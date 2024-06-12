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Рашисти вдарили по Новомосковську, спалахнула пожежа

Вибух у Новомосковську

Сьогодні, 12 червня 2024 року, війська РФ атакували Новомосковськ Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через влучання виникла пожежа.

Інформація уточнюється.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у передмісті Дніпра пролунали вибухи.

Автор: 

обстріл (28633) пожежа (4336) Дніпропетровська область (3760)


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