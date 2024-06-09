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армия РФ (18042) Bloomberg (218) наемники рф (2053)

Кремль заставил тысячи мигрантов и иностранных студентов воевать на стороне России в войне против Украины, в частности, ими усилили наступление на Харьковщине, - Bloomberg

Найманці Африканського корпусу

Российские чиновники все чаще угрожают иностранным студентам и мигрантам не продлевать визы, если они не согласятся присоединиться к рядам армии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Они отмечают, что российские захватчики используют тактику ЧВК "Вагнер". Некоторые африканцы, которые находились в России с рабочими визами, были задержаны и вынуждены выбирать между депортацией и участием в боевых действиях. По словам одного из европейских чиновников, некоторым из них удалось подкупить чиновников, чтобы они остались в стране и избежали военной службы.

Другой европейский чиновник отметил, что мигрантов и иностранных студентов начали принудительно отправлять на войну с начала полномасштабного вторжения. При этом такие подразделения несут особенно высокие потери, поскольку все чаще разворачиваются в рискованных наступательных маневрах для защиты более обученных подразделений.

Bloomberg отметило, что спикер российского МИДа не ответила на электронное письмо с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

По данным украинской разведки, Россия вербует наемников на войну с Украиной по меньшей мере из 21 страны, включая несколько стран Африки. Наемникам предлагают выгодные бонусы и зарплаты для тех, кто присоединится как солдат по контракту. Вербовщики также нацеливались на мигрантов и студентов, которые ранее искали работу в России, и в некоторых случаях заманивали других обещаниями прибыльной работы, прежде чем заставить их учиться и отправлять на фронт.

"Способность России мобилизовать значительно большее количество войск может стать значимым фактором в войне, поскольку президент Владимир Путин стремится извлечь выгоду от изменения импульса в этом году", - пишет Bloomberg.

Напомним, в апреле британская розвдка сообщала, что на взятие Волчанска россияне бросили подразделения "Африканского корпуса" вместе с регулярными российскими войсками и отрядами "Шторм Z".

Также смотрите: Иностранный наемник армии РФ пытается объяснить, как он получил ранение на Донетчине: "Три дрона, форест". ВИДЕО
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Топ комментарии
+14
А у нас скільки їх "вчилося"? У Харкові до 22 року ввечері усі кав'ярні були забиті "арабами", до яких приєднувалися наші "цнотливі" дівчата.
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09.06.2024 14:43
+9
Деякі африканці, які перебували в Росії з робочими візами, були затримані та змушені обирати між депортацією та участю в бойових діях. Джерело:

Деякі українці ризикують життям, перепливаючи Тису. Як же мені шкода африканців, яких тоталітарний кремль ставить перед нелюдським вибором - воювати або бути депортованим з раші.
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09.06.2024 14:25
+7
Якому притомному іноземцю прийде у голову отримувати освіту у Роісі...
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09.06.2024 14:19
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Якому притомному іноземцю прийде у голову отримувати освіту у Роісі...
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09.06.2024 14:19 Ответить
А у нас скільки їх "вчилося"? У Харкові до 22 року ввечері усі кав'ярні були забиті "арабами", до яких приєднувалися наші "цнотливі" дівчата.
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09.06.2024 14:43 Ответить
У нас - точно знаю, з Африканського континенту - медичний коледж, КПІ, Лєгпром - точно.
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09.06.2024 14:51 Ответить
Та там половина тих "студентів" наркотою промишляють Або дилерствують або кур"єрами працюють Поліцаям "нарізали завдання" -от вони й роблять "чорним" "пропозицію від якої неможливо відмовиться"Раніше на таких "висяки" вішали - а зараз воювать відправляють
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09.06.2024 14:48 Ответить
Тільки той хто несповна розуму може добровільно їхати працювати навчатись а тим більше мешкати на рашистьский рєйх...
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09.06.2024 14:24 Ответить
Африканський корпус...це так ортодоксально , в кращих московитських традиціях. Що ж ,буде кому творить класичну московитську поезію. Тьху.
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09.06.2024 14:24 Ответить
Деякі африканці, які перебували в Росії з робочими візами, були затримані та змушені обирати між депортацією та участю в бойових діях. Джерело:

Деякі українці ризикують життям, перепливаючи Тису. Як же мені шкода африканців, яких тоталітарний кремль ставить перед нелюдським вибором - воювати або бути депортованим з раші.
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09.06.2024 14:25 Ответить
моторошне порівняння. Але ви праві
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09.06.2024 15:31 Ответить
Ой як жаль чорнявих!!
Такі бідні.
У кожного є вибір, і вони його зробили.
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09.06.2024 14:45 Ответить
Червякам пох яким м'ясом закусювати
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09.06.2024 14:47 Ответить
А де десятки тисяч іноземних студентів які проходили навчання в українських ВИШах? Тобто в Україні не бракує людей у війську? Варто брати приклад з Франції і оголошувати набір по всьому світі в іноземні легіони з майбутнім громадянством як це роблять французи.звичайно це потребує грошей, але війна це дорога справа за будь яких розкладів.
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09.06.2024 14:49 Ответить
>> Некоторые африканцы, которые находились в России с рабочими визами, были задержаны и вынуждены выбирать между депортацией и участием в боевых действиях >>
Znachit etjih martjishek njekto njezastavljal - im dalji vibor, i onji svoij vibor sdjelalji.
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09.06.2024 15:05 Ответить
Ой, вы будто не знаете что значит в России и в Украине понятие ''дали выбор''?
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09.06.2024 15:18 Ответить
Потрібно просто подивитися в який з них виїзд чоловіків за кордон вільний. І буде ясно де вибору більше.
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09.06.2024 15:24 Ответить
ясно шо в рашці. в них ж вибір між звалити в свої їпєня та продовжувати дохнути на бомбасі.
в України такого вибору нема
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09.06.2024 15:45 Ответить
Трошки не так. Є вибір: бути агресором і напасти на сусідню країну з метою знищення нації і бути патріотом і захищати свою країну і народ від знищення.
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10.06.2024 01:37 Ответить
Зрозуміло, реальних москалів путька економить, на війну посилає всякий непотріб.

ПС: "Путін прагне отримати вигоду від зміни імпульсу цього року" Джерело:

І що це за імпульс??
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09.06.2024 15:45 Ответить
Роблять з них жертв.. а в реальності це найманці які мають вибір чи виїхати чи піти вбивати на 4-5 тис у.е ... і вони вибирають війну
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09.06.2024 16:14 Ответить
Те саме як з орків це найманці, які зараз фактично йдуть на війну за гроші, тому що немає примусової мобілізації і кордони відкриті....

І це треба доносити в світі західній аудиторії...
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09.06.2024 16:21 Ответить
Все дуже просто,всього дві речі-економіка козлостану, та мотивація у матеріальному плані наших людей,про економіку параші говорити немає чого,а от у нас людина якій пропонують контракт отримає "підйомні" аж...20 000 грн.,про що можна говорити?
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09.06.2024 16:25 Ответить
У них еще и регионы доплачивают к подьемным + куча всяких обещалок и реальных льгот.
У нас же моносброд забрал деньги у Громад, якобы "на дроны" - теперь нема ни дронов (кроме сбу и волонтерства для всу) ни денег у Громад
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09.06.2024 16:29 Ответить
Їх там дуже жорстко дурять з грошима, але вивіски діють.
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09.06.2024 17:39 Ответить
Целенаправленно у нас провалена дипломатия. При Порохе все работало, несмотря на:
Отсутствие монобольшинства
Противодействие опжз
Противодействие газовой мафии
Противодействие меркельши и трумпа - самых влиятельных лидера (по факту должности) в мире на тот момент
Ну и несмотря на отсутствие асфальтного фронта и миллиарда деревьев ..
Что не так
И кто будет спасать страну, восстанавливать Государственность???!!?
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09.06.2024 16:26 Ответить
Легіон Аляксандра Сіргєєча Пушкіна
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09.06.2024 19:45 Ответить
Цікаво - українськи виборці-ухилянти зеленского платять по 10 тис дол. за перетин кордону з Европою. Може за ці гроші найняти пару найманців з хрін йього знає з відки. Так ні - тікають і при цьому 59% підтримують зеленского - так чого ви тікаєте - захищайте свій вибір.
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09.06.2024 20:16 Ответить
А в Україні мігрантів ніхто не чіпає, навпаки їх запрошують працювати на заводи, селять в общаги де не треба платити комуналку. Спитайте будь-кого з Чернівців
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09.06.2024 22:10 Ответить
Бо найманцям треба платити. А наші можновладці не хочуть їм платити бо краще вкрасти гроші а найманців-іноземців обдурити
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10.06.2024 01:34 Ответить
Особливо, якщо мета можновладців - здати Україну на радість х..йлу.
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10.06.2024 01:41 Ответить
 
 