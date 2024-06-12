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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: 9 осіб загинули, 29 - постраждали, зокрема, 5 дітей. Аварійно-рятувальні роботи завершено. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Унаслідок ракетного удару росіян по Кривому Рогу сьогодні, 12 червня, відомо про 9 загиблих та 29 постраждалих людей. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Щодня й щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО.

Ракетний удар росіян по Кривому Рогу. На цей момент 11 поранених людей і 6 загиблих. Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти випустили ракету в бік Кривого Рогу: У місті пролунав вибух

Як наголосив Зеленський, сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, українських міст і позицій. І Україна максимально потребує їх.

Оновлена інформація щодо загиблих і постраждалих

Пізніше глава МВС Ігор Клименко повідомив, що кількість загиблих унаслідок ракетної атаки РФ на Кривий Ріг зросла до 8 осіб. Крім того, щонайменше 21 людина постраждала, серед травмованих - дві дитини. Ще чотири особи вважаються зниклими безвісти.

Удар РФ по Кривому Рогу

Він зазначив, що пошукова операція триває. Працівники ДСНС, Національної поліції, комунальні служби, волонтери роблять все можливе, щоб врятувати якомога більше людей. На місці події працюють кінологи з пошуковими собаками та психологи.

Удар РФ по Кривому Рогу
Удар РФ по Кривому Рогу

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили ракетою по житловому сектору Кривого Рогу, є постраждалі

ОНОВЛЕНО:

Пізніше Офіс Генпрокурора написав: Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу збільшилася до 9. Поранено 29 людей, серед них 5 – діти. Пошуково-рятувальна операція триває.

О 22:14: Міністр МВС України Ігор Клименко написав: "Аварійно-рятувальні роботи завершено. Загинуло 9 осіб та 29 постраждало. Серед травмованих - 5 дітей".

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Кривий Ріг (1358) обстріл (28633)


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Топ коментарі
+56
Якщо б він був би відповідальною людиною, а не гоноровим бидлом, що полізло саме не розуміючи куди, то не факт, що Україна була б зараз в такому стані. Біда в тому, що, ані воно, ані його прихильники ще досі цього до кінця не второпали
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12.06.2024 18:25
+35
кловун де термінове скликання ради безпеки оон...??
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12.06.2024 18:19
+32
Яка там совість. Не смішіть....
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12.06.2024 18:17
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Яка там совість. Не смішіть....
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12.06.2024 18:17 Відповісти
Він ще навіть не навчився на коліно ставати і голову похиляти перед загиблими.
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12.06.2024 18:23 Відповісти
Якщо б він був би відповідальною людиною, а не гоноровим бидлом, що полізло саме не розуміючи куди, то не факт, що Україна була б зараз в такому стані. Біда в тому, що, ані воно, ані його прихильники ще досі цього до кінця не второпали
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12.06.2024 18:25 Відповісти
і не второпають
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12.06.2024 20:00 Відповісти
А ти б хотіло, щоб з путіним лайном хтось домовлявся?
цього урода потрібно вбити, а не переговори вести
ніяких домовленостей з виродком, який захоплений лише помстою Україні
і біситься, зачумлений, як під спайсами
Світ повинен думати, як вбити хвору тварину путіна
А не домовлятись з ним
Націоналісти б знищили навіть згадку про росію.
твоїй дурній голові допоможе тільки їхні медикаменти!
Ич, вилізло тут голубом миру з росією.
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12.06.2024 22:47 Відповісти
Ти ще раз перечитай, що я написав і всяку хер..ню більше не пиши мені. Відразу видно прихильницю зеленої шобли, шашликів та "договориться посередине"
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12.06.2024 23:51 Відповісти
Його прихильникiв вже меньше, але iх ще дуже багато.Он як толпами тiкають через кордон,аби Украiну не захищати вiд таких же безпринципних i безмозглих як i вони кацапiв. А радник самого кловуна арестович iм приклад подае. У них вся зелена кодла така, вез виключення. Iнших там не держуть.
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13.06.2024 08:04 Відповісти
Не устаю повторять
Вован НЕ САМ усадил себя в кресло украинского президента
73 % украинцев вышли за Вована замуж
А когда ты выходишь замуж за наркомана
За жадного мужика
За брехливого и трусливого мужика
Будь готова к тому - что твоя жизнь превратится в ад
Другого финала с Вованом быть не может
Так что все идет по плану
Как бы ужасно это не звучало
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12.06.2024 19:20 Відповісти
Дополнение: долбодятла выбрало 73% мудрого нарiда, но с подачи кремля.Мальчика на лисапете им кто придумал, и реализовал в фильме кто? Откуда у этого "шедевра" ноги растут? Московитам нужен был кто угодно на роль президента,только не Порошенко. Об этом очень хорошо написано в операции "Буратино", и все что что мы сейчас "пожираем" это кремлевская разработка в исполнении тупого клоуна. И увольнение Залужного, Муженко с боевыми генералами тоже часть этого плана.И много чего другого. Кремль в своем ампуа как обычно, много делают чужими руками в чужой стране. И они вроде бы как они ни при чем. Но стоит только внимательно посмотреть кому это выгодно, так сразу же выглядывают "уши кремля" И в случае с клоуном все то же самое. А вот понимает ли клоун это, или его используют в темную, это дело уже другое, и от этого уже его срок наказания зависит целиком. Но все равно клоуну за это прийдется отвечать.
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13.06.2024 08:35 Відповісти
Тільки не 73% українців, 73 % тих хто прийшов на вибори. А із усієї кількості виборців, за Зе проголосувало менше 49 %.
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13.06.2024 08:42 Відповісти
Е ніхрена, ті хто не голосував як мінімум такі ж.
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13.06.2024 09:05 Відповісти
Я бы на вавы месте поснимал бы все офшорные тугрики и защитил бы свою малую родину.
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12.06.2024 18:15 Відповісти
у нього нема родіни. вони там поселилися випадково де були теплі місця для їх родини.
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13.06.2024 09:49 Відповісти
Тварини лаптерилі, будете ви в пеклі всі від малого до старого!
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12.06.2024 18:16 Відповісти
вимагаю ответку по белгороду, терміново
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12.06.2024 18:17 Відповісти
кловун де термінове скликання ради безпеки оон...??
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12.06.2024 18:19 Відповісти
Яка рада безпеки -- саміт снімают клієнт уєзжаєт на носі!!!!!!1 Миру той що.
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12.06.2024 18:28 Відповісти
ВОНО все коментує та спічуває...

Ну і коли все це закінчиться? З 2019 року лиха та нещастя так і сиплються на Україну... схоже Зеленський як специфічний магніт Сатани притягує на Україну та її народ тільки усе погане.

А може найпростіше вигнати з влади Видатного Лідера ********** з його ЗЕкублом, ніж терпіти шостий рік ВСІ ЦЕ?

Збирай , Вова, манатки - твій час вже 20 травня скінчився по Конституції . Тікай до Тель-Авіву поки ще це можливо . В Україні ти зі своїм ЗЕшмурдяком сядете дуже надовго за ваші "досягнення" з 2019 року.

Тобі вже й старець Байден на це натякнув, коли відмовився приймати участь в цьому каламутному східняку - "саміт миру". І Бразилець , і південоамериканець , і індус , і китаєць , і саудівець ... і ще багато інших керівників країн натякнули , відмовившись від участі у цьому ЗЕперфомансу.

Тільки на "зеленому" шМарафоні досі не вгамуються.
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12.06.2024 18:21 Відповісти
При Стефанчуку, який назвав зєлю легітимним, точно краще буде?
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12.06.2024 18:23 Відповісти
краще мабуть вже не буде..
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12.06.2024 18:30 Відповісти
Як казав один найвеличнійєвшивий 5+ років тому

Хуже Нє Будєт (с)
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12.06.2024 18:47 Відповісти
Обрати адекватного Голову Ради можно за день

- так у 2014му замінили рьіга В.Рибака.
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12.06.2024 18:44 Відповісти
Адекватного? Зєлєнє стадо? При д'Єрьмаку?
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12.06.2024 18:45 Відповісти
Зелене стадо що, не хоче жити?

Їрмака вони і самі ненавидять.

У 2014му навіть рьіги проголосували за відставку Рибака - через день після втечі ЯнукОвоча.
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12.06.2024 18:54 Відповісти
Риги проголосували за зупинення наступу бєркута на залишки Майдану ввечері 20.02.2014.
Але ці зєлєні баранці не здатні на подібні вчинки.
Просто пліснява.
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12.06.2024 19:16 Відповісти
Але ж в них є дупи.

І в тих дупах пече все більше.

Без Зе - виженуть і Хряка-Стефанчука.
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12.06.2024 19:34 Відповісти
Та й тому що до протестувальників підїжджали хлопці зі Львова не з битами вже,і беркут сикнув,а риги тим більше
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12.06.2024 21:59 Відповісти
Стефанчука можна замінити іншим депутатом ВР. Як гарно попросити.
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12.06.2024 18:45 Відповісти
Є сумніви, враховуючи те, що ОПа зараз рулить процесом.
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12.06.2024 18:47 Відповісти
стефанчук обирається не народом, а ВР. У минулому ВР під тиском обставин вибрала не найкращого, але хоч більш відповідального голову. і він зміг організувати вже нові вибори. і навіть якось намагався чинити опір агресії.
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13.06.2024 09:51 Відповісти
Взагалі не вірю зєлєній плісняві. Оберуть того, на кого його високість д'Єрьмак пальцем покаже. Інакше - татаров з папочкой вже напоготові, недоторканість не допоможе.
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13.06.2024 10:58 Відповісти
Уймись на кого працюеш
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13.06.2024 15:42 Відповісти
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13.06.2024 16:12 Відповісти
бразилец будет
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12.06.2024 18:25 Відповісти
хіба що якогось посла пришле. Лула вже давно сказав, що його не буде на саміті.
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12.06.2024 18:28 Відповісти
Вчера промелькнула новость что бразилец надумал быть , а перед этим появилась новость, шо многие страны пошли в отказную.
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12.06.2024 18:35 Відповісти
ніт. трошки не так. це не бразилець надумав, це Мілей - аргентинець передумав і вирішив все таки приїхати на прохання Вови і на прохання нашої великої діаспори в Аргентині.
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12.06.2024 18:40 Відповісти
В тютельку. Ваша правда.
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12.06.2024 18:44 Відповісти
погано ми працюємо інформаційно з діаспорою. вони певно теж вважають перезидента героєм бо не втік. тоді коли по всіх параметрах це явний зрадник
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13.06.2024 09:53 Відповісти
Портніков говорить, що війна може та напевно і буде тривати ще у тій чи іншій фазі десятки років.
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12.06.2024 18:26 Відповісти
При всій повазі до ВІталія Портнікова ,а я вважаю його найбільш
освіченим та найбільш професійним журналістом України .

Але коли він оголошує свої пророцтва на десятиліття - не вірю .
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12.06.2024 20:06 Відповісти
та я теж не хочу в таке вірити. і відмовляюся в таке вірити. проте прогнози розумної освіченої людини схильні виглядати більш реалістичними, ніж прогнози в 2-3 тижні чи в 2-3 місяці чи в каву у Ялті наступного (2023-го) року.. і на сьогодні ми маємо в реальності в тій чи іншій фазі війну з кацапнею тривалістю уже 10,5 років.
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12.06.2024 21:07 Відповісти
Впевнена ,що на сьогодні жодна людина в світі не має
уявлення ,не тільке про те ,що буде з Україною через
десять-двадцять років ,а й про те ,що буде взагалі з усім
людством за цей період .
Країни вступають в гонку озброєнь ,в т.ч. і ядерних .
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12.06.2024 21:50 Відповісти
саме так. точно і напевно цього не знає ніхто. однак прогнози - це річ не точна, а приблизна. тож краще орієнтуватися на прогнози розумної людини, проте надіятися на краще. тоді і розчарувань менше буде, як багатьох вони накрили після неможливості попити кави в Ялті влітку минулого року.
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12.06.2024 21:59 Відповісти
ми не переживемо десятки років
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12.06.2024 23:07 Відповісти
ну така вже наша доля. головне чим побільше кацапів звести з цього світу..
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12.06.2024 23:11 Відповісти
чудесне перетворення оптиміста в песиміста?
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12.06.2024 23:22 Відповісти
я ніколи не був оптимістом. я завжди на речі дивлюся реально, без рожевих окулярів.
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13.06.2024 00:22 Відповісти
були були. А тепер пішов депресняк
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13.06.2024 00:35 Відповісти
та не були. не фантазуй.
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13.06.2024 00:43 Відповісти
він мабуть родич провидця глоби, який пророчив у президенти жінку. а потім виявилося що помилився у своїй астрології бо вона фарбувала волосся. а він по своїй тупості думав, що вона типова блондинка
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13.06.2024 09:55 Відповісти
Який Тель-Авів? Камера, без варіантів!Чи тварина, яка вбила сотні тисяч українців разом зі своїм кумиром, путіним, поїде зі своїми вилупками додому, наче нічого не сталося? Нормальний варіант!
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12.06.2024 18:51 Відповісти
так і буде. в країні немає сил, які зможуть арештувати його з камарилью до того, як вони здриснуть. А віддавати вже треба буде по суду з доказами зради і вини.
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13.06.2024 09:57 Відповісти
Царство Небесне загиблим та кривава помста вбивцям.
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12.06.2024 18:25 Відповісти
Моментальный удар по воронежу!
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12.06.2024 18:40 Відповісти
Вісім жертв
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12.06.2024 18:47 Відповісти
Бахнуло очень прилично, хоть я и нахожусь в другой части города.
Интересно, куда хотели попасть?
Судя по видео попали в какое-то административное здание а не жилой дом, максимум трехэтажное.
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12.06.2024 19:09 Відповісти
Давній товариш зателефонував відтіля: куди кацапня цілила--невідомо, але влучила у центрі міста, де розташовані сталінські 2-х та 3-и поверхівки. Там є і адмінбудівлі, а також просто звичайні житлові. Але жодних військових або поліцейських... такі справи...
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12.06.2024 20:33 Відповісти
там такі "адмінбудівлі", що найцінніша поруч, це податкова криворіжська.
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12.06.2024 20:46 Відповісти
Так де таки бахнуло? Я по Петра Калнишевського (Харитонова) якраз до площі Визволення прямував, в магазинчик за циберками заходив. Хлопок був гучній, але як здалося дуже близький і не дуже потужний. Як того року 31 липня по Український прилетіло було навпаки. Могутність вибуху всім тілом почув, і підошвами також.
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13.06.2024 08:00 Відповісти
Скорбота за загиблими. Партнери МАЮТЬ підсилювати наше ППО? Шо він меле?Шо за ракета,звідки запуск?Кривий Ріг фактично поряд з окупованой частиною.Таку загрозу ПВО не лікує.
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12.06.2024 19:09 Відповісти
Потрібно бути не коментатором ( є кому коментувти,), а керівником ДЕРЖАВИ.
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12.06.2024 19:30 Відповісти
Кожну секунду ********... Не мать вони жити...
Людей жаль... Тримайтеся, Кривий Ріг!!!
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12.06.2024 19:43 Відповісти
"Україна разом з партнерами має посилювати ППО." Джерело:

ППОм війну не виграєш...
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12.06.2024 19:51 Відповісти
Сьогоднішній день - не радісний, а сумний.
Бо не лише люди цивільні загинули від рашистських ракет. Але ще й у наш літак Су-27 (не макет) поцілив ворожий "Іскандер" на відкритому майданчику аеродрому в Миргороді (в мережі є відео, зняте з дрона-розвідника ворога).
Виникають питання: чому в зоні досяжності ворожих балістичних ракет залишаються наші військові літаки, яких і так не багато? Чому не було сповіщення про наближення до аеродрому ворожого БПЛА? Чому аеродром не захищений від ворожих дронів?
І ще багато таких "чому".
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12.06.2024 19:57 Відповісти
Єрмак...
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12.06.2024 20:12 Відповісти
Ці питання до чинної влади йдуть одним пакетом: чому здали Південь країни з ГРЕС та двома АЕС, чому "вагнергейт", чому Марченко, Кривонос, Червінський, чому урочисте розмінування напередодні знамого вторгнення... ЧОМУ?! ЧОМУ?! ЧОМУ?!
Та таке доволі просте питання: чому Державою керує хєр знає хто необраний ні на яких виборах жодним українцем?!
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12.06.2024 20:45 Відповісти
Вибори?
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12.06.2024 21:11 Відповісти
А з чого ти вирішив, що то не макет?
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12.06.2024 20:49 Відповісти
Ворогу конче потрібно морально заспокоїти скрєпних через нещодавне ураження двох СУ-57.
Це невимушене бажання треба обовʼязково задовільнити. Підстановкою макету нашого літака. Без камуфляжу та маскувальної сітки. Щоб макет був добре помітним з розвідувального БпЛА.
Тоді до втрачених Су-57 можна буде додати втрату пари-трійки КР та Ішахедів.
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12.06.2024 23:00 Відповісти
Ну насправді бувають ситуації і коли літак ламається і не може злетіти вчасно. Але макети не ворог робить для відосиків, це частина тактики ЗСУ для протидії ракетам і дронам.
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12.06.2024 23:39 Відповісти
Літаки - складна бойова техніка, виникають несправності, трапляються пошкодження, які тимчасово не дозволяють зліт. Вочевидь, літак на землі ретельно маскують, приховують від розвідки ворога. Це класика. Мова про інше.
Якщо ворог нещодавно втратив цінні бойові літаки, то він із зрозумілих причин прагне скоріш уразити наші літаки у відповідь. І доповісти про свій успіх наверх. Це його прагнення, яке ми маємо використати.
Зокрема, доцільно підставляти ворогу макети тоді, коли відомо, що ворог прагне помсти за понесені втрати. У такі моменти ворог нетерплячий і емоціонально неврівноважений. І не особливо не вагаючись, скоріш за все нанесе удар по макету без дорозвідки.
Окрім того, ураження навіть явного макету у доповіді в кремль завжди можна подати, як ураження бойового літака.
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13.06.2024 01:02 Відповісти
Це розплата за вибори 2019 року..шкода що страждають невинні,що мали розум у 2019..а винні здриснули за кордон
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12.06.2024 22:30 Відповісти
Не смiши. Украiна завжди була пiд загрозой вiйни з фр. Це тiльки питання часу.
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12.06.2024 22:56 Відповісти
Тут дійсно платять за коментарі проти Зеленського. Дивно що ви питаєте
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12.06.2024 23:09 Відповісти
Всі, хто пише коментарі проти Президента-зрадники! Питання не в призвіщі.
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13.06.2024 00:05 Відповісти
Дивно лише одне. Чого Лідор не піде туди, куди він обіцяв на стадіоні, якщо не справиться ? На сцені у трусах він може робити будь-які ДИВНІ заяви БЕЗ ТРАГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ УКРАЇНИ. Прострочений президент - це як прострочено молоко у Сільпо чи АТБ. Треба дуже уважно вчитуватись .......
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13.06.2024 06:42 Відповісти
Ви спілкуєтеся з ботом причому тупим. Якщо сам не є ботом заспам цього свіжовилупленого.
Я - Володимир Павлович якому цензор обрізав крила
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13.06.2024 10:07 Відповісти
Дякую. Взяв до уваги. Антіквара України.
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13.06.2024 18:38 Відповісти
боте, йди за крейсером мацква. ти спочатку визначись - хто ти. чоловік чи жінка? даремно подоляк платить настільки тупим.
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13.06.2024 10:04 Відповісти
При Порошенко армія мордора стояла біля північного кордону? Ні. Приїзджав директор ЦРУ з попередженням про наступ з півночі? Ні. Тому і не будували там великих укріплень, бо ми не якась там Німеччина з купою грошей. В умовах дуже обмеженого бюджету в першу чергу будувалося там де було найбільш вирогідно отримати наступ, де стояли їхні війська,а не по всьому кордону, і побудовані при ньому укріплення на сході стояли дуже довго, навіть при повномасштабці.

А цього віслюка за пів року попереджали про наступ з півночі. Фото зі скупченнями військ показували. Маршрути просування, все було в доступі. Але це створіння це просто проігнорувало! Що, не спокійна тоді була ситуація щоб копати?? Але ж винен Порошенко, мля
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13.06.2024 10:17 Відповісти
" я вам нічяво нє абісчял. І таких обстрілів теж. Просто треба подивитись в очі та перестати стріляти на Великому крадівництві." (з мемуарів "Похождєніє Бубочкі з кріслом президента")
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13.06.2024 06:34 Відповісти
мразі прокляті !!
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13.06.2024 10:10 Відповісти
Росія має зброю з руйнівною силою. Вже понад рік ЗСУ не можуть йому нічим протиставити. Це керовані авіаційні бомби (КАБ), які російська авіація скидає за межі зони ураження українських систем ППО. Вони досить точні і знищують все живе в радіусі декількох десятків метрів. Але головна перевага КАБ полягає в тому, що це дійсно масова зброя, яка коштує не надто дорого і може стабільно поставлятися на фронт.
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13.06.2024 11:55 Відповісти
а людям не интересно где все ППО ? или не часі ?
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13.06.2024 14:09 Відповісти
Да умный человек перемовыны не вартують ничего,а сколько ещё надо убить гражданских простых людей в том числе детей , ракетами и беспилотниками, что б их жизнь,что нибудь вартувала
Кто дасть ответ
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13.06.2024 15:39 Відповісти
 
 