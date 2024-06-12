Рашисти вдарили по Новомосковську, спалахнула пожежа
Сьогодні, 12 червня 2024 року, війська РФ атакували Новомосковськ Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, через влучання виникла пожежа.
Інформація уточнюється.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у передмісті Дніпра пролунали вибухи.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль