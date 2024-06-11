Войска РФ запускают КАБы на Харьковщину, - Воздушные силы

Утром 11 июня российские захватчики запускают КАБы на Харьковщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Ранее в ПС предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке.

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