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Харківщина (6053) бойові дії (3228) Синєгубов (853)

На півночі області противник перегруповується, підтягує резерви, - Синєгубов про ситуацію на Харківщині

Олег Синєгубов

Рівно місяць тому РФ почала другу спробу наступу в Харківській області. Сили оборони зупинили ворога, плани росіян провалилися. 

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Бойові дії на Харківщині

Він зазначив, що на півночі області противник перегруповується, підтягує резерви. Бої, хоч і з меншою інтенсивністю, але тривають щодня. У Вовчанську українські бійці намагаються зайняти вигідніше тактичне положення.

На Куп‘янському напрямку ЗСУ так само ведуть активну оборону.

Обстріли Харкова

Водночас у Харкові зменшилась інтенсивність ракетних обстрілів.

"Президент України Володимир Зеленський анонсував, що буде ухвалено низку рішень щодо захисту міста Харкова та області. Це і є наслідок цих комплексних рішень. Але, звертаємося до жителів: загрози залишаються, втрачати пильність не варто!", - наголосив Синєгубов.

Читайте: Не дозволяти Україні бити по об’єктах у РФ не мало сенсу. Імпульс російського наступу на Харківщині застопорився, - Салліван

Евакуація

За словами очільника ОВА, 315 маломобільних громадян уже вивезли із спецзакладів у аналогічні установи, але в більш безпечних місцях. 192 людини - евакуйовані за межі Харківщини. 

Крім того, 105 із 125 категорійних дітей також уже вивезли у безпечні місця.

Всього евакуйовано 11729 людей.

Також читайте: Росіяни виставили загородзагони з "кадировців" на півночі Харківщини, щоб ті ловили втікачів із поля бою, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 
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Топ коментарі
+7
Таке враження що Синегубов працюе « конферансьє»… а зараз виступить…

Що ти сказав нового?! Нічого.
Те що ху&ло хоче Харків це вже півроку зрозуміло усім.

А ось що зроблено для захисту міста та області?

Де мінні поля?
Де фортіфікація?
Що зроблено для охорони міста?

Чому мовчемо про це?!
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10.06.2024 18:48
+4
Вікінг з барбершопу не вилазить?
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10.06.2024 18:46
+4
Це правда? Невже з мінометів дістають до Харькова?
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10.06.2024 18:58
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Зеленський: Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію.

ЗС РФ захопили 163 кв. км і оточують Вовчанськ. Таким чином вони створили плацдарм з якого будуть перетворювати Харків на купу битої цегли. Головне завдання - створення буферної прикордонної зони вони виконали, поки ти ляпав язиком про "форуми миру", а Сирський "особисто перевіряв стан" військ на позиціях.
Вчора

19 артилерійсько-мінометних ударів по Харкову в інтервалі 15-20 хвилин. Обстріли хаотичні, били проcто по площі. Контрбатарейні заходи зі сторони ЗСУ не фіксувались.
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10.06.2024 18:43 Відповісти
Це правда? Невже з мінометів дістають до Харькова?
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10.06.2024 18:58 Відповісти
Відстань між містом Харків та містом Вовчанськ: відстань напряму - 60 км; відстань шляхами - 74 км...

Вже і гранатами закидують!
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10.06.2024 20:17 Відповісти
А що, арта та міномети вже гранатами стали стріляти???))))) ну це шось новеньке у русні

а ще ви мабуть забули, що ворог вже біля Циркунів, а це 17 км від Харкова
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11.06.2024 17:39 Відповісти
Вікінг з барбершопу не вилазить?
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10.06.2024 18:46 Відповісти
Таке враження що Синегубов працюе « конферансьє»… а зараз виступить…

Що ти сказав нового?! Нічого.
Те що ху&ло хоче Харків це вже півроку зрозуміло усім.

А ось що зроблено для захисту міста та області?

Де мінні поля?
Де фортіфікація?
Що зроблено для охорони міста?

Чому мовчемо про це?!
показати весь коментар
10.06.2024 18:48 Відповісти
Військовий кореспондент Цаплієнко пише:
@ "Російський 41-ий мотострілецький полк втратив повністю свою боєздатність, - соцмережі
Після того, як полк розгромили в районі Вовчанська та взяли в полон його військовослужбовців, підрозділ вивели з території України.
Окупанти на сторінках особистих пабліків, нібито, звинувачують в некомпетентності російське угруповання військ «Північ» та його начальника генерала Олександра Лапіна."



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10.06.2024 19:26 Відповісти
Чомусь Синегобов не говорить про фортифікації і як так вийшло, що все потратили на фірми одноднодневки, де директорами були якісь підставні "бомжі" !?
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10.06.2024 19:59 Відповісти
Бо це не пасує до його модної бороди. Він же вікінг, герой та потужний патріот! Харків та область за ним як за кам'яною стіною!
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10.06.2024 20:26 Відповісти
Про полтавський свічний(деревообробний) заводік на вулиці ч.шлях 70 нічого не розповідав?
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11.06.2024 09:36 Відповісти
 
 