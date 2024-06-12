Рашисти вдарили по Новомосковську, спалахнула пожежа

Сьогодні, 12 червня 2024 року, війська РФ атакували Новомосковськ Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через влучання виникла пожежа.

Інформація уточнюється.

Також читайте: Ворог атакував дронами Дніпропетровщину, постраждала родина, пошкоджено будинки. ВIДЕО

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у передмісті Дніпра пролунали вибухи.