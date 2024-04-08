Єдиний спосіб досягти миру в Україні - це поле бою, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що російський диктатор Володимир Путін розуміє лише мову сили, тож досягти миру в Україні можна лише на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Я багато років брав участь у мирному посередництві, і, звичайно, коли ви виступаєте посередником, усе починається з діалогу, а після діалогу ви починаєте встановлювати параметри. Але я думаю, що в цьому конкретному випадку холодна правда полягає в тому, що єдиний спосіб досягти миру - це поле бою", - заявив Стубб.

Він додав, що російський диктатор розуміє лише силу.

"І з усіх боків ця війна занадто важлива для нього, щоб її програти. Я просто іноді ставлю собі питання, чи не є мир майже неможливим з його погляду, але я думаю, що є зрушення в мові, яка виходить від українців і президента Зеленського", - заявив Стубб.

Він підкреслив, що зокрема, це розмови про мирний форум, який потрібен.

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"Очевидно, що швейцарці прийматимуть його на якомусь етапі в найближчому майбутньому, але мир має бути двостороннім. Це не тільки односторонній шлях. Необхідно, щоб на певному етапі шляхи зустрілися. Але коли для цього будуть відповідні умови, я не знаю. Чесно кажучи, зараз у нас немає абсолютно ніякого політичного діалогу з Росією. І я не думаю, що ми можемо, та й не повинні", - заявив президент Фінляндії.