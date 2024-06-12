Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: 9 осіб загинули, 29 - постраждали, зокрема, 5 дітей. Аварійно-рятувальні роботи завершено. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Унаслідок ракетного удару росіян по Кривому Рогу сьогодні, 12 червня, відомо про 9 загиблих та 29 постраждалих людей. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Щодня й щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО.



Ракетний удар росіян по Кривому Рогу. На цей момент 11 поранених людей і 6 загиблих. Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби", - йдеться в повідомленні.

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Як наголосив Зеленський, сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, українських міст і позицій. І Україна максимально потребує їх.

Оновлена інформація щодо загиблих і постраждалих

Пізніше глава МВС Ігор Клименко повідомив, що кількість загиблих унаслідок ракетної атаки РФ на Кривий Ріг зросла до 8 осіб. Крім того, щонайменше 21 людина постраждала, серед травмованих - дві дитини. Ще чотири особи вважаються зниклими безвісти.

Він зазначив, що пошукова операція триває. Працівники ДСНС, Національної поліції, комунальні служби, волонтери роблять все можливе, щоб врятувати якомога більше людей. На місці події працюють кінологи з пошуковими собаками та психологи.





Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили ракетою по житловому сектору Кривого Рогу, є постраждалі

ОНОВЛЕНО:

Пізніше Офіс Генпрокурора написав: Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу збільшилася до 9. Поранено 29 людей, серед них 5 – діти. Пошуково-рятувальна операція триває.

О 22:14: Міністр МВС України Ігор Клименко написав: "Аварійно-рятувальні роботи завершено. Загинуло 9 осіб та 29 постраждало. Серед травмованих - 5 дітей".