На півночі області противник перегруповується, підтягує резерви, - Синєгубов про ситуацію на Харківщині

Рівно місяць тому РФ почала другу спробу наступу в Харківській області. Сили оборони зупинили ворога, плани росіян провалилися.

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Бойові дії на Харківщині

Він зазначив, що на півночі області противник перегруповується, підтягує резерви. Бої, хоч і з меншою інтенсивністю, але тривають щодня. У Вовчанську українські бійці намагаються зайняти вигідніше тактичне положення.

На Куп‘янському напрямку ЗСУ так само ведуть активну оборону.

Обстріли Харкова

Водночас у Харкові зменшилась інтенсивність ракетних обстрілів.

"Президент України Володимир Зеленський анонсував, що буде ухвалено низку рішень щодо захисту міста Харкова та області. Це і є наслідок цих комплексних рішень. Але, звертаємося до жителів: загрози залишаються, втрачати пильність не варто!", - наголосив Синєгубов.

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Евакуація

За словами очільника ОВА, 315 маломобільних громадян уже вивезли із спецзакладів у аналогічні установи, але в більш безпечних місцях. 192 людини - евакуйовані за межі Харківщини.

Крім того, 105 із 125 категорійних дітей також уже вивезли у безпечні місця.

Всього евакуйовано 11729 людей.

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