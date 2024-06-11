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Вночі окупанти вдарили балістикою по Новопокровській громаді на Харківщині, одна людина загинула

Окупанти обстріляли Харківщину 5 червня

Через російські обстріли на Харківщині за добу загинуло четверо людей. Під ворожим вогнем опинилися Харків, населені пункти Чугуївського та Харківського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі, близько 1.19 ворог вдарив балістичною ракетою по Новопокровській ТГ,  загинув чоловік, постраждав ще один чоловік.

Увечері 10 червня російські війська обстріляли смт Білий Колодязь Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджені складські будівлі цивільного підприємства. У смт Старий Салтів внаслідок обстрілу горів цивільний автомобіль, загинула людина.

Також ввечері окупанти завдали ударів КАБами по Київському та Салтівському районах Харкова. 1 людина загинула, 7 постраждали. Пошкоджено 35 будинків, 86 гаражів, 22 автівки.

Зранку 10 червня, о 9.30, росіяни атакували КАБом с. Дементіївка Харківського району:  одна людина загинула, три поранено.

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