Кремль заставил тысячи мигрантов и иностранных студентов воевать на стороне России в войне против Украины, в частности, ими усилили наступление на Харьковщине, - Bloomberg
Российские чиновники все чаще угрожают иностранным студентам и мигрантам не продлевать визы, если они не согласятся присоединиться к рядам армии РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.
Они отмечают, что российские захватчики используют тактику ЧВК "Вагнер". Некоторые африканцы, которые находились в России с рабочими визами, были задержаны и вынуждены выбирать между депортацией и участием в боевых действиях. По словам одного из европейских чиновников, некоторым из них удалось подкупить чиновников, чтобы они остались в стране и избежали военной службы.
Другой европейский чиновник отметил, что мигрантов и иностранных студентов начали принудительно отправлять на войну с начала полномасштабного вторжения. При этом такие подразделения несут особенно высокие потери, поскольку все чаще разворачиваются в рискованных наступательных маневрах для защиты более обученных подразделений.
Bloomberg отметило, что спикер российского МИДа не ответила на электронное письмо с просьбой прокомментировать эту ситуацию.
По данным украинской разведки, Россия вербует наемников на войну с Украиной по меньшей мере из 21 страны, включая несколько стран Африки. Наемникам предлагают выгодные бонусы и зарплаты для тех, кто присоединится как солдат по контракту. Вербовщики также нацеливались на мигрантов и студентов, которые ранее искали работу в России, и в некоторых случаях заманивали других обещаниями прибыльной работы, прежде чем заставить их учиться и отправлять на фронт.
"Способность России мобилизовать значительно большее количество войск может стать значимым фактором в войне, поскольку президент Владимир Путин стремится извлечь выгоду от изменения импульса в этом году", - пишет Bloomberg.
Напомним, в апреле британская розвдка сообщала, что на взятие Волчанска россияне бросили подразделения "Африканского корпуса" вместе с регулярными российскими войсками и отрядами "Шторм Z".
Пожалуйста, подождите...
Деякі українці ризикують життям, перепливаючи Тису. Як же мені шкода африканців, яких тоталітарний кремль ставить перед нелюдським вибором - воювати або бути депортованим з раші.
Такі бідні.
У кожного є вибір, і вони його зробили.
Znachit etjih martjishek njekto njezastavljal - im dalji vibor, i onji svoij vibor sdjelalji.
в України такого вибору нема
ПС: "Путін прагне отримати вигоду від зміни імпульсу цього року" Джерело:
І що це за імпульс??
І це треба доносити в світі західній аудиторії...
У нас же моносброд забрал деньги у Громад, якобы "на дроны" - теперь нема ни дронов (кроме сбу и волонтерства для всу) ни денег у Громад
Отсутствие монобольшинства
Противодействие опжз
Противодействие газовой мафии
Противодействие меркельши и трумпа - самых влиятельных лидера (по факту должности) в мире на тот момент
Ну и несмотря на отсутствие асфальтного фронта и миллиарда деревьев ..
Что не так
И кто будет спасать страну, восстанавливать Государственность???!!?