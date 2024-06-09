Кремль заставил тысячи мигрантов и иностранных студентов воевать на стороне России в войне против Украины, в частности, ими усилили наступление на Харьковщине, - Bloomberg

Российские чиновники все чаще угрожают иностранным студентам и мигрантам не продлевать визы, если они не согласятся присоединиться к рядам армии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Они отмечают, что российские захватчики используют тактику ЧВК "Вагнер". Некоторые африканцы, которые находились в России с рабочими визами, были задержаны и вынуждены выбирать между депортацией и участием в боевых действиях. По словам одного из европейских чиновников, некоторым из них удалось подкупить чиновников, чтобы они остались в стране и избежали военной службы.

Другой европейский чиновник отметил, что мигрантов и иностранных студентов начали принудительно отправлять на войну с начала полномасштабного вторжения. При этом такие подразделения несут особенно высокие потери, поскольку все чаще разворачиваются в рискованных наступательных маневрах для защиты более обученных подразделений.

Bloomberg отметило, что спикер российского МИДа не ответила на электронное письмо с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

По данным украинской разведки, Россия вербует наемников на войну с Украиной по меньшей мере из 21 страны, включая несколько стран Африки. Наемникам предлагают выгодные бонусы и зарплаты для тех, кто присоединится как солдат по контракту. Вербовщики также нацеливались на мигрантов и студентов, которые ранее искали работу в России, и в некоторых случаях заманивали других обещаниями прибыльной работы, прежде чем заставить их учиться и отправлять на фронт.

"Способность России мобилизовать значительно большее количество войск может стать значимым фактором в войне, поскольку президент Владимир Путин стремится извлечь выгоду от изменения импульса в этом году", - пишет Bloomberg.

Напомним, в апреле британская розвдка сообщала, что на взятие Волчанска россияне бросили подразделения "Африканского корпуса" вместе с регулярными российскими войсками и отрядами "Шторм Z".

Также смотрите: Иностранный наемник армии РФ пытается объяснить, как он получил ранение на Донетчине: "Три дрона, форест". ВИДЕО