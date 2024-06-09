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армія рф (16200) Bloomberg (233) найманці рф (2026)

Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати на боці Росії у війні проти України, зокрема ними підсилили наступ на Харківщині, - Bloomberg

Найманці Африканського корпусу

Російські чиновники все частіше погрожують іноземним студентам та мігрантам не продовжувати візи, якщо вони не погодяться приєднатися до лав армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на європейських чиновників.

Вони зазначають, що російські загарбники використовують тактику ПВК "Вагнер". Деякі африканці, які перебували в Росії з робочими візами, були затримані та змушені обирати між депортацією та участю в бойових діях. За словами одного з європеських чиновників, деяким з них вдалося підкупити посадовців, щоб вони залишилися в країні й уникнули військової служби.

Інший європейський чиновник наголосив, що мігрантів та іноземних студентів почали примусова відправляти на війну від початку повномасштабного вторгнення. При цьому такі підрозділи зазначають особливо високих втрат, оскільки все частішерозгортаються в ризикованих наступальних маневрах для захисту більш навчених підрозділів.

Bloomberg зазначило, що  речниця російського МЗС не відповіла на електронний лист із проханням прокоментувати цю ситуацію.

За данними української розвідки, Росія вербує найманців на війну з Україною щонайменше з 21 країни, включаючи кілька країн Африки. Найманцям  пропонують вигідні бонуси та зарплати для тих, хто приєднається як солдат за контрактом. Вербувальники також націлювалися на мігрантів і студентів, які раніше шукали роботу в Росії, і в деяких випадках заманювали інших обіцянками прибуткової роботи, перш ніж змусити їх навчатися та відправляти на фронт.

"Здатність Росії мобілізувати значно більшу кількість військ може стати значущим фактором у війні, оскільки президент Володимир Путін прагне отримати вигоду від зміни імпульсу цього року", - пише Bloomberg.

Нагадаємо,  у квітні британська розвдка повідомла, що на взяття Вовчанська росіяни кинули підрозділи "Африканського корпусу" разом з регулярними російськими військами та загонами "Шторм Z".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Іноземний найманець армії РФ намагається пояснити, як він отримав поранення на Донеччині: "Три дрона, форест". ВIДЕО

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Топ коментарі
+14
А у нас скільки їх "вчилося"? У Харкові до 22 року ввечері усі кав'ярні були забиті "арабами", до яких приєднувалися наші "цнотливі" дівчата.
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09.06.2024 14:43
+9
Деякі африканці, які перебували в Росії з робочими візами, були затримані та змушені обирати між депортацією та участю в бойових діях. Джерело:

Деякі українці ризикують життям, перепливаючи Тису. Як же мені шкода африканців, яких тоталітарний кремль ставить перед нелюдським вибором - воювати або бути депортованим з раші.
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09.06.2024 14:25
+7
Якому притомному іноземцю прийде у голову отримувати освіту у Роісі...
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09.06.2024 14:19
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Якому притомному іноземцю прийде у голову отримувати освіту у Роісі...
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09.06.2024 14:19 Відповісти
А у нас скільки їх "вчилося"? У Харкові до 22 року ввечері усі кав'ярні були забиті "арабами", до яких приєднувалися наші "цнотливі" дівчата.
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09.06.2024 14:43 Відповісти
У нас - точно знаю, з Африканського континенту - медичний коледж, КПІ, Лєгпром - точно.
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09.06.2024 14:51 Відповісти
Та там половина тих "студентів" наркотою промишляють Або дилерствують або кур"єрами працюють Поліцаям "нарізали завдання" -от вони й роблять "чорним" "пропозицію від якої неможливо відмовиться"Раніше на таких "висяки" вішали - а зараз воювать відправляють
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09.06.2024 14:48 Відповісти
Тільки той хто несповна розуму може добровільно їхати працювати навчатись а тим більше мешкати на рашистьский рєйх...
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09.06.2024 14:24 Відповісти
Африканський корпус...це так ортодоксально , в кращих московитських традиціях. Що ж ,буде кому творить класичну московитську поезію. Тьху.
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09.06.2024 14:24 Відповісти
Деякі африканці, які перебували в Росії з робочими візами, були затримані та змушені обирати між депортацією та участю в бойових діях. Джерело:

Деякі українці ризикують життям, перепливаючи Тису. Як же мені шкода африканців, яких тоталітарний кремль ставить перед нелюдським вибором - воювати або бути депортованим з раші.
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09.06.2024 14:25 Відповісти
моторошне порівняння. Але ви праві
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09.06.2024 15:31 Відповісти
Ой як жаль чорнявих!!
Такі бідні.
У кожного є вибір, і вони його зробили.
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09.06.2024 14:45 Відповісти
Червякам пох яким м'ясом закусювати
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09.06.2024 14:47 Відповісти
А де десятки тисяч іноземних студентів які проходили навчання в українських ВИШах? Тобто в Україні не бракує людей у війську? Варто брати приклад з Франції і оголошувати набір по всьому світі в іноземні легіони з майбутнім громадянством як це роблять французи.звичайно це потребує грошей, але війна це дорога справа за будь яких розкладів.
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09.06.2024 14:49 Відповісти
>> Некоторые африканцы, которые находились в России с рабочими визами, были задержаны и вынуждены выбирать между депортацией и участием в боевых действиях >>
Znachit etjih martjishek njekto njezastavljal - im dalji vibor, i onji svoij vibor sdjelalji.
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09.06.2024 15:05 Відповісти
Ой, вы будто не знаете что значит в России и в Украине понятие ''дали выбор''?
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09.06.2024 15:18 Відповісти
Потрібно просто подивитися в який з них виїзд чоловіків за кордон вільний. І буде ясно де вибору більше.
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09.06.2024 15:24 Відповісти
ясно шо в рашці. в них ж вибір між звалити в свої їпєня та продовжувати дохнути на бомбасі.
в України такого вибору нема
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09.06.2024 15:45 Відповісти
Трошки не так. Є вибір: бути агресором і напасти на сусідню країну з метою знищення нації і бути патріотом і захищати свою країну і народ від знищення.
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10.06.2024 01:37 Відповісти
Зрозуміло, реальних москалів путька економить, на війну посилає всякий непотріб.

ПС: "Путін прагне отримати вигоду від зміни імпульсу цього року" Джерело:

І що це за імпульс??
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09.06.2024 15:45 Відповісти
Роблять з них жертв.. а в реальності це найманці які мають вибір чи виїхати чи піти вбивати на 4-5 тис у.е ... і вони вибирають війну
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09.06.2024 16:14 Відповісти
Те саме як з орків це найманці, які зараз фактично йдуть на війну за гроші, тому що немає примусової мобілізації і кордони відкриті....

І це треба доносити в світі західній аудиторії...
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09.06.2024 16:21 Відповісти
Все дуже просто,всього дві речі-економіка козлостану, та мотивація у матеріальному плані наших людей,про економіку параші говорити немає чого,а от у нас людина якій пропонують контракт отримає "підйомні" аж...20 000 грн.,про що можна говорити?
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09.06.2024 16:25 Відповісти
У них еще и регионы доплачивают к подьемным + куча всяких обещалок и реальных льгот.
У нас же моносброд забрал деньги у Громад, якобы "на дроны" - теперь нема ни дронов (кроме сбу и волонтерства для всу) ни денег у Громад
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09.06.2024 16:29 Відповісти
Їх там дуже жорстко дурять з грошима, але вивіски діють.
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09.06.2024 17:39 Відповісти
Целенаправленно у нас провалена дипломатия. При Порохе все работало, несмотря на:
Отсутствие монобольшинства
Противодействие опжз
Противодействие газовой мафии
Противодействие меркельши и трумпа - самых влиятельных лидера (по факту должности) в мире на тот момент
Ну и несмотря на отсутствие асфальтного фронта и миллиарда деревьев ..
Что не так
И кто будет спасать страну, восстанавливать Государственность???!!?
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09.06.2024 16:26 Відповісти
Легіон Аляксандра Сіргєєча Пушкіна
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09.06.2024 19:45 Відповісти
Цікаво - українськи виборці-ухилянти зеленского платять по 10 тис дол. за перетин кордону з Европою. Може за ці гроші найняти пару найманців з хрін йього знає з відки. Так ні - тікають і при цьому 59% підтримують зеленского - так чого ви тікаєте - захищайте свій вибір.
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09.06.2024 20:16 Відповісти
А в Україні мігрантів ніхто не чіпає, навпаки їх запрошують працювати на заводи, селять в общаги де не треба платити комуналку. Спитайте будь-кого з Чернівців
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09.06.2024 22:10 Відповісти
Бо найманцям треба платити. А наші можновладці не хочуть їм платити бо краще вкрасти гроші а найманців-іноземців обдурити
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10.06.2024 01:34 Відповісти
Особливо, якщо мета можновладців - здати Україну на радість х..йлу.
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10.06.2024 01:41 Відповісти
 
 