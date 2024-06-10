Рашисти не перетнули головної лінії оборони ЗСУ у Часовому Яру, однак активно просуваються на схід від неї, - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська намагаються штурмувати Часів Яр у напрямку мікрорайону "Канал" та району "Новий". Вони просуваються поряд з основною лінією оборони міста, але не перетнули її.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

У мережі з’явилося відео, як стверджується, російських військових у Часовому Яру, на якому окупанти рухаються руїнами будинків.

За словами речника "Хортиці", відео зроблено у мікрорайоні "Канал" на схід від каналу Сіверський Донець-Донбас, який є головною лінією оборони українських військ у місті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Часовому Яру рятувальники ДСНС більше не можуть працювати через постійні обстріли, у громаді залишаються 664 людини, - МВА

Волошин наголосив, що російські загарбники не перетинали головної лінії оборони, проте активно просуваються на схід від нього у цьому мікрорайоні.

Російські пропагандисти заявляли про нібито 500-метрове просування в цьому районі, а деякі стверджували про нібито бойові дії у районі "Новий" з кадрами з мікрорайону "Канал".

В ОСУВ "Хортиця" наголосили, що рашисти намагаються штурмувати Часів Яр у цих мікрорайоні та районі. Також армія РФ атакувала позиції ЗСУ у напрямку Іванівського, Кліщіївки, Андріївки – на південний захід від міста.

Дивіться також: Розвідники обороняють Часів Яр: бійці ведуть ближній стрілецький бій з ворогом та берть у полон окупанта. ВIДЕО

Під час атак росіяни використовують не лише піхотні підрозділи, але частіше застосовують механізовані компоненти: танки та бойові броньовані машини.

"Російська армія активізувала свої зусилля, однак успіхів не мала. Ворог активно проводить артилерійський вплив, авіаційні удари та застосовує дрони на околицях Часового Яру", - додав Волошин.