На півночі області противник перегруповується, підтягує резерви, - Синєгубов про ситуацію на Харківщині
Рівно місяць тому РФ почала другу спробу наступу в Харківській області. Сили оборони зупинили ворога, плани росіян провалилися.
Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Бойові дії на Харківщині
Він зазначив, що на півночі області противник перегруповується, підтягує резерви. Бої, хоч і з меншою інтенсивністю, але тривають щодня. У Вовчанську українські бійці намагаються зайняти вигідніше тактичне положення.
На Куп‘янському напрямку ЗСУ так само ведуть активну оборону.
Обстріли Харкова
Водночас у Харкові зменшилась інтенсивність ракетних обстрілів.
"Президент України Володимир Зеленський анонсував, що буде ухвалено низку рішень щодо захисту міста Харкова та області. Це і є наслідок цих комплексних рішень. Але, звертаємося до жителів: загрози залишаються, втрачати пильність не варто!", - наголосив Синєгубов.
Евакуація
За словами очільника ОВА, 315 маломобільних громадян уже вивезли із спецзакладів у аналогічні установи, але в більш безпечних місцях. 192 людини - евакуйовані за межі Харківщини.
Крім того, 105 із 125 категорійних дітей також уже вивезли у безпечні місця.
Всього евакуйовано 11729 людей.
Будь ласка, зачекайте...
ЗС РФ захопили 163 кв. км і оточують Вовчанськ. Таким чином вони створили плацдарм з якого будуть перетворювати Харків на купу битої цегли. Головне завдання - створення буферної прикордонної зони вони виконали, поки ти ляпав язиком про "форуми миру", а Сирський "особисто перевіряв стан" військ на позиціях.
Вчора
19 артилерійсько-мінометних ударів по Харкову в інтервалі 15-20 хвилин. Обстріли хаотичні, били проcто по площі. Контрбатарейні заходи зі сторони ЗСУ не фіксувались.
Вже і гранатами закидують!
а ще ви мабуть забули, що ворог вже біля Циркунів, а це 17 км від Харкова
Що ти сказав нового?! Нічого.
Те що ху&ло хоче Харків це вже півроку зрозуміло усім.
А ось що зроблено для захисту міста та області?
Де мінні поля?
Де фортіфікація?
Що зроблено для охорони міста?
Чому мовчемо про це?!
@ "Російський 41-ий мотострілецький полк втратив повністю свою боєздатність, - соцмережі
Після того, як полк розгромили в районі Вовчанська та взяли в полон його військовослужбовців, підрозділ вивели з території України.
Окупанти на сторінках особистих пабліків, нібито, звинувачують в некомпетентності російське угруповання військ «Північ» та його начальника генерала Олександра Лапіна."