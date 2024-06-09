Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати на боці Росії у війні проти України, зокрема ними підсилили наступ на Харківщині, - Bloomberg

Російські чиновники все частіше погрожують іноземним студентам та мігрантам не продовжувати візи, якщо вони не погодяться приєднатися до лав армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на європейських чиновників.

Вони зазначають, що російські загарбники використовують тактику ПВК "Вагнер". Деякі африканці, які перебували в Росії з робочими візами, були затримані та змушені обирати між депортацією та участю в бойових діях. За словами одного з європеських чиновників, деяким з них вдалося підкупити посадовців, щоб вони залишилися в країні й уникнули військової служби.

Інший європейський чиновник наголосив, що мігрантів та іноземних студентів почали примусова відправляти на війну від початку повномасштабного вторгнення. При цьому такі підрозділи зазначають особливо високих втрат, оскільки все частішерозгортаються в ризикованих наступальних маневрах для захисту більш навчених підрозділів.

Bloomberg зазначило, що речниця російського МЗС не відповіла на електронний лист із проханням прокоментувати цю ситуацію.

За данними української розвідки, Росія вербує найманців на війну з Україною щонайменше з 21 країни, включаючи кілька країн Африки. Найманцям пропонують вигідні бонуси та зарплати для тих, хто приєднається як солдат за контрактом. Вербувальники також націлювалися на мігрантів і студентів, які раніше шукали роботу в Росії, і в деяких випадках заманювали інших обіцянками прибуткової роботи, перш ніж змусити їх навчатися та відправляти на фронт.

"Здатність Росії мобілізувати значно більшу кількість військ може стати значущим фактором у війні, оскільки президент Володимир Путін прагне отримати вигоду від зміни імпульсу цього року", - пише Bloomberg.

Нагадаємо, у квітні британська розвдка повідомла, що на взяття Вовчанська росіяни кинули підрозділи "Африканського корпусу" разом з регулярними російськими військами та загонами "Шторм Z".

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