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Войска РФ запускают КАБы на Харьковщину, - Воздушные силы

Ворог запускає КАБи на Харківщину

Утром 11 июня российские захватчики запускают КАБы на Харьковщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Ранее в ПС предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке.

Также смотрите: Атака КАБАми по Харькову: количество пострадавших возросло до восьми. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Харьковщина (5577) Воздушные силы (2318) КАБ (358)


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