир майже неможливим з його погляду, але я думаю, що є зрушення в мові, яка виходить від українців і президента Зеленського", - заявив Стубб.
Він підкреслив, що зокрема, це розмови про мирний форум, який потрібен.
"Очевидно, що швейцарці прийматимуть його на якомусь етапі в найближчому майбутньому, але мир має бути двостороннім. Це не тільки односторонній шлях. Необхідно, щоб на певному етапі шляхи зустрілися. Але коли для цього будуть відповідні умови, я не знаю. Чесно кажучи, зараз у нас немає абсолютно ніякого політичного діалогу з Росією. І я не думаю, що ми можемо, та й не повинні", - заявив президент Фінляндії.
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Якби це не було б зроблено - кацапи вже б підійшли до Дніпра
Притримай язика, козаче
он, шольц від імені всіх, заявив, що от от, плєшивий усвідомить, закінчить війну і добровільно приїде в гаагу.
Степан Бандера
("Ще одна ілюзія миру", 1949 рік)
вони розраховували на пенсію від газпрому, але кляті українці уперлися.
третій рік у ступорі. ніяк не можуть дебет з кредитом звести. звикли шикувати, за кремлівське бабло.
"єдиний спосіб досягти миру - це поле бою"(с).. плюс - "вирізання" Українцями воЄнно-промислового тилу Московії..
нам же чітко повідомили.
Якби на тимчасово-окупованих територіях кожен українець взя би сокиру та зарубав на дорозі хоча б ОДНОГО москаля - Україна давно була б москві
а зброя не тільки те що стріляє кулями та снарядами
це я до того